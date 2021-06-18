Самолёт санкт-петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, внесённого в санкционные списки США и Евросоюза, найден на стоянке в Берлине. Он прибыл туда на обслуживание уже после вступления санкций в силу. Бизнес-джет куплен на подставную компанию и зарегистрирован в Сан-Марино, карликовом государстве в Европе, у которого даже нет собственного аэропорта. Расследование с такими утверждениями опубликовано в немецком таблоиде Bild.

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Пригожин — предприниматель, которого в США обвиняют во вмешательстве в выборах, а в Евросоюзе — в участии в конфликте на востоке Украины и поставках оружия одной из сторон гражданской войны в Ливии. Журналисты нашли предположительно принадлежащий ему бизнес-джет Hawker 900XP на обслуживании производителя в берлинском аэропорту Бранденбург. Согласно расследованию Bild, борт был куплен Пригожиным через подставную компанию в Литве и, скорее всего, большую часть времени базируется в Санкт-Петербурге.

Бизнес-джет прибыл в Берлин 30 октября 2020 года. Экипаж состоял из пилотов, обычно летающих с Пригожиным, пишет Bild, а единственным пассажиром был предприниматель Артём Степанов, который входит в санкционный список минфина США как человек, управляющий компаниями, предположительно созданными Пригожиным для обхода санкций.

Издание обратилось за комментариями в министерство экономики Германии. Там подтвердили, что любое имущество Пригожина в ЕС должно быть заморожено, но не стали комментировать конкретную ситуацию. Производитель самолёта оставил запрос таблоида без ответа. Обращались ли журналисты к самому Пригожину или Степанову — не уточняется.