Лицензия на воздушный шарик

Доброе утро!
В субботу американский дипломат пытался улететь из Шереметьева с миной в багаже. Доблестные пограничники мину изъяли и обнаружили, что взрывчатого вещества в ней нет, но имеется взрыватель. МИД России назвал эту мину провокацией, а госдепартамент – просто миной, приобретенной для личной коллекции. А новости такие:
- В нескольких российских городах прошли акции за свободу интернета. В Москве митинг собрал свыше 15 тысяч человек, задержаны 28.
- Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стали 157 человек, среди них трое россиян и 19 сотрудников ООН.
- В Венесуэле четвертые сутки не прекращаются перебои с электричеством.
- В Москве умер актер Владимир Этуш. Ему было 96 лет.
Свобода рунета: шарики в заложниках
В нескольких городах России в воскресенье прошли акции против цензуры в интернете, организованные неофициальной Либертарианской партией России. Согласованный митинг в Москве собрал, по данным “Белого счетчика”, свыше 15 тысяч человек (МВД насчитало только шесть).
В связи с акцией полиция задержала 28 человек, 15 из них забрали по дороге на митинг, потому что он шли туда организованно, являя собой “несогласованное шествие с использованием наглядной агитации”. Агитацией были шарики. Другую партию шариков изъяли под тем предлогом, что это "беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия". Плакаты тоже изымали. Изъяли даже задник со сцены: на нем было написано “Против изоляции рунета”. На митинге присутствовали около 50 “дружинников”, которые должны были сообщать полиции о “возможных провокаторах”.
В Петербурге активисты приделали к дверям Роскомнадзора бело-красные ленты, тем самым “заблокировав” его (двоих человек задержали), на Невском прошли одиночные пикеты с плакатами типа “Клишас крадет будущее”. Акции прошли также в Воронеже и Хабаровске.
Предложенный сенатором Клишасом законопроект о создании возможностей для изоляции российского сегмента сети принят Думой в первом чтении.
Тем временем в Северной Корее
- проходило свободное волеизъявление граждан, в смысле выборы Верховного народного собрания 14-го созыва на безальтернативной основе (хотя зачеркнуть в бюллетене единственного кандидата все-таки можно, но граждане этого не делают).
- По данным американской прессы, после неудачного саммита Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме КНДР, похоже, готовится к запуску баллистической ракеты.
Крушение и блэкаут
В Эфиопии разбился пассажирский самолет "Боинг-737", совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту было 157 человек, среди них трое россиян и 19 сотрудников ООН. Это первая в 2019 году катастрофа крупного пассажирского самолета, выполнявшего регулярный рейс.
В Венесуэле четвертые сутки не прекращаются перебои в поставках электроэнергии. Президент Мадуро, легитимность которого не признают целый ряд государств, обвинил США в поддержке актов саботажа на ГЭС в Гури. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом в конце января, объявил чрезвычайное положение.
Прочее
- Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание проходило в закрытом режиме. Горринга уволили из Росгеологии после того, как в интернет попали фрагменты видеотрансляции, на которой он во время игрового стрима на сервисе Twich ругается матом и рассказывает о сексе с подчиненными, а также хвастается своим богатством и высокими связями.
- В Киеве и Черкассах 25 полицейских пострадали, сдерживая активистов "Нацкорпуса", которые пытались прорваться к президенту Порошенко.
RIP, товарищ Саахов
В Москве на 97-м году жизни умер актер Владимир Этуш. Здесь подборка его фотографий, тут о нем пишет Михаил Трофименков.
Исключительно женские ссылки
- Музыканты. Разговор со скрипачкой Патрицией Копачинской, которая играет классический репертуар, позволяя себе вольности – и чисто музыкальные, и сценические (скажем, выходит на сцену босиком). Интервью с независимым музыкантом Манижей, которая предлагает уничтожить слово “певица” и активно борется с домашним насилием.
- Литература и театр. Поэт, писатель, переводчик, теоретик моды, маркетолог и ювелир Линор Горалик рассказывает о своем новом проекте PostPost.Media, в котором собирают личные истории обыкновенных людей (вот, например, 53 истории про ужасы русской классики). Или фрагменты из дневников Алисы Коонен, подготовленных к публикации в секторе театра Государственного института искусствознания.
- Наука. Антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк рассказывают (очень занимательно), как разные культуры регулирую гендерные роли в обществе. Или вот очерк истории женских гигиенических средств и связанных с ними рисках для здоровья.
- А вот тут на тяжелую женскую долю жалуется глава МИД Австрии Карин Кнайссль (у которой Путин с казаками плясал на свадьбе): “Я успела сегодня утром покормить куриц, лошадей, почистить конюшни”.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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