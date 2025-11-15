СБУ: при ударе по Новороссийску поражены 4 установки С-400

В результате удара украинских беспилотников по Новороссийску в ночь на 14 ноября, помимо прочего, были уничтожены 4 пусковые установки комплекса ПВО С-400 и два радара. Это утверждают источники в Службе безопасности Украины, которые цитируют украинские СМИ. В качестве доказательства этих утверждений публикуются спутниковые снимки, сделанные до удара - 11 ноября - и после него. Российские военные возможное поражение систем ПВО не комментировали.

"Спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка", - цитирует источники СБУ "Украинская правда". Также утверждается, что уничтожены были радар раннего обнаружения 96Н6 и радар целеуказания 92Н6.

Все эти объекты, как утверждается, находились на территории воинской части под Новороссийском, где всего, по данным СБУ, размещалось 12 пусковых установок С-400. Ранее OSINT-анализ издания ASTRA показал, что была поражена территория военной части 26345, где базируется 1537-й зенитный ракетный Краснознамённый Кубанский Казачий полк 51-й дивизии ПВО.

Генштаб ВСУ ранее сообщал о поражении одной пусковой установки ЗРК С-400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром.

Помимо военного объекта, в результате налёта на Новороссийск была поражена портовая и нефтяная инфраструктура, в том числе нефтяной терминал и по меньшей мере одно судно. В городе пострадали несколько домов, сообщалось об одном раненом жителе и трёх моряках. Источники агентства Reuters сообщили после удара, что компания "Транснефть" после удара временно остановила прокачку нефти в порт Новороссийска, а сам порт приостановил экспорт нефти.