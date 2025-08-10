Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Саратов атаковали беспилотники. Есть погибший и пострадавшие

Саратов атаковали украинские беспилотники, один из них упал во дворе жилого дома. В результате атаки один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В части квартир выбило окна, также повреждены автомобили.

Кроме того, по слова Бусаргина, есть повреждения на одном из промышленных предприятий – где именно, он не уточнил. По данным местных жителей, беспилотник попал по нефтебазе и вызвал пожар. На опубликованных в соцсетях фотографиях и видео виден черный столб дыма.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над тринадцатью российскими регионами, аннексированным Крымом и Азовским морем.

Уиткофф в Москве
Embed
Уиткофф в Москве

No media source currently available

0:00 0:16:59 0:00

Уиткофф в Москве

Трамп готовит обращение


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG