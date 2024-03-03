В России могут заблокировать "Википедию" из-за нового закона

В России могут заблокировать "Википедию" по новому закону о запрете популяризации VPN. Об этом написал в своём телеграм-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, статья в интернет-энциклопедии о VPN-сервисах имеет все признаки, позволяющие Роскомнадзору ввести блокировку. При этом Горелкин отметил, что для блокировки ресурса есть и другие поводы. "У регулятора есть ещё целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", - написал депутат.

C 1 марта в России вступил в силу запрет на "рекламу или популяризацию обхода блокировок". Роскомнадзор сможет блокировать не только инструкции по установке VPN, но и призывы к использованию таких средств. Прямого запрета на применение способов обхода в России нет. Ответственность, соответственно, тоже не предусмотрена, отмечает "Новая газета. Европа".