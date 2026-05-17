Санкции, деньги, дипломатия. ЕС помогает возвращать из России украинских детей

11 мая в Брюсселе собрались 72 делегации из разных стран и организаций, чтобы объединить усилия по возвращению незаконно вывезенных в Россию украинских детей. По данным украинских властей, подтверждены сведения о более чем 20 тысячах таких несовершеннолетних.

Чтобы облегчить их возвращение домой, Европейский союз задействует своих послов по всему миру, поможет с верификацией местонахождения детей, с их адаптацией по возвращении, а также с привлечением к ответственности лиц, причастных к вывозу и незаконному удержанию несовершеннолетних на российских и оккупированных Россией территориях Украины.

Развенчание мифов

"Саше было всего 11 лет, когда российские солдаты забрали его у матери. Они хотели увезти его в Россию. Благодаря помощи бабушки и украинского правительства мальчику удалось вернуться в свободную Украину. Сегодня Саша доносит пережитое до как можно большего количества людей, потому что он до сих пор пытается найти свою маму", – рассказывает историю мальчика из Мариуполя в видеообращении к участникам Международной конференции по возвращению украинских детей президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

Главу Еврокомиссии слушают министры иностранных дел, представители 63 стран и десяти организаций. В коротком рассказе о судьбе ребенка содержатся важные детали: мальчика забрали у матери российские солдаты, то есть у него были родители, с которыми его разлучили и которых он не нашел ни в России, ни в Украине. Фон дер Ляйен пригласила этого мальчика в сентябре 2025 года в Европарламент, чтобы помочь побороть распространенные российские нарративы о "спасении детей от войны".

"Россия утверждает, что проводит "гуманитарные эвакуации", но в России не существует механизма для возвращения украинских детей", – подчеркнула в ходе конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По свидетельствам вернувшихся несовершеннолетних, Россия принудительно передает их на усыновление, подвергает идеологическому воздействию и милитаризирует их в лагерях.

По данным Еврокомиссии, уже удалось выявить более 210 мест в России, оккупированном Крыму и Беларуси, где украинские дети проходят так называемое перевоспитание.

Работа дипломатов

Информирование как можно более широкой аудитории об этом – посредством средств информации и благодаря работе дипломатов – является одним из направлений деятельности Евросоюза. Перед голосованием по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об украинских детях, которая была принята 3 декабря 2025 года, европейские послы в странах за пределами Европы активно лоббировали за поддержку документа.

"Все наши делегации попросили обратиться к местным властям, разъяснить им ситуацию и опровергнуть ложные нарративы", – рассказал один из чиновников ЕС о том, как проводилась эта работа.

В то же время в вопросе возвращения детей дипломатия не очень эффективна: только 100 несовершеннолетних из 2100 смогли покинуть Россию благодаря дипломатии, объясняют в ЕС. Все остальные вернулись благодаря волонтерам или рискованным поездкам родственников несовершеннолетних в Россию.

Как возвращают детей

"Не существует какого-то стандартного метода, это может происходить по-разному. Например, так: к ребенку подходит посредник и объясняет, какой знак он должен подать в людном месте, а затем другой человек пытается отвлечь внимание того, кто находится рядом с ребенком, и забрать его, скажем, из торгового центра или магазина", – рассказывает чиновник из ЕС, знакомый с процессами возвращения детей.

Стоимость таких миссий по возвращению несовершеннолетних, поясняет он, колеблется от 1 до 10 тысяч евро, которые покрывают транспортные и другие сопутствующие расходы.

Непосредственно Евросоюз напрямую не участвует в таких операциях; как правило, в них задействованы отдельные страны-члены ЕС и общественные организации. Евросоюз, в свою очередь, помогает финансировать сопутствующие процессы: психологическую и иную поддержку детей после возвращения домой, их адаптацию, а также обеспечение максимально благоприятных условий, не травмирующих ребенка, при сборе показаний правоохранительными органами для будущих судебных дел.

Финансирование из ЕС

"Физическое возвращение – это еще не конец [истории]. Дети часто переживают тяжелые психологические травмы", – отметила во время конференции по возвращению украинских детей комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. Чиновник заявила о выделении Евросоюзом почти 50 млн евро на инициативы по возвращению украинских детей. Эти средства должны быть направлены на укрепление системы защиты несовершеннолетних в Украине.

