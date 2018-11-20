Совхоз НКВД и финские грабли

Доброе утро!

В Японии по обвинению в нарушении финансового законодательства задержан самый известный менеджер мирового автопрома Карлос Гон – он возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, которому, среди прочего, принадлежат 75% акций АвтоВАЗа. Утверждается, что Гон не отчитывался обо всех своих доходах и пользовался активами компании Nissan в личных целях. Тебя посодют, а ты не воруй. Новости же такие:

Российская генпрокуратура подозревает Билла Браудера в отравлении Сергея Магнитского и еще четырех человек. Браудер доволен, что смерть Магнитского наконец-то назвали убийством.

Ветераны российских ЧВК подали иск против России в Международный уголовный суд.

"Новая газета" и OCCRP расследовали, как охранники Путина получали участки на Рублевке, отобранные у бывшего совхоза НКВД.

В Петербурге второй раз за неделю закрасили блокадную табличку “Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна” на Невском.

Незаурядное

Бойцы российских частных военных компаний и ветераны обратились в Международный уголовный суд с требованием начать расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. В обращении сказано, что с участниками ЧВК заключаются юридически несостоятельные договоры, их незаконно отправляют за рубеж, а потом преследуют по закону о наемничестве.

и тех, кто им помогает. В обращении сказано, что с участниками ЧВК заключаются юридически несостоятельные договоры, их незаконно отправляют за рубеж, а потом преследуют по закону о наемничестве. Российская генпрокуратура возбудила очередное уголовное дело против Билла Браудера – теперь его обвиняют в организации преступного сообщества, организовавшего отравление Сергея Магнитского и еще четырех человек, с которыми Браудер тоже работал – их всех якобы отравили “диверсионным химическим веществом”. Его собираются объявить в международный розыск. Браудер называет обвинения кафкианскими и связывает новый виток преследований с перспективой принятия общеевропейского “акта Магнитского” – этот вопрос будет сегодня обсуждаться в Нидерландах.

– теперь его обвиняют в организации преступного сообщества, организовавшего отравление Сергея Магнитского и еще четырех человек, с которыми Браудер тоже работал – их всех якобы отравили “диверсионным химическим веществом”. Его собираются объявить в международный розыск. Браудер называет обвинения кафкианскими и связывает новый виток преследований с перспективой принятия общеевропейского “акта Магнитского” – этот вопрос будет сегодня обсуждаться в Нидерландах. По данным совместного расследования “Новой газеты” и OCCRP, сотрудникам службы безопасности Путина с 2004 года раздавали земли на Рублевке, отобранные с помощью "подделки документов, запугиваний и избиений" у бывших работников совхоза НКВД "Племптицезавод".

Противоречивое

В России в два раза увеличилось пособие по безработице, минимальное составляет теперь полторы тысячи рублей, но в 2030 году Россия отправит космонавтов на Луну.

Депутат Госдумы Владислав Резник (которого недавно оправдали по делу о “русской мафии” в Испании) попросил Минприроды оценить, можно ли разрешить охоту на занесенных в Красную книгу животных в обмен на то, что охотники станут финансировать охрану этих видов. Хочется добавить: от самих себя.

Экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон, чтобы граждане поменьше их ели (иначе рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания). Но Минздрав и Минсельхоз против.

РЖД представили новый дизайн плацкартных вагонов, картинки красивые, но из них не ясно, как эта красота будет сочетаться с запахом из туалетов, где появятся “гигиенические души”, пеленальные столики и дозаторы для мыла (про само мыло в пресс-релизе ничего не сказано).

Региональное

Москва. В районе Кунцево городские власти разрешили застройщику ПИК снести 37 домов, построенных в 50-х годах XX века для генералитета Минобороны СССР. Эти дома не попадали в программу "реновации" (принудительного сноса пятиэтажек), а местные жители были категорически против стройки и переселения. Но их мнения никто не спросил: владельцам квартир просто пообещали дать новое жилье в том же районе, а охрана застройщика разогнала протесты.

Петербург. На Невском кто-то уже два раза замазал бежевой краской блокадную табличку “Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна”. Оттирать краску приходится сотрудникам расположенной рядом школы.

Красноярск. Из окна дома в центре Красноярска выпал замглавы законодательного собрания края Алексей Клешко (возможно, это было самоубийство). В прошлом году из окна этого же дома выпал вице-мэр Красноярска.

Культурно-антропологическое

Жан-Люк Годар в письме (фр.) заведующему отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову отказался приезжать в Россию из-за дела Олега Сенцова. Зачем Годара звали в Эрмитаж, не известно.

Шведская академия объявила новый состав Нобелевского комитета по литературе.

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал своей alma mater, университету Джонса Хопкинса, один миллиард 800 миллионов долларов – чтобы там принимали студентов без учета их материального положения. Сам Блумберг оплачивал учебу из студенческого кредита, но тогда это было не так дорого, как сейчас.

В субботу президент США обучал власти Калифорнии лесному делу, ссылаясь на пример финнов, которые якобы собирают листву в лесах граблями. И поэтому, мол, там леса не горят. И все это ему говорил-де президент Финляндии. Саули Ниинистё уже сказал, что ни про какие грабли Трампу не говорил, но финны теперь развлекаются тем, что фотографируются в лесу с пылесосами.

Шесть ссылок

В России вышла биография Гете, написанная Рюдигером Сафрански, историком философии и учеником Теодора Адорно, вот на нее рецензия. А почему Гете сегодня никто не читает (кроме, разумеется, Сафрански да нас с Вами, мой читатель), объясняет филолог Ирина Лагутина.

Отрывки. Глава из книжки американского историка искусства Брюса Альтшулера “Авангард на выставках. Новое искусство в ХХ веке”, посвященная культовой выставке “Когда отношения становятся формой” (Берн, 1969 год). Андрей Плахов написал книжку о Франсуа Озоне, и вот фрагмент о двух фильмах, снятых в предчувствии 2000-го года и под влиянием Фасбиндера.

Злободневное. Глава международной правозащитной группы “Агора” Павел Чиков рассказывает о работе ЕСПЧ, потоке жалоб из России и вероятности выхода России из Совета Европы. Очень толково и познавательно. Или вот исследование о том, как несколько семей поделили рынок частного образования в России – называется “Лига хвоща”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок