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СБУ опубликовала записи разговоров директора "Мотор Сич"

Вячеслав Богуслаев

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров директора запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в незаконной поставке товаров военного назначения для российской авиации.

По данным спецслужбы, переговоры подтверждают, что бизнесмен, сотрудничал с Москвой даже после вооружённого вторжения России на территорию Украины. СБУ полагает, что Богуслаев оправдывал нападение России. В частности, бизнесмен в одном из разговоров отметил, что относится с пониманием к попаданию российской ракеты на территорию "Мотор Сич".

О задержании Богуслаева стало известно 22 октября. По делу также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олег Дзюба. Бизнесменов подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору. Суд в Киеве арестовал их на 2 месяца.

Следствие утверждает, что задержанные состояли в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая поставляет вооружение российской армии. В "Ростехе" утверждают, что не сотрудничают с "Мотор Сич" с 2014 года.

Проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода утверждает, что у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С той поры он 4 раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне.

Вместе с тем сотрудники завода обратились к президенту Украины с открытым письмом в поддержку Богуслаеву. Они написали, что директор завода посвятил всю жизнь Украине, и указали на его невиновность.

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