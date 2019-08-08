"А может, за нее умрешь"

Доброе утро!

Власти Красноярского края, где по-прежнему горит лес и сильно разрушен военный городок близ взорвавшегося склада боеприпасов, потратят 10 млн рублей на проведение соцопроса о социальном оптимизме. Который, несомненно, растет:

Российская ЦИК окончательно отказала в регистрации Любови Соболь и Дмитрию Гудкову. Памфилова допустила отставку главы МГИК Горбунова.

Московские приставы начали рейды по квартирам задержанных на акции 3 августа – описывают имущество должников. Полиция ставит задержанных на учет.

Власти Москвы согласовали митинг на Сахарова, но требуют от организаторов, чтобы там не было рэпера Face и групп "Кровосток" и IC3PEAK. Для Парка Горького в целях отвлечения гурманов от протестов придумали новый фестиваль – Meat&Beat.

Спецназ Кыргызстана штурмовал, но так и не смог взять резиденцию бывшего президента Атамбаева. Погиб спецназовец.

Атамбаев отбил штурм

В среду вечером спецназ Кыргызстана начал штурм резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, однако так и не смог взять экс-президента под стражу. Бывшему президенту удалось забаррикадироваться в одной из комнат, а сторонникам Атамбаева – захватить нескольких спецназовцев и отобрать у них оружие.

В ходе перестрелки был тяжело ранен один спецназовец, он умер в больнице. Травмы получили более 40 человек. На территории резиденции начался пожар, ближе к ночи во всем Кой-Таше были выключена мобильная связь и интернет.

Атамбаев выступил с видеообращением – его показали эфире телеканала “Апрель”. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной и предупредил, что это может плохо кончиться.

Атамбаев проиграл президентские выборы в 2017 году и через некоторое время стал критиковать действующего президента Сооронбая Жээнбекова. После этого Атамбаева лишили неприкосновенности, а генпрокуратура сразу же нашла основания для возбуждения на него уголовных дел. Атамбаев уже три раза не явился на допрос и объявил, что готов защищаться с оружием в руках.

Все, что дальше, – про Россию.

ЦИК чик-чик

Российская Центральная избирательная комиссия окончательно отказала в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму Любови Соболь и Дмитрию Гудкову. Гудкову для регистрации не хватило 298 подписей, Соболь – 231. Оба политика с этими выводами не согласились.

Московский избирком рассказал о сообщении с угрозой взрыва и требованием освободить всех задержанных участников протестной акции, попутно обвинив “Дождь” в сговоре с угрожавшими (ибо зачем еще корреспондент телеканала пришел к зданию?). Никакой бомбы, конечно, не нашли, а “Дождь” объяснил, что корреспондент находился у здания МГИК из-за депутата Рашкина, который принес туда подписи с требованием отставки главы МГИК Валентина Горбунова.

Позднее на встрече с кандидатами в Мосгордуму от КПРФ глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что глава Мосгоризбиркома получит вотум недоверия: "Всему приходит конец. 26 лет – более чем достаточно", – сказала она. По сути, Памфилова не довольна тем, как Горбунов справился с недопуском независимых кандидатов на выборы – надо было как-то тихо это сделать.

Московская мэрия ням-ням

Власти Москвы, вроде бы согласовавшие субботний митинг на проспекте Сахарова, теперь требуют, чтобы со сцены ни в коем случае не выступали "Кровосток", IC3PEAK и рэпер Face. Организаторы митинга это требование удовлетворять не собираются (здесь Петр Верзилов объясняет резоны), реакции музыкантов – тут. Группу Animal ДжаZ выступить на митинге не приглашали, но вот мнение ее лидера Александра Красовицкого о происходящем в Москве.

Чтобы граждане не ходили на Сахарова, в мэрии скропостижно придумали новый музыкально-гастрономический фестиваль в Парке Горького под названием Meat&Beat. Каким будет его музыкальная и кулинарная ценность, сказать пока сложно (хотя известно, что многие музыканты участвовать отказались), но образовательная ценность у проекта уже сейчас очень высокая: даже если вы не знали, что to beat meat означает мастурбировать, то теперь наверняка не забудете. В твиттере шутят, что следующий мэрский праздник в Парке Горького получит название “Оле-Оле Филе”.

Силовики вжик-вжик

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел передать дело о “массовых беспорядках” 27 июля в центральный аппарат ведомства. Попутно стало известно, что всего подозреваемых теперь 11, потому что в розыске по этому делу находится не один, а два человека. Имя второго не называется, а первого все теперь знают – это Сергей Фомин, человек, который преступно держал на руках собственного годовалого племянника.

