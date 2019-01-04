Епифаний в гостях у Варфоломея

Добрый день!

В Тихом океане сломалась система сбора пластикового мусора, так и не начав работу. Ocean Cleanup – 600-метровая линия из гибких балок в форме буквы U с трехметровой подводной сетью – была создана на благотворительные и краудфандинговые деньги, но пока работает не так, как предполагали ее создатели. Прочие события:

Опознаны все тела погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опубликован их список. Следственный комитет не нашел среди обломков следов взрывчатки.

Американец Пол Уилан, которого Россия обвиняет в шпионаже, оказался еще и гражданином Великобритании. Глава британского МИДа обеспокоен его арестом.

Сегодня в Стамбуле, то есть в Константинополе, начнется процедура предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В воскресение митрополит Епифаний получит из рук константинопольского патриарха Варфоломея томос – грамоту о независимости УПЦ.

Спасли собаку и пять кошек

В Магнитогорске в пятницу похоронили первых погибших при обрушении подъезда жилого дома. Сегодня похороны продолжатся. Опознаны все извлеченные из-под обломков тела, опубликован полный список погибших. После завершения поисковой операции спасатели помогли жителям дома найти своих домашних животных: спасли одну собаку и пять кошек.

Следственный комитет утверждает, что следов взрывчатки в обломках не найдено. После реконструкции поврежденный дом дегазифицируют.

Вот рассказ о взрывах бытового газа в России за последние десять лет.

Политические скандалы

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, оказался обладателем не только американского паспорта, но еще и британского и ирландского. Посольства Ирландии и Великобритании в Москве запросили консульский доступ к арестованному. Канада тоже считает Уилана своим гражданином – по крайней мере, родился он в Оттаве. Российский сенатор Морозов написал в фейсбуке, что ждет скорого появления "украинских и латышских консулов". Он полагает, что Уилана будут менять на Марию Бутину, арестованную в США в прошлом году по обвинению в незаконном лоббизме.

Армения требует, чтобы Чехия выдала ей племянника бывшего президента Сержа Саргсяна – тот жил в Праге по фальшивому паспорту гражданина Гватемалы. В Армении Нарека Саргсяна обвиняют в незаконном хранении и обороте оружия, боеприпасов и наркотиков и в ряде других преступлений.

В Германии журналисты обратили внимание на твиттер-аккаунт, с начала декабря публиковавший массивы данных о знаменитостях и политиках разного уровня, от канцлера Меркель до депутатов местного уровня (кроме представителей крайне правой "Альтернативы для Германии"). В подлинности данных сомнений вроде бы нет, но кто и зачем это сделал, остается тайной.

Сегодня в Венгрии возобновятся демонстрации против премьера страны Виктора Орбана и его правительства. За две недели праздников Орбан успел по меньшей мере трижды разгневать своих противников: (а) переносом памятника лидеру революции 1956 года Имре Надю от здания парламента на другую площадь в центре Будапешта; (б) переносом резиденции премьера из здания парламента в Пеште в специально освобожденные и отремонтированные для него покои в здании бывшего кармелитского монастыря в Буде (поближе к бывшему кайзерскому дворцу); (в) не объявленной официально поездкой на инаугурацию президента Бразилии Жаира Болсонару.

Религиозные конфликты

Сегодня в Стамбуле начнется процедура предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Томос, то есть грамоту о независимости церкви, украинский митрополит Епифаний должен получить в воскресенье. Вот тут интервью с Епифанием. Патриарх константинопольский Варфоломей опубликовал обращение к православным церквям мира с призывом признать новую украинскую церковь независимой. Русская православная церковь вряд ли откликнется на этот призыв.

В штате Керала на юге Индии продолжаются столкновения индуистов-традиционалистов с полицией. Их причиной стала отмена Верховным судом Индии запрета на вход женщин "менструального возраста" в храмы. Решение вступило в силу 1 января. С того момента в штате задержаны свыше 1300 человек. В результате столкновений один человек погиб. Протестующие громят местные отделения правящей партии, рейсовые автобусы и пр.

Десять ленивых ссылок

Искренне Ваши,

Семь-сорок