Сбежавший в Норвегию вагнеровец сообщил о желании вернуться в Россию

Запросивший убежища в Норвегии бывший командир подразделения ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев сообщил о желании вернуться в Россию. Он утверждает, что обратился за помощью к российскому посольству в Осло.

Сотрудники диппредставительства 18 мая должны отправить запрос в Томск, чтобы подтвердить его личность, — рассказал Медведев на видео в ютьюбе. Канал с видео был создан 17 мая, убедился корреспондент Радио Свобода, там опубликовано несколько роликов, набравших несколько сотен просмотров.

По словам Медведева, решение о возвращении он принял самостоятельно. "Происходит много непонятного, я чувствую себя мальчиком в большой игре," — сказал бывший наёмник. — "Я надеялся, что здесь у меня жизнь сложится, я уйду от этой всей политики войны, армии, но как-то не получается".

Он заявил, что считает своё возвращение опасным для жизни. "Посмотрим, как оно пойдёт в России. Убьют — OK. Не убьют — спасибо. Дадут жить — ещё большее спасибо". Норвежские власти его заявление не комментировали, подлинность видео официально не подтверждалась.

О побеге бывшего наёмника в Норвегию в январе сообщил правозащитный проект "Гулагу.нет". Утверждалось, что россиянин, воевавший в Украине в составе ЧВК, перебежал на норвежскую территорию по льду реки Паз. Он заявлял, что был свидетелем военных преступлений, в том числе внесудебных убийств одних вагнеровцев другими, и готов дать показания в международном суде.