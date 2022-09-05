Президент Латвии Эгилс Левитс внёс на рассмотрение в парламент поправки к законодательству, обязывающие Латвийскую православную церковь выйти из подчинения Русской православной церкви. "В независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь", — цитирует политика издание Delfi.

По словам политика, законопроект согласован с главами всех парламентских фракций и председателем Сейма. Предполагается, что документ будет рассмотрен в срочном порядке.

Латвийская православная церковь самоуправляема в составе РПЦ, она получила этот статус от Синода РПЦ в 1990 году. Её органами управления, согласно уставу РПЦ, являются свои Собор и Синод, управляемые предстоятелем Латвийской церкви. Он, в свою очередь, вступает в должность после утверждения московским патриархом.

Сейчас предстоятелем церкви является 82-летний митрополит Александр (Кудряшов), он вступил в эту должность в 1990 году. Он и другие официальные представители Латвийской церкви законопроект пока что не комментировали.

Законодательство Латвии отделяет церковь от государства. Однако в 2019 году Сейм принял законопроект, согласно которому иерархами церкви могут стать только граждане Латвии, постоянно проживающие в стране больше 10 лет.

Глава парламентской фракции "Нового единства" Айнар Латковскис заявил, что новый президентский законопроект не нарушает принцип религиозной независимости, так как не подчиняет церковь кому-то, а наоборот, требует от неё действовать независимо, цитирует его Delfi.