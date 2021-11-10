Секреты "Черной книги". На что разбазаривают деньги в Германии

Германия – чемпион мира в области налогообложения и социальных отчислений в казну: ни в одной стране мира не поступает столько денег в бюджет. Но, как выясняется, часть этих средств тратится на откровенные глупости.

После вынужденного затишья, вызванного пандемией, немецкая экономика снова начинает выходить на прежний уровень, и финансисты сообщают о рекордных налоговых поступлениях в бюджет в 2021 году. Однако независимый Союз немецких налогоплательщиков (Bund der Steurzahler, BdSt) оценивает это весьма неоднозначно.

В прошлом году бюджет ФРГ получил в общей сложности 740 миллиардов евро. В этом ожидается свыше 770 миллиардов. Большая часть этих средств идет по назначению: на социальные нужды, строительство школ, дорог, содержание полиции и так далее. Но вместе с тем, по данным BdSt, значительные суммы выбрасываются на ветер, тратятся непродуманно, неэффективно и бессмысленно.

Союз немецких налогоплательщиков – независимая и очень авторитетная организация, не раз заставлявшая политиков вносить коррективы в бюджетные планы, публично извиняться и даже подавать в отставку. Каждый год Союз налогоплательщиков выпускает так называемую "Черную книгу" – ее обложка действительно черная. В ней приводятся особенно яркие примеры разбазаривания народных денег в Германии.

Сейчас вышла очередная, уже 49-я "Черная книга". Среди ста конкретных случаев, например, новый пешеходный мост в городке Эслоэ в Зауэрланде. Его построили рядом со старым мостом, по которому шли и машины, и пешеходы. Построили для того, чтобы последним было удобнее: старый тротуар, дескать, слишком узкий. "Выиграли" в результате всего-навсего 25 сантиметров. А обошлось это в 95 тысяч евро.

Мостов в "Черной книге" вообще немало. Так, недалеко от города Ойскирхен стоит уже более сорока лет памятник абсурдистской архитектуры – автомобильная эстакада над действующим автобаном. В отличие от автобана, эстакада эта никуда не ведет и ниоткуда не выходит. Когда-то здесь планировалось построить еще один автобан, пересекающий прежний, но потом передумали из-за экологических соображений. А пока шли споры по поводу автобана, эстакаду для него – по плану – продолжали строить. Так и стоит она сама по себе. Стоимость – около 230 тысяч евро. Интересно, сколько потратят на то, чтобы ее снести, ведь со временем она разрушается.

Советскому лозунгу "План – это закон!" оказались верны и в Любеке. Местный футбольный клуб "Любек" в прошлом сезоне вышел в третью немецкую лигу. Стадион ее требованиям не отвечал, и в порядке исключения клуб получил от федерации футбола разрешение играть на нем только на один сезон. Тогда стадион решили перестроить. Планы грандиозные: подогрев газона, новые трибуны, центр подготовки резерва... Правда, команда сразу же вылетела из третьей, профессиональной лиги. Она снова играет в четвертой, любительской. "Любек" погряз в долгах настолько, что речь идет о возможном банкротстве. Но несмотря на это стадион все равно стали перестраивать, потратив на это полтора миллиона евро из бюджета.

Разбазаривают деньги налогоплательщиков не только местные власти. Замечательным примером может служить ведомство федерального канцлера в Берлине. Здание, в котором оно размещается, построили в 2001 году. Стоило это 262 миллиона евро. Полезная площадь – более 25 тысяч кв. м. Это грандиозное строение, которое, кстати, насмешливые берлинцы прозвали "гигантской стиральной машиной". Оно больше, чем Белый дом в Вашингтоне или Елисейский дворец в Париже.

Но сейчас его площадь решили увеличить вдвое, пристроив еще один комплекс. На это предполагается потратить еще 600 миллионов евро. Почему это необходимо? Количество служащих ведомства увеличилось за эти двадцать лет на 340 человек, и места на всех не хватает. Но о сокращении чиновничьего аппарата речь не идет, наоборот – предполагается обеспечить служащих всеми возможными удобствами.

600 миллионов – не предел. Проект предусматривает построить особую дорогу к новому ведомству федерального канцлера, но местные власти – муниципалитет центрального района Берлина – выступают против. Так что, наверное, придется рыть туннель: еще 40 миллионов евро.

В "Черной книге" Союза немецких налогоплательщиков идет речь и о России. В начале этого года власти восточногерманской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, единственные в Германии, решили приобрести миллион доз российской вакцины "Спутник", несмотря на то, что эта вакцина не лицензирована в Евросоюзе. Вести переговоры поручили некой адвокатской конторе. Но вскоре от этой идеи отказались: в Германии было более чем достаточно других вакцин, проверенных и рекомендованных в ЕС, а "Спутник" до сих пор не получил одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Тем не менее переговорщикам перечислили минимум 20 тысяч евро. Пустяки? Но ведь эти бюджетные средства могли пойти на более полезные цели, отмечают составители "Черной книги". Впрочем, многие российские "освоители" бюджетов разного уровня, наверное, только посмеялись бы над их "мелочностью".