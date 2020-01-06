В ожидании непропорционального ответа

Доброе утро!

Утренняя рассылка 7:40 вернулась с новогодних каникул, и вынуждена констатировать, что в мире неспокойно:

Иран окончательно отказался выполнять условия заключенной в 2015 году ядерной сделки.

Парламент Ирака требует вывести из страны все иностранные войска.

Правительство Венесуэлы объявило новым главой Национальной ассамблеи Луиса Парра. Сторонники Хуана Гуайдо говорят о “парламентском перевороте”.

Во втором туре президентских выборов в Хорватии победил социалист Зоран Миланович.

Сулеймани, Иран и Ирак

Сегодня в Брюсселе состоится экстренное заседание Совета НАТО, на котором будет обсуждаться убийство иранского генерала Касема Сулеймани, осуществленное американцами в Багдаде 3 января, и ответные действия Ирака и Ирана.

События развивались так. 27 декабря по иракской военной базе недалеко от города Киркук было выпущено более тридцати ракет, были жертвы. 29 декабря США провели бомбардировку позиций группировки “Катаиб Хезболлы”, которую они считают ответственной за нападение, на территории Ирака и Сирии. 31 декабря сторонники группировки в Багдаде организовали марш к американскому посольству и на сутки заблокировали его работу. Утром 3 января несколько автомобилей, на которых иранский генерал Касем Сулеймани и несколько старших командиров “Катаиб Хезболлы” выезжали из багдадского аэропорта, были атакованы с воздуха. Объявляя об убийстве Сулеймани, которого называли вторым человеком в Иране, президент США заявил, что это следовало сделать много лет назад. Кто такой Сулеймани, исчерпывающе объясняется здесь.

Все это вызвало рост цен на нефть, США отправили дополнительные войска на Ближний Восток, рядом с американским посольством в Багдаде стали регулярно взрываться ракеты, президент США пригрозил в твиттере нанести удар по 52 целям в Иране – по числу американских заложников, взятых Ираном “много лет назад”, Иран выступил с ответными угрозами.

Парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска (их там больше пяти тысяч – собственно, это и станет основной темой сегодняшнего заседания Совета НАТО), а Иран фактически объявил о полном выходе из заключенной в 2015 году ядерной сделки. На этом фоне президент США поставил в известность (тоже в твиттере) находящийся на каникулах Конгресс, что его администрация готова “непропорциональным образом” ответить на любые нападения на американцев и американские объекты со стороны Ирана.

Но это еще не все

При нападении радикальных исламистов из группировки “Аш-Шабаб” на американскую военную базу в Кении погибли американский военный и двое гражданских контрактников.

Жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи стали около 30 человек, столько же ранены. Признанное ООН правительство национального согласия Ливии возложило ответственность за нападение на сторонников командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара. Представители генерала Хафтара отвергают эти обвинения. 2 января парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию – они должны помочь правительству национального согласия. Эрдоган уже объявил о начале переброски военных.

В Венесуэле провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи после того, как лидера оппозиции Хуана Гуайдо и некоторых его сторонников не пустили в здание парламента, где проходило голосование за новое руководство законодательного органа. Сторонники Гуайдо назвали это “парламентским переворотом”. США продолжают считать Гуайдо главой Венесуэлы.

Во втором туре президентских выборов в Хорватии победу над действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович одержал, по предварительным данным, социалист Зоран Миланович.

Праздничное затишье

Из России, где продолжаются новогодние праздники, известий мало:

В Петербурге полиция разыскивала неонацистов, устроивших шествие с файерами и нацистскими кричалками, но нашла простых фанатов “Зенита”, которые распевали песню о том, что ни “«Спартак», ни «Мусор», ни «Торпедо» нас не смогут переубедить”. В итоге наклевывавшееся было уголовное дело о хулиганстве превратилось в административные дела о мелком хулиганстве.

В Омске прошел митинг памяти местного жителя Дмитрия Федорова – в конце декабря его обнаружили обезглавленным на железнодорожных путях. Федорова обвиняли в распространении наркотиков, но накануне смерти он рассказал, что наркотики ему подкинули сотрудники Росгвардии. Официальная версия смерти – самоубийство, знакомые Федорова в это не верят.

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти в отношении местного активиста Карима Ямадаева – в связи с роликом, в котором тот выносит “приговоры” Путину, Пескову и Сечину.

В Петербурге умер от рака желудка онколог Андрей Павленко, на протяжении почти двух лет рассказывавший о своей болезни в блоге на сайте “Такие дела”. Павленко, одному из самых успешных хирургов-онкологов в России, был 41 год.

Шесть ссылок

Итоги года. Здесь Дмитрий Волчек пишет о лучших фильмах 2019-го, тут издатель сайта “Горький” и директор магазина “Фаланстер” Борис Куприянов подводит книжные итоги 2019-го и пытается предсказать будущее.

Здесь Дмитрий Волчек пишет о лучших фильмах 2019-го, тут издатель сайта “Горький” и директор магазина “Фаланстер” Борис Куприянов подводит книжные итоги 2019-го и пытается предсказать будущее. Писатели. Беседа Юрия Сапрыкина с автором новой – компактной и емкой – биографии Льва Толстого или первое интервью знаменитой японской писательницы Ёко Тавады русскоязычному изданию (разговор идет в том числе и о русской классике).

Беседа Юрия Сапрыкина с автором новой – компактной и емкой – биографии Льва Толстого или первое интервью знаменитой японской писательницы Ёко Тавады русскоязычному изданию (разговор идет в том числе и о русской классике). Странное. Исчерпывающий и очень занимательный рассказ о лоботомии или забавная хроника сибирской литературы 1910–1920-х годов, с цитатами.

Искренне Ваши,

Семь Сорок