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В Кремле попросили поменьше цитировать провоенных депутатов

Андрей Картаполов – соавтор законопроекта об уголовном наказании для нежелающих воевать в Украине. Законопроект не понравился Кремлю

Администрация президента рекомендовала провластным СМИ сократить цитирование депутатов Госдумы, которые неоднократно критиковали ход войны в Украине. Об этом сообщает "Вёрстка".

В стоп-лист вошли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, депутаты-генералы Андрей Гурулёв, Виктор Заварзин, Андрей Красов (все – из фракции "Единой России") и глава комитета по делам женщин Нина Останина от КПРФ. В список "токсичных" они попали из-за своих высказываний о ходе войны, мобилизации и снабжении фронта, которые выставили Кремль в невыгодном свете.

По информации собеседника "Вёрстки", близкого к Госдуме, директиву Кремля получили СМИ медиагрупп "Россия сегодня" и ВГТРК, а также "Российская газета" и "другие крупные, но не принадлежащие государству СМИ".

Источник "Вёрстки" в одном из СМИ рассказал, что в связи со спущенными рекомендациями было решено цитировать "токсичных" депутатов только по информационным агентствам и "в минимальным объёмах, если этого требует новостная повестка".

По сведениям "Медузы", в стоп-лист попал и замглавы российской администрации аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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