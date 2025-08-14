СБУ выдвинула обвинение против Медведчука и 12 его "сообщников"

Служба безопасности Украины заочно выдвинула новые обвинения против пророссийского политика и бывшего депутата Рады Виктора Медведчука. О подозрении ведомство сообщило и 12 лицам из его окружения.

Все они обвиняются в создании и участии в организации "Другая Украина", которая, как утверждает следствие, функционирует в Москве под видом общественного объединения и занимается "медийными атаками на Украину". Эту деятельность, говорится в материалах дела, координировал лично Медведчук. Он, как отмечается, согласовал создание организации непосредственно с президентом России Владимиром Путиным, после чего тот поручил курировать проект ФСБ.

Показания против подозреваемых дал некий Кирилл Молчанов, весной 2025 года задержанный в Польше и сейчас находящийся в СИЗО в Киеве. По данным, приводимым СБУ, Молчанов работал одновременно в ФСБ и российской внешней разведке СВР.

Комментариев Медведчука и российской стороны на информацию нет.

Виктор Медведчук – бывший депутат Верховной Рады Украины, в 2018–2022 годах возглавлял политсовет пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Его называют кумом Владимира Путина – российский президент крестил его дочь в 2004 году. После полномасштабного вторжения России в Украину деятельность партии была запрещена, затем была приостановлена деятельность одноименной фракции в Верховной Раде.

В октябре 2021 года политик был помещен под домашний арест как подозреваемый по делу о госизмене. За три дня до полномасштабного вторжения он сбежал, однако был пойман в апреле 2022 года.

В сентябре 2022 года Медведчука передали российской стороне в рамках обмена военнопленными. В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства. Активы Медведчука и его жены в Украине были арестованы.



