СБУ задержала "корректировщика" ракетного удара по кафе в Краматорске

Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента российских спецслужб, скорректировавшего ракетный удар по кафе в центре Краматорска. Там погибли десять человек, в том числе трое детей, ещё 61 получил ранения.

Задержанный, видео с показаниями которого опубликовала СБУ, является работником местного газотранспортного предприятия. По его словам, 27 июня он получил задание выяснить, работает ли кафе, и зафиксировать наличие там посетителей. Задержанный рассказал, что тайно снял видео в заведении и на парковке, после чего отправил его российской военной разведке.

Украинские СМИ и телеграм-каналы заметили, что несколько иностранных журналистов и военных инструкторов рассказали, что часто обедали в кафе, по которому был нанесён удар.

Офис генпрокурора Украины уточнил, что Краматорск атаковали двумя ракетами "Искандер". Журналисты сообщили, что ракета попала в здание торгового центра, расположенного рядом с отелем "Краматорск". В торговом центре располагалось кафе.

Среди раненых – младенец и трое граждан Колумбии. Взрывом повредило близлежащие дома, торговые точки, почтовое отделение и автомобили. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.