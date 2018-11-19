Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Шведская академия объявила состав Нобелевского комитета по литературе

Жан-Клод Арно в наручниках, 12 ноября 2018

Смотреть комментарии

В состав нового Нобелевского комитета по литературе войдут пять членов академии: историк и критик Хорас Энгдаль, поэт и драматург Кристина Лугн, писатель Андерс Олссон, филолог Йеспер Свенбу, а также пять приглашенных экспертов. Об этом сообщается на сайте Шведской академии и Нобелевского комитета.

В 2018 году Нобелевская премия по литературе не вручалась из-за сексуального скандала. Фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии и поэтессы Катарины Фростенсон, обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах и приговорили к двум годам тюрьмы.

На фоне секс-скандала стало известно, что Арно и некоторые другие члены академии раскрывали имена лауреатов премии до их официального объявления. Стало известно минимум о семи утечках информации.

Альтернативную Нобелевскую премию по литературе в 2018 году получила французская писательница Мариз Конде, которая описала в своих произведения разрушительные последствия колониализма.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG