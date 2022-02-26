Смерть и разрушения

В России умер акционист, свободный художник и непредсказуемый человек Герман Виноградов, ему было 64 года. В остальном происходит вот что:

Всю ночь в Киеве были слышны взрывы и выстрелы, на подступах к городу шли бои.

В пятницу Путин призвал украинских военных "брать власть в свои руки", а руководство Украины назвал "шайкой наркоманов и неонацистов".

США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Путина и Лаврова.

Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России. По всей стране были задержаны более 600 участников антивоенных акций.

Блицкриг не получился

В ночь на субботу в разных районах Киева были слышны взрывы и стрельба, бои велись на подступах к украинской столице (в Васильках высадился российский десант), обстрелам подверглись воинские части в черте города, полыхал пожар. Стрельба слышалась и в центре, утром мэрия сообщила об уличных боях. Накануне вечером президент Украины предупреждал о предстоящем штурме города, мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале обороны столицы, а простые украинцы готовились защищаться подручными средствами.

Это уже вторая ночь, которую киевляне провели в укрытиях и бомбоубежищах, вот фотографии. Накануне под обстрелы попали отнюдь не только объекты военной инфраструктуры, как утверждают российские власти: вот видео киевской квартиры с последствиями ночного обстрела. Здесь о ситуации в украинской столице и планах Путина рассуждает политолог Олег Саакян.

В пятницу ожесточенные бои шли в Сумской и Черниговской областях, где российским войскам удалось блокировать крупные города, продолжались бои на Донбассе. Российское Минобороны сообщило о взятии Мелитополя, украинские военные – о том, что им удалось отстоять Николаев. Сведения о том, кто контролирует Херсон, разнятся: российская сторона сообщила о его взятии, украинская – о восстановлении контроля над городом. В районе Харькова продолжается артиллерийское противостояние, вот его результаты. Сегодня рано утром в Харькове объявляли воздушную тревогу. Сирены были слышны и в других городах: Луцке, Ровно, Львове, Виннице, Умани. Комментируя происходящее, аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров констатирует, что блицкриг российской армии явно не удался, но военные цели Путина так и остаются непонятными.

На спутниковых снимках, полученных в пятницу, видна большая группировка российских наземных сил и около 150 вертолетов у белорусского города Хойники близ украинской границы. Беларусь, вопреки своей все еще действующей конституции, где закреплен нейтральный статус, оказалась вовлеченной в вооруженный конфликт.

По данным ООН, за первый день конфликта в Украины были убиты по меньшей мере 25 мирных жителей, еще 102 получили ранения. Около ста тысяч человек уехали из страны, вот что говорят некоторые из них. Молдова создает центры для украинских беженцев, принимать украинцев готовы и другие сопредельные страны. Но есть и движение в обратном направлении: в Украину возвращаются ветераны, постоянно живущие в других странах. НАТО обещает предоставить Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Блеск и нищета дипломатии

В пятницу стали распространяться фейки о бегстве президента Зеленского из Украины, в ответ на которые он вынужден был записать видео с улицы, подтверждающее, что он в Киеве. The Washington Post пишет, что США предложили президенту Украины "помощь с эвакуацией" из Киева в случае необходимости. О том, что он является “целью номер один” для российского десанта, Зеленский сообщил накануне. Когда постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова спросили, убьют ли Зеленского российские военные, он ответил, что нет: тот, мол, должен предстать перед “трибуналом”. Правда, за какие преступления, Чижов затруднился ответить, отказавшись вслед за Путиным называть Зеленского “нацистом” на том основании, что он еврей.

Днем в пятницу, подводя итоги первого дня войны, Зеленский предложил Путину “садиться за стол переговоров”. Путинский пресс-секретарь Песков сказал было, что переговоры могли бы состояться в Минске, но тут Путин выступил с обращением к украинским военным, побуждая их совершить переворот: действующее украинское руководство он назвал “шайкой наркоманов и неонацистов”. Глава Чечни Рамзан Кадыров собрал в Грозном более 12 тысяч силовиков – "добровольцев, готовых выехать на любую спецоперацию" – и потребовал от президента Украины публично извиниться перед российским руководством.

Зеленский продолжает активно общаться с мировыми лидерами, обращаясь за оборонной помощью и дипломатической поддержкой. С просьбой о посредничестве в переговорах с Россией он обратился к премьеру Израиля, свое посредничество предложила Венгрия. Папа римский, нарушив все протоколы, лично посетил российское посольство в Ватикане из-за войны с Украиной.

Россия тоже добилась успехов на международном поприще: использовав свое право вето в Совете безопасности ООН, Россия заблокировала принятие резолюции с осуждением своих действий в Украине. Абхазия – вслед за ЦАР, Венесуэлой, Никарагуа и Сирией – признала независимость “ДНР” и “ЛНР”. Проблема только в том, что независимость самой Абхазии никто, кроме России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии не признает.

