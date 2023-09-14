Себе на уме. Как ловко Вьетнам лавирует между США, Китаем и Россией

Власти коммунистического Вьетнама, только что торжественно принимавшие у себя президента США Джо Байдена и подписавшие с США ряд важнейших двусторонних соглашений, одновременно стремятся заключить секретную сделку с Москвой – по покупке новейших российских вооружений. Главной угрозой для себя Вьетнам по-прежнему считает Китай, чем и объясняются все его противоречивые шаги в мировой политике. Насколько успешно удается Ханою лавировать между Западом и Россией?

Недавний визит Джо Байдена в Ханой 10 сентября ознаменовался подписанием соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", что является высшей из всех степеней сотрудничества с каким-либо иностранным государством для Вьетнама. Однако точно такие же соглашения ранее Ханой подписал и с Пекином, и с Москвой, а также с Дели и с Сеулом.

Джо Байден, выступая в Ханое, заявил, что его визит во Вьетнам – это настоящий прорыв и символ "начала еще большей эры сотрудничества двух стран", спустя полвека после окончания Вьетнамской войны и вывода американских войск. "Сегодня мы наблюдаем 50-летний ход прогресса в отношениях между нашими государствами, от конфликта до нормализации", – сказал Байден на пресс-конференции после переговоров с Нгуен Фу Чонгом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. "Наш новый общий статус станет движущей силой процветания и безопасности в одном из самых важных регионов мира".

Возможно, Джо Байден действительно уверен в своих словах и в том, что все болезненные воспоминания о прошлом для обоих государств, восстановивших дипломатические отношения только в 1995 году, окончательно остались позади – и теперь им можно сфокусироваться на новых опасностях, вызванных напористой экспансией в регионе Китайской Народной Республики.

В ответ на вопросы журналистов Байден при этом всячески отрицал предположения, что и США, и Вьетнам имеют какие-либо враждебные намерения в отношении Пекина, и подчеркивал, что, по его мнению, не может быть и речи о какой-то новой "холодной войне" в Индо-Тихоокеанском регионе. "Я не собираюсь сдерживать Китай. Я просто хочу иметь с ним ровные отношения, все знают, о чем идет речь", – сказал американский президент.

Пекин, конечно, Байдену в этом убедить не удалось. Во время его поездки в Ханой МИД Китая в очередной раз призвал Белый дом "отказаться от менталитета "холодной войны" и игры с нулевой суммой" в его отношениях с Азией. На сегодня КНР по-прежнему остается не только геополитическим соперником Вьетнама, но также и его главным торговым партнером (с взаимным товарооборотом в 165,9 миллиарда долларов. Впрочем, товарооборот Вьетнама с США также велик, 111 миллиардов долларов). Пока что Китай дает понять, что не собирается уступать Вьетнам Соединенным Штатам, что заметно и по тому, насколько часто в последние месяцы общались высшие чиновники Компартии Китая и Компартии Вьетнама.

Ханой и Вашингтон во время визита президента США заключили, в частности, очень важное соглашение о поставках полупроводников и редкоземельных металлов. Байден и в этом случае отверг предположение, будто эта сделка направлена на сдерживание развития полупроводниковой отрасли Китая. Однако, как пишет, например, Forbes, на самом деле она направлена именно против интересов Пекина, поскольку США давно и последовательно ведут экономическую войну против китайских производителей микросхем. Кроме того, было объявлено о большом контракте между американской авиастроительной корпорацией Boeing и авиакомпанией Vietnam Airlines – о покупке у первой самолетов на сумму в 7,5 миллиарда долларов.

В Вашингтоне, видимо, очень рассчитывают на появление в Азиатско-Тихоокеанском регионе нового друга США, который, как полагают в Белом доме, отныне будет отстаивать американские интересы, а не интересы Китая и России. Но насколько это близко к правде? Если скоординированное американо-вьетнамское противостояние КНР и может стать реальностью, то совсем иначе дела обстоят, когда речь заходит о России. Пока что Вьетнам (как и Китай, Индия, Индонезия, Иран, Турция, ЮАР, Бразилия, Аргентина или почти все страны так называемого Большого Ближнего Востока) ни в какой форме не присоединился ни к какому западному давлению на Кремль и формально не занимает никакую сторону в российско-украинской войне. Фактически же Ханой ведет себя как минимум дружелюбно в отношении Москвы, и даже – в ряде ситуаций – выступает как ее сторонник. Чего явно не могут не замечать в Вашингтоне.

Высшее российское руководство в последний год часто заявляет о новом глобальном повороте в своей внешней политике – о намерении отныне выстраивать тесные отношения с государствами "глобального Востока и Юга". То есть переориентироваться, как, например, часто подчеркивает глава российского МИДа Сергей Лавров, на Азию, Африку и Латинскую Америку. Минувший год показал, что во многом России пока действительно удается это делать – и во Вьетнаме в том числе.

Две недели назад состоялась встреча первого замглавы российского МИДа Владимира Титова и замглавы МИДа Вьетнама Нгуен Минь Ву, по итогам которой Москва и Ханой договорились укреплять сотрудничество и "наращивать динамику в новых геополитических условиях". На сайтах внешнеполитических ведомств обеих стран в соответствующих статьях напоминается, что "дружественный диалог Вьетнам и Россия сохраняют уже несколько десятилетий" и что в июле они "отметили 11-ю годовщину установления отношений "всеобъемлющего стратегического партнерства" (тех самых, которые теперь есть у Ханоя и с Вашингтоном).

Взаимный товарооборот России и Вьетнама, особенно после российского вторжения в Украину и введения жесточайших западных санкций против Кремля, можно назвать совершенно ничтожным (особенно если сравнивать его с приведенными выше данными о торговле Вьетнама с КНР и США). Как пишет российский "Форбс", за 2022 год он снизился на 36 процентов, до 4,6 миллиарда долларов, снижение российского экспорта составило 42,7 процента, а импорта из Вьетнама в Россию – 32,8 процента. По прогнозам Центра ВТО и международной торговли и Вьетнамской торгово-промышленной палаты, к концу 2023 года вообще упадет до 3 миллиардов. Но нельзя забывать, что львиную долю российского экспорта во Вьетнам составляют вооружения.

В распоряжение ряда западных СМИ, например газеты The New York Times, недавно попал интересный документ министерства финансов Вьетнама, датированный еще мартом 2023 года. Это, по сути, бизнес-план (содержание которого было подтверждено некоторыми бывшими и нынешними вьетнамскими чиновниками), в котором излагается, как Вьетнам собирается модернизировать свои вооруженные силы путем закупок новейших вооружений у Российской Федерации – и их тайной оплаты посредством перевода средств на счета совместного российско-вьетнамского нефтегазодобывающего предприятия "Русвьетпетро" в Сибири.

В этом документе, подписанном заместителем министра финансов Вьетнама, отмечается, что Ханой ведет переговоры о новой оружейной сделке с Москвой, которая должна "укрепить стратегическое доверие" между двумя государствами "в то время, когда западные страны подвергают Россию во всех аспектах тяжелейшему давлению". В тексте также говорится, что "Коммунистическая партия Вьетнама и государство по-прежнему считают Россию важнейшим стратегическим партнером в сфере обороны и безопасности".

Через два месяца после распространения этого делового предложения по внутренним каналам вьетнамского правительства Дмитрий Медведев, бывший российский президент и премьер-министр, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ, совершил незаметную поездку в Ханой. Этот визит почти не освещался в СМИ ни России, ни Вьетнама. Но целью Медведева было именно закрепление этого оборонного соглашения о поставках российских вооружений для вьетнамской армии – на сумму в 8 миллиардов долларов, в течение 20 лет. Москва, как, к примеру, заявляют источники CNBC, готова предоставить Ханою многое: и истребители, и противокорабельные ракеты, и противолодочные самолеты, а также вертолеты и зенитно-ракетные комплексы. В документе отмечается и то, что, хотя гипотетически Соединенные Штаты могут ввести санкции против Вьетнама за покупку российского оружия, Вашингтон вряд ли пойдет на такой шаг – из-за ценности для него Ханоя как глобального партнера в Индо-Тихоокеанском регионе, который может помочь ему сдерживать экспансию Китая.

После вторжения России в Украину Ханой постоянно обеспечивает Москве, как своему давнему союзнику, дипломатическое и политическое прикрытие на мировой арене. Вьетнам отказался осудить российскую агрессию в ООН и проголосовал против исключения России из ооновского Совета по правам человека. На организованной Кремлем в августе в Москве "Международной конференции по безопасности" министр обороны России Сергей Шойгу назвал Вьетнам "идеальным покупателем" новейших российских вооружений.

Вьетнам (который когда-то вообще входил в десятку крупнейших импортеров оружия в мире) исторически всегда зависел от поставок ему советского, а потом российского оружия. Особенно тесны эти связи у вьетнамских вооруженных сил – и если эта ситуация изменится, то, очевидно, лишь через многие годы, если не десятилетия. На приборных панелях во вьетнамской боевой технике до сих пор все надписи делаются на кириллице, к которой в армии Вьетнама все привыкли. В стране до сих пор помнят, как в 1960–1970-е годы, во время того, что сами вьетнамцы называют "Американской войной", именно советские ракеты помогали вьетнамским коммунистам, которые до сих пор и находятся у власти, защищаться от бомбардировок авиации США.

Многие поколения высшего руководства Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Вьетнамской народной армии учились в вузах в Советском Союзе, а затем и в России. Помнят вьетнамские генералы и о том, как в XX веке они выиграли три войны у трех мировых держав, победив могущественных врагов – сперва при помощи СССР и КНР отразив вторжения Франции и США, а затем, в 1979 году, отбив нападение уже и Народно-освободительной армии Китая, вновь при прямой поддержке Кремля. Советская военная база во вьетнамском порту Камрань на берегу Южно-Китайского моря когда-то была крупнейшей из тех, которыми располагал за границей СССР. На пике ее существования, в середине 1980-х годов, ее площадь превышала 100 квадратных километров, здесь располагались более 6 тысяч советских военнослужащих, до 10 надводных кораблей, до 8 подводных лодок с плавбазой и до шести других судов. А также до 16 советских стратегических самолётов-ракетоносцев с ядерным оружием, не считая другой авиации.

Есть и гораздо более практические причины, по которым, как считают западные эксперты, Вьетнам пока не станет отказываться от покупок российского оружия. Они заключаются в том, что приобретение таких же вооружений где-либо еще потребует гораздо большей финансовой прозрачности. "Каждый новый оружейный контракт с Россией сопровождается коррупцией, неучтенными суммами или еще чем-то подобным", – сказал в разговоре с The New York Times Карлайл Тайер, почетный профессор Университета Нового Южного Уэльса в Канберре и эксперт по вьетнамским вооруженным силам. "Захотят ли вьетнамские генералы-коммунисты, настроенные к тому же очень консервативно, исторически симпатизирующие Москве и по-прежнему не любящие США и Запад в целом, отказаться от этого?"

Как считают эксперты, сегодня, несмотря на все видимые взаимные поклоны между Ханоем и Вашингтоном, в руководстве вьетнамской компартии пока что вновь одерживает верх ортодоксальное крыло, сторонники "жесткой линии" и генсека КПВ Нгуен Фу Чонга, остающегося реальным руководителем государства. Они по-прежнему не доверяют Вашингтону, опасаясь, что Соединенные Штаты могут попытаться спровоцировать во Вьетнаме антикоммунистическую революцию или, по крайней мере, привязать ко всем будущим деловым и военным контактам и контрактам условия проведения демократических реформ и соблюдения базовых прав человека (с чем во Вьетнаме дела обстоят немногим лучше, чем в КНДР и примерно так же, как в Китае). Кстати, несмотря на все глобальное противостояние между КНР и Вьетнамом, именно Нгуен Фу Чонг в прошлом году стал первым иностранным лидером, встретившимся с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине после того, как китайский лидер был в третий раз избран на высший пост в КНР.

