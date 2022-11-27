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СБУ пришла с обыском в православную церковь в Ивано-Франковске

Сотрудники СБУ на территории Киево-Печерской лавры, 22 ноября 2022 года

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

"Правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", – цитирует заявление ведомства Украинская служба Радио Свобода.

СБУ отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для проверки данных об использовании епархии как ячейки "русского мира", использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.

На этой неделе СБУ приходила с обыском в Киево-Печерскую лавру и ещё несколько украинских монастырей. По мнению ведомства там могут укрываться диверсионно-разведывательные группы, например, россиян или белорусов.

Кроме того в украинский парламент внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви.

Документ внесён на следующий день после обысков в Киево-Печерской лавре, Корецком женском монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.

  • В мае Украинская православная церковь объявила о независимости от Русской православной, но многие украинские политики продолжают критиковать её за промосковскую, по их мнению, позицию.
  • В октябре СБУ провела обыски у тульчинского митрополита Ионафа (Елецких), его обвинили в хранении "пророссийской литературы".
  • Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.

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