Самолёт на экологичном топливе впервые совершил дальний перелёт

Во вторник, 28 ноября, самолёт британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил первый в истории перелёт из Лондона в Нью-Йорк на экологичном авиационном топливе (SAF).

В самолёте находились несколько человек, в том числе представители авиакомпании и министр транспорта Великобритании. Полёт прошёл без происшествий. Virgin Atlantic заявляла, что трансатлантический перелёт продемонстрирует, что SAF является безопасной заменой керосиновому авиатопливу.

По утверждению авиакомпании, топливо для полёта было изготовлено из отработанного кулинарного масла и жиров животного происхождения с добавлением синтетического керосина, полученного из отходов кукурузы. В Лондон самолёт вернётся на привычном керосине.

Экологи раскритиковали демонстрационный полёт, назвав его гринвошингом [желанием компании казаться более экологичной, чем есть на самом деле – РС]. Эксперты отметили, что, пока внимание общественности приковано к одному "зелёному" полёту, сотни тысяч рейсов, в том числе Virgin Atlantic, осуществляются на ископаемом топливе.

Кроме того, подчёркивают экологи, отходов для производства биокеросина не хватит, чтобы существенно повлиять на выбросы всей авиаотрасли. Сейчас на её долю приходится примерно три процента выбросов парниковых газов, влияющих на глобальное потепление.

SAF составляет менее 0,1% от общего объема используемого авиакеросина, и стоит оно в три-пять раз дороже, чем обычное авиационное топливо. Другого вида экотоплива – синтетического – на рынке ещё меньше, и стоит оно ещё дороже. Второй аналог SAF – водород – смогут начать использовать только к середине 2030-х, когда появятся соответствующие двигатели. Подойдут они только для ближнемагистральных самолётов, пишет Би-би-си.