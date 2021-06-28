Роскомнадзор запросил у международных компаний, которые занимаются обработкой и хранением персональных данных россиян, информацию о выполнении требований о локализации данных на территории страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка, получивших подобный запрос. Получатели запроса — компании из самых разных отраслей, чьи центры обработки и хранения данных находятся не в России.

Ведомство просит подтвердить выполнение требования российского законодательства, предоставив Роскомнадзору заверенную схему размещения серверов, на которых хранятся данные российских пользователей, а также договор купли-продажи серверов и справку о том, что их поставили на учет организации. Если у компании нет своих мощностей и она арендует серверы в российских дата-центрах, она должна будет представить копию договора аренды.

Требование хранить персональные данные россиян, в том числе получаемые через интернет, в базах данных, расположенных на территории страны, вступило в силу 1 сентября 2015 года. За его несоблюдение в 2016 году в России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. Другим крупным международным компаниям Роскомнадзор несколько раз предоставлял отсрочку. В конце мая представитель ведомства заявлял, что чиновники ждут от социальный сетей, включая Facebook и Twitter, информацию о выполнении требования о хранении до 1 июля. Как сообщал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, более 600 иностранных компаний уже локализовали данные россиян.

Роскомнадзор каждый год рассылает запросы российским компаниям и подразделениям иностранных компаний в России, но раньше они касались необходимости включения в реестр операторов персональных данных. "Теперь ведомство просит указать, где именно расположены серверы компаний, обрабатывающих персональные данные россиян, с кем из дата-центров заключены договоры", — сказал РБК руководитель практики по защите данных PwC Legal Артем Дмитриев.