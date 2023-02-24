Экс-командир отделения "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, который в январе бежал в Норвегию и запросил там политического убежища, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании.

Об этом сообщает "Новая газета Европа", ссылаясь на соответствующее судебное постановление. В документах обвинения говорится, что в ночь с 21 на 22 февраля Медведев ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.

Дело Медведева рассмотрят в окружном суде Осло 25 апреля. Прокурор предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям, пишет издание.