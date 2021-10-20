Сибирские мечты Сергея Шойгу. Эфир в 18:05

В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить "три, а лучше пять" городов-миллионников в Сибири. Был ли это предвыборный хайп, или у власти есть планы новых мегастроек за Уралом, как в позднем СССР? Чем обернулось территориальное развитие Сибири в советское время? Является ли этот регион ресурсной колонией? Что ждет Сибирь в XXI веке?

Гость программы – Руслан Дохов, географ-урбанист, старший преподаватель факультета географии ВШЭ, младший научный сотрудник географического факультета МГУ. Эфир в 18:05.

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