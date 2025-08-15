"Масштабный эксперимент". Соцсети об ограничении звонков в мессенджерах

На этой неделе Роскомнадзор официально подтвердил, что звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp будут частично ограничены. Офицальная мотивация: противодействие преступникам, ведомство утверждает, что мессенджеры "стали основными голосовыми сервисами", которые используются для вымогательства денег, а также для "вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан". При этом WhatsApp и Telegram якобы проигнорировали требования российских властей о "принятии мер противодействия", а когда такие меры будут приняты, если верить Минцифры РФ, доступ к звонкам в мессенджерах будет восстановлен.

В то, что "противодействие преступникам" действительно было главной причиной блокировки звонков, мало кто верит.

Перед началом блокировки называлась еще одна возможная причина ограничения звонков через мессенджеры – недовольство телеоператоров падением выручки из-за сокращения звонков по обычной мобильной связи. Но и в это в соцсетях мало кто верит, самая распространенная версия – звонки в WhatsApp и Telegram ограничиваются, чтобы подтолкнуть россиян переходить в новый "государственный" мессенджер Max, который, между прочим, мошенники уже тоже используют для обмана.

Блогеры отмечают, что ограничение звонков коснется очень широкого слоя россиян, которые как правило не очень замечают влияния новых российских запретов на свою повседневную жизнь.

Александр Кынев:

Насчёт запретов на новые технологии (в виде общения и звонков через мессенджеры) - это попытка отменить прогресс, там где он уже стал нормой жизни.

Политикой интересуются единицы, мессенджерами пользуются все. Создавать неудобства и проблемы для всех это толкать лишнее число людей в политику. При этом если режим на чем то и держится, то на массовом гражданском неучастии в политической и общественной жизни.

Отменять прогресс это всё равно пересаживать людей с машин на сани с лошадьми, или заставлять носить лапти.

На длинную дистанцию это обречено на поражение.

Такими решениями власть идет против общества, показывая что её интересы и интересы общества и обычных людей, мягко говоря, отличаются. Люди воспринимают это как самодурство, и власть ничего с этим сделать не сможет.

Сергей Пархоменко:

При всем трагизме ситуации - страна деградирует на глазах, день за днем, - нынешний эпизод даже интересный.

Режим ставит масштабный эксперимент над своими гражданами: не над отдельной маргинальной группой, как уже бывало много раз, а буквально над большинством населения, над подавляющей массой.

Людей лишают полезной и важной в их жизни возможности, которой они привычно пользовались каждый день, на протяжении уже многих лет. Разговаривать с помощью ватсаппа и телеграма больше нельзя. Разом отменили, отобрали. Кто-то, конечно, воспользуется vpn-ами, но огромному большинству придется еще долго выяснять, что это такое.

Конечно, это не хлеб и не вода, не отопление зимой и не общественный транспорт. Но это часть повседневной жизни, привычного и удобного быта. Объяснения для этой утраты предлагаются отчетливо абсурдные: почему-то непонятно как уязвлянная разговорами безопасность, почему-то необходимость покормить и без того разжиревших мобильных операторов.

И что?

Какая реакция? «Помер ватсапп - да и хер с ним?..»

Таких масштабных экспериментов я больше не помню. Даже предложение продавать за деньги, на мясо, своих отцов, мужей и сыновей, - касается не всех, а только добровольно включившихся в торговлю выродков. А тут - все, вне зависимости от желания.

Игорь Ситник:

В России снова запретили. На этот раз — звонки через WhatsApp и Telegram. Не важно, что это мелочь по сравнению с войной, с разрушенными городами, с сотнями тысяч убитых. Но это — показатель.

Государство в России уже давно перестало притворяться. Оно знает: народ проглотит всё. Нападение на соседей — проглотили. Мобилизация — проглотили. Лишение базовых свобод, доступных почти каждому в цивилизованном мире — проглотили.

И с каждым разом проверка проходит всё проще. Сегодня запретили звонки — молчат. Завтра запретят интернет — будут молчать. Послезавтра запретят выходить из дома — и тоже будут молчать.

Российская власть понимает: перед ней народ, который согласен на любое унижение, если только его не заставляют делать выбор или брать ответственность. И именно поэтому с этим народом можно делать всё, что угодно.

Это нужно учитывать всем остальным. Цивилизованный мир должен понимать: Россия — это не просто страна с диктатурой. Это страна, где диктатура и общество давно сошлись в одном: в согласии на несвободу.

Сос Касаев:

Жопы подгорают даже у самых ватных и квасных, у самых лояльных и гибких; недовольны ждуны и молчуны из шоу-биза, раздражены лоялисты и флюгеры, ворчат даже говорящие задницы из телека.