Санкций может быть много

США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и ряда других чиновников. К ограничениям присоединится и Австралия. Кроме того, под санкции попали российские предприятия, связанные с обороной и космосом – у каждой страны свои списки. Активно обсуждается отключение России от SWIFT, а некоторые политики требуют ввести эмбарго на импорт российского газа и нефти. Комментируя уже введенные и еще возможные санкции, российский экономист Рубен Ениколопов тоже допускает, что весной западные страны вполне могут отказаться от покупки российских энергоносителей, если война до этого времени не прекратится.

Используются и политико-символические меры воздействия:

Совет Европы приостановил членство России в организации.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж.

"Формула-1" отменила российский этап Гран‑при, "Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с "Аэрофлотом".

Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение-2022".

Вводятся и другие запреты:

Чехия, Польша и Болгария закрывают воздушное пространство для российских самолетов; Великобритания запретила полеты российских частных самолетов над своей территорией (ранее Росавиация запретила полеты самолетов Великобритании в Россию в ответ на "недружественные решения" британских властей).

Volkswagen (куда, кроме самого VW, входят Audi, Skoda, Porsche) и General Motors приостановили поставки машин в Россию.

Нацбанк Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

В Эстонии поставщиков телевизионных услуг обязали прекратить трансляцию российских и белорусских телеканалов (здесь обзор мер в поддержку Украины, которые принимаются странами Балтии).

Хотят ли русские войны?

В Петербурге продолжилась антивоенная акция у Гостиного двора, люди собирались и у Спаса-на Крови. Протестовать вышли сотни людей, более ста человек задержаны. Задержали, в том числе, женщину с двумя детьми. Младенца она унесла с собой в автозак, а идущую рядом дочь оттерли росгвардейцы. Ребенка забрали другие участники акции. Одновременно с антивоенным митингом около храма состоялся уличный концерт сотрудников МВД в поддержку "спецоперации" на Украине. Полицейские привезли звукоусилители и пели "Я люблю тебя, жизнь" с красными гвоздиками в руках – чтобы "создать настроение у жителей нашего города".

Всего в российских городах задержали за прошлый день 561 человека, из них 248 в Москве. Акции в столице проходили в разных точках, на них вышло несколько тысяч человек. Активисты попытались согласовать с властями "Марш мира" на 5 марта, но мэрия предсказуемо отказала. Полиция приходит к тем, кто призывал выходить на улицы днем ранее – вот одна из таких историй. Вот что говорят россияне, вышедшие на акции протеста, а вот разговоры с задержанными. О причинах относительной немногочисленности российских протестов здесь рассуждает бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Соратница Навального Любовь Соболь надеется на протест матерей, сыновей которых отправляют или могут отправить воевать в Украину. Вот монологи женщин, которые готовы защищать своих сыновей.

Громких заявлений больше, чем протестующих. Ельцин-центр назвал российское вторжение в Украину "немыслимой бедой для обеих стран и их народов". Против войны высказались в соцсетях дочь и внучка Ельцина – Татьяна и Мария Юмашевы. Последняя даже вышла на акцию протеста в Лондоне. Бывшая жена и дочь Пескова, Екатерина Солоцинская и Елизавета Пескова тоже написали антивоенные посты – правда, комментаторы посчитали, что таким образом они надеются избежать европейских санкций (как политика раскалывает семьи, можно почитать здесь).

С осуждением войны выступили самые разные знаменитости и даже Мадонна. Но главное: с просьбой прекратить войну к Путину обратился сам Дэвид Линч: "Что посеешь – то пожнешь. Вся эта смерть и разрушения к вам вернутся", – сказал он. Есть, впрочем, мнение, что войну начал не Путин, а верхушка ФСБ, многие годы мечтавшая о “деглобализированной России”.

Кары

Роскомнадзор начал замедлять работу Facebook в России "в связи с цензурой российских СМИ на платформе". Поводом стало введенное соцсетью ограничение для аккаунтов нескольких провластных СМИ – их посты маркировать как недостоверный контент. Теперь Facebook признан "причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России". В ответ Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе и пообещал промаркировать еще больше российских медиа.

МИД исключил из своего пула журналистку Елену Черненко, которая инициировала открытое письмо журналистов с осуждением вторжения. Она проработала там 11 лет.

На Первом канале сняли с эфира шоу "Вечерний Ургант" после того, как Иван Ургант опубликовал в инстаграме антивоенный пост.

“Лига безопасного интернета” требует объявить “иностранным агентом” Юрия Дудя, который назвал Путина “увлекшимся историей императором” (здесь читайте похожие рассуждения режиссера Владимира Мирзоева). Глава “Лиги” Екатерина Мизулина уверена, что Дудя финансируют “информационные войска Службы безопасности Украины”.

Ссылка для чтения

На фоне войны длинные списки со ссылками на ученые статьи кажутся неуместными. Ограничимся одним стихотворением Юли Фридман (для тех, у кого не открывается Facebook, копия здесь).

Искренне Ваши,

Семь Сорок