Дело о преступном младенце, несмотря на вчерашние успокоительные заявления адвоката, не прекращено. Вот интервью с отцом ребенка Дмитрием Проказовым – он не может получить для ознакомления свое дело, а его жене уже звонили из опеки, так что угроза лишения родительских прав сохраняется.

Стало известно чуть больше об обвиняемом по делу о вывихнутом плече: Павлу Устинову 24 года, он сибиряк и начинающий актер, срочную службу проходил в Росгвардии. Вот разговор с его сестрой, которая до переезда в Москву работала во внутренних войсках.

Правоохранительные органы всесторонне изучают задержанных на протестных акциях. К тем, у кого обнаруживают задолженности, направляют судебных приставов, которые описывают их имущество. Кроме того, задержанных ставят на “профилактический учет” в полицию. Известен как минимум один случай, когда военкомат попытался вручить повестку человеку, отбывшему административный арест за акцию 27 июля (хотя ему 30 лет и в армию уже как бы поздно).

Вот рассказ Александра Кукина о задержании на Трубной 27 июля, фальсификациях в ОВД “Филевский парк” и семи сутках в спецприемнике “Мневники”.

И на десерт – прекрасный обзор всех видов воздействий, которым подвергаются участники московских протестов со стороны властей.

Аналитики ох-ох

Начались попытки как-то анализировать происходящее.

Вот перечень отличительных черт российских протестов последнего времени: политические требования теперь начинают выдвигать по любому поводу, протесты участились, стали более массовыми и часто обходятся без лидеров.

Здесь гипотезы Татьяны Становой о том, как происходящее изменит российскую власть (она может начать репрессировать саму себя).

Леонид Волков разъясняет опасные последствия отключения интернета по требованию силовиков (“Мы проснемся не в Китае, а в Зимбабве”).

Наконец, рассказ о том, кто богатеет на реализации “закона Яровой” (Алишер Усманов).

Конституция хи-хи

В России разработана детская версия конституции в стихах, которую хотят внедрить на факультативных уроках в школах с целью "понимания роли гражданина в государстве". “Би-би-си” ознакомилась с текстом – насладитесь и вы:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возьмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее умрешь.

Шесть ссылок

Литература. Разговор с Шамилем Идиатуллиным о том, чем писатель отличается от журналиста и чем мистицизм отличается от реализма (новый роман Идиатуллина “Бывшая Ленина” о вымышленном провинциальном городке, задыхающемся из‑за свалки, вышел в “Редакции Елены Шубиной”). Или двойная классика: Александр Жолковский снова пишет о Зощенко – любителям “Поэтики недоверия” есть чему радоваться.

Разговор с Шамилем Идиатуллиным о том, чем писатель отличается от журналиста и чем мистицизм отличается от реализма (новый роман Идиатуллина “Бывшая Ленина” о вымышленном провинциальном городке, задыхающемся из‑за свалки, вышел в “Редакции Елены Шубиной”). Или двойная классика: Александр Жолковский снова пишет о Зощенко – любителям “Поэтики недоверия” есть чему радоваться. Жизни. Выдержки из писем Федора Шехтеля с комментариями краеведа Светланы Кондратьевой – к 160-летию со дня рождения архитектора. Или вот здесь Валерий Шубинский рассказывает о недавно изданных мемуарах и дневнике трех не особо знаменитых людей: астронома, почти случайно попавшего на “философский пароход”, царского генерала, вступившего в Красную Армию, и музыканта, осуждавшего Сталина за любовь к песне “Сулико”, очень занимательно.

Выдержки из писем Федора Шехтеля с комментариями краеведа Светланы Кондратьевой – к 160-летию со дня рождения архитектора. Или вот здесь Валерий Шубинский рассказывает о недавно изданных мемуарах и дневнике трех не особо знаменитых людей: астронома, почти случайно попавшего на “философский пароход”, царского генерала, вступившего в Красную Армию, и музыканта, осуждавшего Сталина за любовь к песне “Сулико”, очень занимательно. Археология, да не та. Отрывок из книги немецкого теоретика медиа Зигфрида Цилински “Археология медиа”, в которой он исследует предысторию коммуникационных технологий индустриальной эпохи, рассматривая взаимодействие технологий, искусства и науки. Или фрагмент из книги французского писателя Сильвена Тессона “Лето с Гомером” о мирах “Илиады” и “Одиссеи” (обе – Ad Marginem).

Искренне Ваши,

Семь Сорок