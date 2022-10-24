В Украине объявлен в розыск экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко

Национальное агентство безопасности Украины объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Его подозревают в хищениях на сумму более 200 млн гривен - это около 5,42 млн долларов. Шевченко ушёл с поста председателя Нацбанка 4 октября; предположительно, сейчас он находится за границей.

Вместе с Шевченко в розыск объявлены два руководителя государственного Укргазбанка: Денис Чернышёв и Елена Хмеленко. Шевченко был главой Укргазбанка до своего назначения в Нацбанк в 2020 году.

Как сообщает украинское издание "НВ-Бизнес", подозрения касаются именно деятельности Шевченко в период, когда он управлял Укргазбанком. Предполагается, что руководство Укргазбанка обеспечило заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые в качестве якобы "агентов" банка привлекали к нему крупных клиентов. За "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим подставным лицам.

Кирилл Шевченко объявил о ствоей отставке с поста главы Нацбанка в октябре, сославшись на проблемы со здоровьем, однако позже заявил, что настоящей причиной его увольнения стало почти двухлетнее "политическое давление" на банк и на него лично. Частью этого давления он назвал и нынешнее дело против себя.