Однако после начала войны в Украине решение Вашингтона налагать санкции на все страны, покупающие российские вооружения, стало сильно мешать планам Вьетнама по обновлению своих вооруженных сил, главной целью которых остается сдерживание КНР и противостояние возможному китайскому нарушению его морских границ в Южно-Китайском море. Кроме того, в Ханое не могли не заметить, как война в Украине выявила многие недостатки разных видов российской военной техники на полях настоящих сражений. Москва, по многим данным, с трудом сейчас справляется с обеспечением собственных военных нужд – и вьетнамское руководство не может не задаваться вопросом, смогут ли в будущем российские военные заводы производить достаточно продукции, чтобы удовлетворить и иностранные заказы. Постепенно Вьетнам все же диверсифицирует свой оружейный импорт, проводя переговоры о поставках, например, с производителями вооружений из Израиля и Чехии (страны-члена НАТО). В Нидерландах (также входящих в НАТО) недавно Ханой заказал для своих ВМС четыре новых корвета проекта "Сигма 10514". Два из них будут построены в Роттердаме, следующие два во Вьетнаме, все при содействии голландской компании Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Со своей стороны США все последние годы, еще до февраля 2022-го, всячески пытались вывести Вьетнам из орбиты России. В 2016 году Вашингтон снял многолетнее эмбарго на поставки Ханою "летального оружия". Хотя никто не ожидал, что Вьетнам немедленно начнет приобретать американские танки или истребители, было ясно, что это делается для того, чтобы облегчить продажу их Вьетнаму союзникам США, таким как Южная Корея.

Впрочем, сейчас у вьетнамских вооруженных сил впервые за десятилетия появились и американские вооружения. К примеру, после визита Байдена в Ханой было объявлено, что минобороны Вьетнама вновь приобрело у американской компании Genasys устройства акустического оповещения дальнего действия (LRAD) на почти 2 миллиона долларов, при этом намереваясь установить их на четыре сторожевых корабля проекта 11661Э "Гепард " российского производства, состоящие на вооружении вьетнамских ВМС. Ранее Вьетнам уже покупал для других своих кораблей системы LRAD, которые используются и как средство связи, и как оружие, так называемые "звуковые пушки" (в том числе правоохранительными органами разных стран для подавления массовых беспорядков). Есть сведения, что при помощи такой установки, например, в 2005 году один круизный лайнер в Индийском океане отогнал сомалийских пиратов.

Сегодня стратегическое положение Вьетнама, над которым с севера нависает КНР, который исторически теснейше связан с Россией и который в последнее время пользуется всяческими знаками внимания со стороны США, превращает эту страну Юго-Восточной Азии с населением более 100 миллионов человек (16-е место в мире) в еще одну страну на карте мира, в которой сходятся геополитические интересы сразу всех ведущих держав. И страну очень перспективную.

Как напоминает российский "Форбс", вьетнамская экономика – одна из наиболее быстрорастущих в мире. В течение последних лет темпы экономического роста Вьетнама составляют 6–7 процентов в год. В 2022–2023 годах эта страна стала одной из наиболее успешно восстановившихся после пандемии COVID-19. На пользу Вьетнаму идет и то, что все больше крупных мировых корпораций собираются переносить туда свои производства из Китая – или уже это сделали. Западные компании в последние несколько лет пытались найти альтернативы КНР в качестве места для производства своих товаров, называя эту стратегию "Китай плюс один". Когда началась торговая война между США и Китаем, а пандемия COVID-19 разрушила глобальные цепочки поставок, это желание только обострилось.

Суть же внешней политики самого Вьетнама сегодня, очевидно, сводится к соблюдению принципов гибкой, так называемой "бамбуковой дипломатии" – обменявшись любезностями с одной большой державой, немедленно продемонстрировать симпатию в отношении и ее соперников. Судя по многочисленной информации, до конца этого года, вслед за Джо Байденом, Ханой с визитами намереваются посетить и российский президент Владимир Путин, и глава КНР Си Цзиньпин.