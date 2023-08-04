СБУ заподозрила президента клуба ЦСКА в финансировании армии России

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила президента российского футбольного клуба ЦСКА и уроженца Харькова Евгения Гинера в финансировании российской армии.

По версии СБУ, Гинер входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России. Утверждается, что бизнесмен поручил принадлежащему ему конструкторскому бюро имени Льва Кошкина обеспечить бесперебойные поставки патронов для российских солдат.

По данным Генпрокуратуры Украины, с начала войны предприятие Гинера обеспечило поставку 80% патронов для разного вида стрелкового оружия.

Спецслужба отмечает, что Гинер — один из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят несколько энергокомпаний. Гинеру также принадлежат несколько украинских отелей и торговых центров. Владеет бизнесмен активами через подконтрольных лиц.

Уголовное дело в отношении Гинера ведётся по статье за пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Предпринимателю грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

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