"Каждый ребенок, которого удалось вернуть, должен иметь доступ к своевременной поддержке, ориентированной на потребности несовершеннолетнего и среды, в которой он находится", – заявила еврокомиссар. По ее словам, около 1 миллиона евро будет направлено на расширение цифровых возможностей Украины, чтобы жители страны могли подавать заявки на компенсацию от имени похищенных детей в Реестр ущерба, вызванного агрессией Российской Федерации в отношении Украины.

Отдельное направление работы – установление местонахождения детей. Европейские чиновники объясняют: если ребенка вывезли в Россию в возрасте четырех или пяти лет, через несколько лет его почти невозможно узнать. Поэтому большое значение имеет верификация личности, сбор данных и отслеживание перемещений.

По словам представителей ЕС, уже установлено местонахождение более 1300 детей, а также получена информация об еще 1800 несовершеннолетних, увезенных из Украины в Россию. Европейский союз стремится поддержать эти усилия, также помогая в финансовом плане.

Новые санкции ЕС

Отдельный блок деятельности Евросоюза – санкции против лиц и организаций, причастных к депортации и "перевоспитанию" украинских детей.

11 мая Европейский союз объявил об отдельном санкционном пакете, в который включили 16 физических лиц и 7 организаций. В список попали российские чиновники, руководители молодежных лагерей и военно-патриотических клубов, а также структуры, связанные с Министерством образования России.

Среди них – детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена", которые, по данным ЕС, организуют программы для украинских детей, где они подвергаются пророссийской идеологической обработке и воспитываются в милитаристском ключе.

В целом Евросоюз уже принял более 100 санкционных решений в этой сфере.

Чего требует Украина?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции подчеркивает: вопрос об украинских детях должен быть неотъемлемой частью любых будущих мирных переговоров. "Россия уже предлагала включать детей в списки для обмена, но это неприемлемо. Свобода детей является безусловной", – заявил он.

Украина призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию и ввести персональные ограничения не только в отношении должностных лиц, но и в отношении тех россиян, которые участвовали в незаконном усыновлении украинских детей.

Сибига также призвал международную коалицию перейти от заявлений к конкретному механизму действий: разработать "дорожную карту" возвращения детей, усилить поддержку поиска и реинтеграции, а также обеспечить исполнение ордеров Международного уголовного суда в отношении российского лидера Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Мы говорим не только о возвращении детей. Мы говорим о трех составляющих возвращения: вернуть каждого ребенка, вернуть Украину каждому ребенку и вернуть детство этим детям", – заявил глава МИД Украины.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова в июле 2023 года заявила, что Россия с начала полномасштабного вторжения приняла около 4,8 млн жителей Украины, из них более 700 тысяч – дети. Белова утверждает, что большинство украинских детей якобы приехали в Россию с родителями или другими родственниками. Эти цифры не соответствуют официальным данным ООН, согласно которым Россия в начале войны приняла около 1,27 млн жителей Украины, а в настоящий момент, по методике ООН, в России находятся 6280 украинских беженцев. Такая разница в цифрах связана в том числе с тем, что многие украинцы использовали Россию как транзитное государство, чтобы выехать в другие страны: в начале войны у жителей оккупированных территорий не было иной возможности как эвакуироваться в Россию.

В Москве утверждают, что увозят детей на российскую территорию, спасая их от обстрелов. Однако при этом несовершеннолетним навязывают российскую культуру, привлекают в "Юнармию", изменяют документы о рождении, имена и предоставляют российское гражданство. Об этом говорится и в одном из расследований, опубликованных Радио Свобода. Такие случаи имеют характеристики военного преступления, при этом возвращение детей из России в Украину остается сложным.

К Международной коалиции за возвращение украинских детей, по словам Сибиги, присоединились Панама, Швейцария и Кипр, теперь в нее входят 46 стран и три международные организации.

По данным Украины и ее международных партнеров, с начала полномасштабной войны Россия депортировала или принудительно переместила почти 20 500 украинских детей. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предполагает, что Россия незаконно вывезла из Украины около 150 тысяч детей, а уполномоченная ВР по правам ребенка Дарья Герасимчук называла цифру в "несколько сотен тысяч детей, то есть где-то 200–300 тысяч".

По данным Офиса президента Украины на 11 мая, за время работы инициативы Bring Kids Back UA в Украину удалось вернуть более 2133 украинских детей, похищенных Россией.