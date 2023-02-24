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Бежавший в Норвегию экс-наёмник "ЧВК Вагнера" арестован после драки

Андрей Медведев

Экс-командир отделения "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, который в январе бежал в Норвегию и запросил там политического убежища, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании.

Об этом сообщает "Новая газета Европа", ссылаясь на соответствующее судебное постановление. В документах обвинения говорится, что в ночь с 21 на 22 февраля Медведев ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.

Дело Медведева рассмотрят в окружном суде Осло 25 апреля. Прокурор предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям, пишет издание.

  • В начале июля 2022 года Андрей Медведев заключил контракт с "ЧВК Вагнера" на четыре месяца. Его отправили в Сальск, а оттуда в Луганскую область, где он был назначен на должность командира 1-го отделения 4-го взвода 7-штурмового отряда наемников. По словам Медведева, он участвовал в боях под Бахмутом и был командиром экс-заключенного Евгения Нужина, которого "вагнеровцы" казнили кувалдой после возвращения из украинского плена.
  • В середине декабря в соцсетях распространялось видео, на котором человек, представившийся дезертиром Андреем Медведевым, рассказал об издевательствах бойцов "ЧВК Вагнер" друг над другом. Он потребовал от ФСБ провести проверку в отношении наемников и бизнесмена Евгения Пригожина.
  • Медведев пересек границу в районе поселка Никель в Мурманской области 15 января 2023 года. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже "под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера". Медведев добрался до одного из приграничных городов, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию. Медведева задержали и отправили в центр депортации, но позже отпустили. Он подал заявление о предоставлении политического убежища.
  • Основатель правозащитной организации "Гулагу.нет" Владимир Осечкин утверждал, что в Норвегии Медведев намерен дать показания против Евгения Пригожина, напоминает "Север.Реалии".

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