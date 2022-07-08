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Журналисты установили имена более 4,5 тысячи погибших в Украине российских военных

Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" по открытым источникам установили имена более четырёх с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. В эту статистику были включены и граждане России, которые отправились воевать добровольно, заключив краткосрочные контракты.

Россия не раскрывает свои потери в войне с Украиной. В последний министерство обороны сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что Россия потеряла 1351 погибшим и 3825 ранеными. Независимые исследователи подвергали эти оценки сомнению, заявляя, что они могут быть занижены в разы.

Далеко не о всех погибших сообщается публично. По подсчётам исследователей, подтверждённый ими список потерь может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имён погибших, чем реально захоронено в России.

По утверждают, что около 17% погибших были офицерами. Каждый пятый погибший, о котором сообщают, служил в ВДВ. Добровольцы остаются "самой быстрорастущей" категорией потерь: каждую неделю появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев.

  • Россия начала полномасштабное вооружённое вторжение в Украину 24 февраля. Помимо собственно военнослужащих российской армии в Украине с российской стороны воюют также служащие Росгвардии, бойцы вооружённых отрядов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и наёмники частных военных компаний.
  • По утверждению Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 36 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены, стороны военных конфликтов склонны занижать свои потери и завышать свои.
  • Украина свои потери также не раскрывает. Советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович в конце июня заявлял, что погибли около 10 тысяч военнослужащих. Российское Минобороны заявляло, что Украина потеряла больше 40 тысяч человек.

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