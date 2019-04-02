Доступ к Владимиру

Доброе утро!

В Японии объявили эру Рейва, но это не то, о чем вы подумали. Рейв значит “благоденствие и гармония”, а в связи с чем они вдруг накрыли Японию, объясняется в интервью с востоковедом Василием Головниным, новости после которого можно уже не читать. Но они такие:

Украинские выборы: после обработки 97% бюллетеней Петр Порошенко примерно вдвое отстает от Владимира Зелинского.

Россия дает Беларуси кредит в $600 млн, чтобы обслуживать обязательства по старым кредитам.

Связанная с Пригожиным компания подала в суд на Навального.

Парламент Великобритании опять отверг все альтернативные варианты брекзита.

Претенденты в президенты

После подсчета почти всех бюллетеней, поданных в первом туре президентских выборов в Украине, образовался почти двукратный разрыв между Владимиром Зеленским (у него 30% с небольшим) и Петром Порошенко (чуть меньше 16%). Здесь можно посмотреть примерную разбивку по регионам: Порошенко лидирует в Львовской и Тернопольской областях, Юлия Тимошенко – в Ивано-Франковской, Юрий Бойко, недавно ездивший с Медведчуком к Медведеву, – в Донецкой и Луганской. Во всех остальных областях на первом месте Зеленский.

Зеленский пока не дает развернутых интервью и не устраивает пресс-конференций – вот здесь за победителя первого тура высказывается его советник Айварас Абромавичус, в прошлом министр экономического развития Украины. В оправдание Зеленского Абромавичус говорит, что вечером в воскресенье в предвыборном штабе “доступ к самому Владимиру был на протяжении достаточно длительного периода”.

Познакомиться с Зеленским поближе можно, прочитав этот материал о нем и вот этот материал об олигархе Коломойском, марионеткой которого назвал Зеленского Петр Порошенко. Кроме того, перед вторым туром, намеченным на 21 апреля, Порошенко и Зеленский проведут теледебаты.

Сейчас интересно, как будет действовать Юлия Тимошенко, занявшая третье место. Пока ее штаб только обвинил ЦИК Украины в подтасовке голосов в пользу Порошенко. Сегодня Тимошенко проведет пресс-конференцию. Ходят слухи, что она может объединить усилия с Зеленским, предложив в качестве политической платформы преобразование Украины из президентской республики в парламентскую. Рассуждения на тему дальнейшего хода событий можно почитать тут.

Международные и украинские наблюдатели не обнаружили существенных нарушений на выборах. Как ругалось российское телевидение, рассказано здесь. Но настоящими победителями первого тура оказались социологи: тут объясняется, как им удалось получить экзит-поллы такой точности.

Добрососедское

На фоне президентских выборов затерялась крайне занимательная российско-украинская история: в Украине идет суд над россиянином, которого обвиняют в убийстве в 2016 году бывшего офицера украинской армии, воевавшего в Донбассе на стороне Украины. Следствие рассматривает это убийство как эпизод “гибридной войны”, но журналисты New York Times выяснили, что заказ на убийство поступил не из-за Донбасса, а из-за того, что убитый участвовал в поставках украинского оружия Грузии перед войной в Южной Осетии. У кого-то хорошая память.

А вот Беларуси Россия выделяет кредит на $600 млн для обслуживания ранее выделенных кредитов. Общий долг Минска перед Москвой превышает $6,5 млрд.

Россия: суды, погромы, контракты

После протестов в столице Ингушетии Магасе возбуждено уголовное дело о "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии. Глава МВД Ингушетии ушел в отставку, есть сведения, что полицейских, отказавшихся разгонять митинг, уволили.

Глава чеченского отделения “Мемориала” Оюб Титиев, приговоренный к четырем годам заключение за хранение наркотиков, не будет обжаловать приговор, чтобы иметь возможность подать на УДО уже летом этого года. Вину Титиев не признал.

Компания “Московский школьник”, входящая в империю “повара Путина” Евгения Пригожина, подала в суд на Навального, ФБК, Любовь Соболь и свою бывшую сотрудницу. Иск связан с расследованием ФБК о массовом заражении дизентерией в московских детских садах. Любовь Соболь представляет в судах интересы родителей пострадавших детей.

Фонд “Иннопрактика”, которым руководит предполагаемая младшая дочь Путина Екатерина Тихонова, получил очередной контракт от “Роснефти” на 28 млн рублей – на “проведение патентных исследований”.

В редакции “Коммерсанта” в Екатеринбурге произошел погром, главреду оставили записку “Сдохнешь, сявка”. Подозреваемый задержан.

В мире

Надежды на мягкий брекзит тают: парламент Великобритании вновь отверг все альтернативные варианты выхода из ЕС. Здесь подробнее о результатах голосования. Срок жесткого брекзита – 12 апреля, на 10 апреля назначен экстренный саммит ЕС по этому вопросу. Пресса распространяет слухи о том, что Тереза Мэй объявит внеочередные выборы – в надежде, что ЕС такой план удовлетворит и Брюссель предоставит Лондону длительную отсрочку.

Турция. США отказались комплектовать имеющиеся у Турции истребители F-35 в ответ на решение Анкары приобрести российские ракетную систему С-400. На состоявшихся в воскресенье муниципальных выборах в Турции партия президента Эрдогана проиграла в крупных городах, вот почему это важно.

В Алжире назначено переходное правительство. 82-летний президент Бутефлика обещает уйти на заслуженный отдых до конца апреля. Увидим.

Шесть ссылок

Разговоры. Замечательное интервью с Еленой Грачевой – административным директором петербургского фонда AdVita, который помогает больным раком, и преподавателем литературы в петербургской классической гимназии; интервью обо всем сразу, в том числе о Лотмане, Кривулине, истории семьи, “капризных” бедных людях, возрасте и конце света. Или разговор с директором издательства Phantom Press Аллой Штейнман о том, каким был книжный рынок в девяностые, и о том, каким он стал сейчас.

Литература. К 210-летию Гоголя крупнейший российский гоголевед Юрий Манн рассказывает о классике разное малоизвестное. Или вот крупная подборка поэтов Нью-Йоркской школы – в переводе Яна Пробштейна, с его же предисловиями и примечаниями.

Наука, гуманитарная. В каком смысле права человека универсальны? – отрывок из книжки философа Майкла Игнатьева “Права человека как политика и как идолопоклонство” (изд-во НЛО). И фрагмент статьи революционера-народника, историка и публициста Александра Пругавина – его сборник вышел в 1882 году, но был сразу же арестован цензурой. Издательство ча-ща переиздало этот сборник сейчас, фрагмент посвящен сектантству конца XIX века – молоканам, штундистам, шалопутам, ненашим и другим интересным людям.

Искренне Ваши,

Семь Сорок