Причина: сообщение Роскомнадзора по ограничениям звонков в телеге и ватсапе.

Особенно мне понравилась фраза "по многочисленным обращениям граждан". Я прям вижу, как стоят очереди из десятков тысяч граждан у дверей РКН и требуют "ограничить" звонки.

Становимся севернее, чем Корея.

Характерной реакцией на новый запрет выглядит эмоциональный пост телеведущей Ксении Бородиной – члена Putin Team и волонтера, закупающего амуницию для российской армии.

Ксения Бородина:

Когда у тебя вся работа на wats app, все звонки итд , домашний интернет тоже отрубили, уже второй день его нет. Я вообще не понимаю, что происходит!

У WhatsApp и Telegram остаются не связанные с российскими властями альтернативы, но станут ли привыкшие к определенным сервисам россияне массово переходить на них, а главное, что помешает Роскомнадзору заблокировать и другие мессенджеры?

Александр Плющев:

Часть ленты обсуждает, что как-то мало реакции на блокировку голоса в WhatsApp и Telegram, другая часть обсуждает, куда бежать, в смысле, какой альтернативой пользоваться.

Насчет реакции: ну а какая может быть видимая нам реакция там, где катком проехались уже по самым разговорчивым. Тем более, что все развивается вполне последовательно и ожидаемо. Привычная реакция - приспосабливаться к новым условиям.

Это как раз про куды бечь. Удивительно, что люди каждый раз бегут по одним и тем же граблям. Казалось бы, ответ очевиден еще с 2017 года, с блокировки Telegram: не надо никуда бежать. Надо обзаводиться средствами обхода блокировок и спокойно пользоваться, чем привыкли. Сколько обсуждали на что менять ютуб. Что, поменяли? Все смотрят через VPN.

Ровно такая же история с мессенджерами.

Мессенджеров, в том числе, очень неплохих - тьмы и тьмы, и проблема-то в другом: в массовости их использования. Если вы скачаете мессенджер, которым никто не пользуется, кому вы будете по нему звонить? Сколько у вас наберется энтузиазма убедить свой список ближайших контактов поставить себе и освоить другую программу, причем, именно ту, которая у вас?

Пока еще есть незаблокированные массовые Google Meet, FaceTime и, в меньшей степени Microsoft Teams. Но и это костыль. Пока еще можно обучить условную бабушку пользоваться каким-то из них, но раз в два месяца она переучиваться на новый костыль не будет.

Я уверен, что блокировки мессенджеров не результат хаотичного выбора российских властей: они сначала заблокировали плюс-минус известные альтернативы, а теперь взялись за самые популярные сервисы. И точно так же я уверен, что бегать с мессенджера на мессенджер - это так себе вариант, поскольку завтра заблочат и все остальные.

Реально в этой ситуации помогает VPN, который позволяет никуда не бегать, а пользоваться привычными приложениями.

От нового запрета пострадают не только те, кто пользуется мессенджерами для связи с родственниками и друзьями в других регионах России и за границей, но и российские военные.

Иван Яковина:

Кремль сделал большой подарок ВСУ: в РФ блокируют звонки в воцапе и (особенно) в телеграме. Хохма в том, что в Телеге работают 99 процентов российски военных, они даже называли Павла Дурова «начсвязи ВС РФ». И сейчас родное государство Телегу банит, связь им подрезает. Вой стоит до небес. Ватники вдруг захотели свободы выбора и свободы слова, про конституцию вспомнили даже! Очень забавно читать такое!

Многие воюющие в Украине блогеры и так называемые "военкорры" действительно негодуют.

Платон Маматов: (пост удален)

Дорогие е****е гады опять улучшили нашу и без того прекрасную жизнь. Теперь с войны жене и детям по видео хрен позвонишь

Fighterbomber:

Может быть когда-нибудь, мы в нашем свободном и демократичном обществе доживём до прекрасного будущего, в котором каждый гражданин будет сам решать, интересно ли ему принимать звонки от мошенников, какие мессенджеры и соцсети ему использовать, какие песни слушать и какие книги читать.

И разумеется за последствия этих решений, за свои действия он будет нести ответственность согласно УК.

А сейчас мы потихоньку превращаемся в детский сад для взрослых. В котором бухать бухашку и курить куришку воспитатель разрешает до синих козюль и летального исхода, лишь бы я с мошенниками разговаривал исключительно через отечественный телефон, или там месенждор.

Может придумают кнопку какую на госуслугах. Типа - "о последствиях разговора в интернетах - предупрежден, является дееспособным и звонки и интернеты ему отключать не надо".

