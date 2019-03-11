Лицензия на воздушный шарик

Доброе утро!

В субботу американский дипломат пытался улететь из Шереметьева с миной в багаже. Доблестные пограничники мину изъяли и обнаружили, что взрывчатого вещества в ней нет, но имеется взрыватель. МИД России назвал эту мину провокацией, а госдепартамент – просто миной, приобретенной для личной коллекции. А новости такие:

В нескольких российских городах прошли акции за свободу интернета. В Москве митинг собрал свыше 15 тысяч человек, задержаны 28.

Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стали 157 человек, среди них трое россиян и 19 сотрудников ООН.

В Венесуэле четвертые сутки не прекращаются перебои с электричеством.

В Москве умер актер Владимир Этуш. Ему было 96 лет.

Свобода рунета: шарики в заложниках

В нескольких городах России в воскресенье прошли акции против цензуры в интернете, организованные неофициальной Либертарианской партией России. Согласованный митинг в Москве собрал, по данным “Белого счетчика”, свыше 15 тысяч человек (МВД насчитало только шесть).

В связи с акцией полиция задержала 28 человек, 15 из них забрали по дороге на митинг, потому что он шли туда организованно, являя собой “несогласованное шествие с использованием наглядной агитации”. Агитацией были шарики. Другую партию шариков изъяли под тем предлогом, что это "беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия". Плакаты тоже изымали. Изъяли даже задник со сцены: на нем было написано “Против изоляции рунета”. На митинге присутствовали около 50 “дружинников”, которые должны были сообщать полиции о “возможных провокаторах”.

В Петербурге активисты приделали к дверям Роскомнадзора бело-красные ленты, тем самым “заблокировав” его (двоих человек задержали), на Невском прошли одиночные пикеты с плакатами типа “Клишас крадет будущее”. Акции прошли также в Воронеже и Хабаровске.

Предложенный сенатором Клишасом законопроект о создании возможностей для изоляции российского сегмента сети принят Думой в первом чтении.

Тем временем в Северной Корее

проходило свободное волеизъявление граждан, в смысле выборы Верховного народного собрания 14-го созыва на безальтернативной основе (хотя зачеркнуть в бюллетене единственного кандидата все-таки можно, но граждане этого не делают).

По данным американской прессы, после неудачного саммита Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме КНДР, похоже, готовится к запуску баллистической ракеты.

Крушение и блэкаут

В Эфиопии разбился пассажирский самолет "Боинг-737", совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту было 157 человек, среди них трое россиян и 19 сотрудников ООН. Это первая в 2019 году катастрофа крупного пассажирского самолета, выполнявшего регулярный рейс.

В Венесуэле четвертые сутки не прекращаются перебои в поставках электроэнергии. Президент Мадуро, легитимность которого не признают целый ряд государств, обвинил США в поддержке актов саботажа на ГЭС в Гури. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом в конце января, объявил чрезвычайное положение.

Прочее

Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание проходило в закрытом режиме. Горринга уволили из Росгеологии после того, как в интернет попали фрагменты видеотрансляции, на которой он во время игрового стрима на сервисе Twich ругается матом и рассказывает о сексе с подчиненными, а также хвастается своим богатством и высокими связями.

В Киеве и Черкассах 25 полицейских пострадали, сдерживая активистов "Нацкорпуса", которые пытались прорваться к президенту Порошенко.

RIP, товарищ Саахов

В Москве на 97-м году жизни умер актер Владимир Этуш. Здесь подборка его фотографий, тут о нем пишет Михаил Трофименков.

Исключительно женские ссылки

Искренне Ваши,

Семь Сорок