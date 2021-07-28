Пугают ли Путина выборы в Госдуму?

Финал кампании регистрации кандидатов на выборы сопровождается скандалами. В массе не допускают сторонников Алексея Навального. ЦИКом с подачи Генпрокуратуры снят с регистрации третий номер списка КПРФ бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудин, грозят делом об экстремизме популярному блогеру коммунисту Николаю Бондаренко. Кажется, власть Путина всех противников растоптала: Навальный сидит в тюрьме, многие оппозиционеры уехали из России, против них возбуждаются сфабрикованные на живую нитку уголовные дела. От возможности баллотироваться отстранены многие популярные политики. Тем не менее, репрессии продолжаются, будет закрыта для народа видеотрансляция с избирательных участков. Чего же опасается администрация президента Путина, продолжая зачистку.

Ход кампании по выборам ГД РФ обсуждают политолог Александр Кынев и зам председателя движения избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 28 июля в 19:05