Ну и конечно я за то, чтоб наши отечественные компании хорошо зарабатывали на мне, продавая мне нахер не нужные услуги.

Но только если они будут принудительно позволять мне зарабатывать на них, покупая у меня такие же нахер не нужные им услуги.

Другие патриотические блогеры спешат успокоить возмущенных: во-первых, на фронте якобы обещано звонки не ограничивать, а во вторых, речь идет об "информационной безопасности страны", а виноват в блокировке Вашингтон.

Александр Коц:

В СВО звонки в Телеграме будут работать, как раньше

По нашей информации, на вчерашнем совещании с участием всех заинтересованных структур принято решение, что в зоне СВО никаких замедлений и блокировок звонков на «синьке» не будет. Для тех, кто использовал мессенджер в своей боевой работе, ничего не поменяется.

Юрий Подоляка:

Теперь уже официально: Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp...

Сразу отвечаю на вопрос - "виновен" ли в этом Мах... Ответ нет, но он часть процесса обретения Россией информационной безопасности (независимости).

События 2022-25 годов показали нашу (и не только нашу) уязвимость в этом важнейшем сегменте. И ускоренное создание альтернативных социальных сетей и мессенджеров, стало ответом на этот вызов. Как и их "агрессивное" внедрение по стране (война же идет и нет времени на уговоры).

Повторяю, вопрос тут не заинтересованности кого-то в чем-то. Здесь не о "прибыли". Решается вопрос безопасности страны. И шутить тут уже точно никто не будет.

А потому дело будет доведено до конца. И WhatsApp постепенно из России уйдет. Как и звонки в ТГ станут воспоминанием.

Но сам ТГ пока еще останется. Далее, думаю, все будет зависеть от позиции Павла Дурова в вопросе сотрудничества с российскими силовиками. Если согласится на оное, значит ТГ продолжит в России работать. Если нет, ну значит нет. Причем, пример Франции говорит о том, что такие проблемы у него скоро будут во всем мире. Мировое информационное пространство стремительно сегментализируется. И это его ответ на вмешательство (через его возможности) США во внутренние дела всех без исключения стран мира.

То есть "спасибо" надо говорить именно Вашингтону. Он начал использовать мессенджеры, как оружие. И любое государство, которое хочет остаться суверенным должно быть готово этому противостоять.

В этот раз громких заявлений об информационном суверенитете и безопасности, похоже, недостаточно, чтобы успокоить недовольных. Даже прокремлевские блогеры открыто критикуют мессенджер Max – в том числе за то, что использовать его мошенникам будет проще и дешевле, чем иностранные сервисы.

Каргач:

Сегодня были заблокированы звонки в WhatsApp и Telegram по причине борьбы с мошенниками. Мол, мошенники регистрируют на виртуальные номера аккаунты и делают прозвоны по бабушкам. Бабушек жалко? Вот сидите без звонков.

Только помнится, что при прогреве общественности на мессенджер Max были публичные заявления, что в нём нельзя будет сделать аккаунт на виртуальный номер. Разумеется, тут произошла отличная подмена понятий: в прессухе имелось в виду, что нельзя зарегистрироваться на виртуальные номера, создаваемые операторами. По факту же в обиходе словосочетание "виртуальный номер" имеет другое значение: номер, который ты арендуешь у кого-то. Номер этот принадлежит физической симке, которая стоит в сим-боксе. Бокс же подключен к компу, чтоб сервис-активатор гонял по API текст из смсок. Разумеется, это неважно, зато прессуха красивая вышла. Помнится, в ней ещё был красивый прогрев на хорошее качество связи, который максимально извратили исполнители, но не об этом речь.

Что по факту? По факту в Max можно зарегистрироваться на виртуальном номере в общепринятом значении этого смысла. Смотрим на скрин с сайта смс-регистратора, где указаны вполне рыночные цены. Зарегистрировать аккаунт на российский номер в Telegram стоит вдвое дороже, чем в Max. Мошенникам придётся тратить вдвое денег меньше на расходник в виде аккаунта, с которого идёт обзвон. Не тот мессенджер заблокировали, выходит.

WhatsApp и Telegram опубликовали свои официальные комментарии по блокировке. В компании Павла Дурова заявили, что и так борются с вредоносным использованием своей платформы. В WhatsApp отметили, что мессенджер блокируют, потому что он противостоит попыткам властей нарушать конфиденциальность общения пользователей.

Заявление WhatsApp в Facebook:

WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение – именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 миллионов наших пользователей в стране. Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в России.