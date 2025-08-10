Саратов атаковали беспилотники. Есть погибший и пострадавшие

Саратов атаковали украинские беспилотники, один из них упал во дворе жилого дома. В результате атаки один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В части квартир выбило окна, также повреждены автомобили.

Кроме того, по слова Бусаргина, есть повреждения на одном из промышленных предприятий – где именно, он не уточнил. По данным местных жителей, беспилотник попал по нефтебазе и вызвал пожар. На опубликованных в соцсетях фотографиях и видео виден черный столб дыма.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над тринадцатью российскими регионами, аннексированным Крымом и Азовским морем.