Россия в 2030 году отправит космонавтов на Луну

Россия отправит космонавтов на Луну в начале 2030-х годов, а с конца 2020-х начнется строительство российской базы на спутнике Земли. Такие сроки развития Лунной программы были обозначены на конференции посвященной 20-летию Международной космической станции, сообщает "Интерфакс".

В ближайшие десять лет на Луну планируется доставить беспилотный модуль, который станет основой для строительства российской научной базы. Согласно планам, российские космонавты первой экспедиции должны будут провести на Луне 14 суток. Возможно, для выполнения программы, будет использоваться и окололунная орбитальная станция.

Ранее в "Роскосмосе" уже заявляли о планах отправить космонавтов на Луну до 2030 года. Согласно тексту Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, Россия планирует начать полномасштабное исследование спутника Земли. За последние два года, однако, не появлялось сообщений о крупных шагах в этом направлении.

Более того, российская космическая программа за последние годы прошла через несколько неудач и аварий. Последняя из них – неполадки с ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10". Корабль не вышел на орбиту, а оба космонавта вернулись на землю в экстренном режиме. Причиной аварии стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней.