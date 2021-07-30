Samsung Pay под угрозой запрета в России из-за патентного спора

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. об использовании изобретения по патенту без согласия правообладателя. Это решение вводит фактический запрет на работу платежной системы Samsung Рау в России и ввоз в страну устройств с ее поддержкой.

Речь идет о патенте "Сквин СА" на изобретение "для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Заявка на патент была подана в России в 2013 году. Суд пришел к выводу, что в работе Samsung Рау используются технологии этого патента. Решение суда вступит в силу в конце августа, если ответчик его не обжалует.

В Samsung Electronics заявили "Коммерсанту", что пока "никаких изменений в оперативной деятельности" не планируют. По словам представителя юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, в Samsung намерены оспорить патент. Пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте, отмечает старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова.

Платежный сервис Samsung Рау был запущен в 2015 году, в России он появился год спустя. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Samsung Рау используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов в России. Доля рынка Google Pay составляет 32%, Apple Pay — 30%.