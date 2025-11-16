Сбой у "Ростелекома" оставил без интернета четыре региона России

Пользователи в Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях 15 ноября пожаловались на масштабные сбои в работе домашнего проводного интернета от "Ростелекома", сообщает "Коммерсант".

Жители Ярославской области отмечали, что интернет пропал днём в субботу и к вечеру так и не появился. Проблемы также затронули телевидение. Аналогичные жалобы поступали из соседних регионов.

В ярославском филиале "Ростелекома" заявили об аварии "по вине третьих лиц". Во владимирском филиале уточнили, что был повреждён магистральный провод на территории Ярославской области.

Во Владимирской области, где с середины августа отключён мобильный интернет, сбой в проводной сети стал "особенно чувствительным", передаёт "Зебра ТВ".

К вечеру связь начала постепенно восстанавливаться.

По данным Digital Report, сбой отличался от типичных аварий: у многих пользователей доступ не пропал полностью, а оказался ограничен –открывались лишь сайты из так называемого "белого списка" – перечня сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

"Характер сбоя, при котором фильтрация трафика работает, а доступ – нет, указывает на более сложные процессы, чем просто обрыв кабеля", – говорится в публикации Digital Report.

Издание отмечает, что подобная избирательность доступа – один из сценариев, предусмотренных законом о "суверенном Рунете". Система, управляемая Роскомнадзором, предназначена для изоляции российского сегмента Интернета от внешних угроз, но также позволяет и ограничивать доступ к ресурсам внутри страны.

Источник информации о доступе к "белому списку" не уточняется.