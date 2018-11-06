Рожать детей и торговать косатками

Доброе утро!

Сегодня в США проходят промежуточные выборы: избираются члены Палаты представителей, часть сенаторов, губернаторы 39 штатов и территорий, члены законодательных собраний штатов. Накануне Дональд Трамп завершил беспрецедентно активную для действующего президента США кампанию, причем его соперником от демократов оказался Барак Обама – он тоже отступил от сложившейся традиции, в рамках которой бывшие президенты не ведут активной политической агитации. На кону стоит сохранение республиканского большинства в Палате представителей, но о результатах мы узнаем не раньше завтрашнего утра. А пока такое:

“Русал” переходит с острова Джерси в российскую юрисдикцию.

Полноценной встречи Путина с Трампом в Париже в это воскресенье не будет.

В Сирии, по данным источников “Новой газеты”, погибли шестеро российских наемников. Официально эту информации не подтверждают и не опровергают.

США вернули санкции в отношении Ирана, целью которых является сведение на нет экспорта иранской нефти.

Невстреча в Париже

Переговоры между Путиным и Трампом, которые предполагалось провести в ближайшее воскресенье в Париже, не состоятся. Сначала об этом сказал сам Трамп, потом подтвердил Песков. Последний ссылается на напряженный график праздничного мероприятия, посвященного столетию окончания Первой мировой войны. Трамп допускает, что встреча с российским президентом может состояться на саммите “большой двадцатки” в Аргентине 30 ноября или 1 декабря.

Американские санкции

Администрация Трампа возобновила действие санкций против Ирана, отмененных в результате ядерной сделки в 2015 году. Ограничения касаются торговли нефтью, банковской сферы, судоходства, сотен официальных лиц Ирана. В список банков, в отношении которых введены санкции, попал и один российский (его единственным акционером является иранский банк).

По словам министра финансов США, цель санкций – свести на нет экспорт нефти из Ирана, но на первых этапах Вашингтон готов воздержаться от распространение своих санкций на некоторые страны, не успевшие подготовиться к прекращению торговли с Ираном. Европа пока не выработала четкого плана действий по сохранению этой торговли.

Другие американские санкции – в отношении России – заставили “Русал” сменить регистрацию. С острова Джерси компания формально переместится в Россию, где, вероятно, постарается получить статус международной компании в российских “офшорах” (остров Русский во Владивостоке и остров Октябрьский в центре Калининграда), чтобы воспользоваться “преимуществами нового законодательства”.

Российское: киты и художественная гимнастка

Директор департамента молодежной политики Свердловской области, бывшая художественная гимнастка Ольга Глацких объяснила местной молодежи, что государство молодежи ничего не должно, а должны юным россиянам только их собственные родители – потому что они их родили. “Государство не просило их вас рожать”, – сказала Глацких. Коллеги и начальство уже осудили слова бывшей гимнастки, но никто их, однако, не опроверг, хотя российское государство в последние лет десять именно что просит рожать детей.

У рожденных дела такие. В Калининграде задержали анархиста, назвавшего “настоящим героем” исполнителя теракта в здании ФСБ в Архангельске. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете. В Москве на акции “Я не экстремист” задержаны пятеро участников “бессрочного протеста”. В петербургском СИЗО , по данным правозащитников, лежит парализованный Виктор Филинков, и его никак не лечат. 23-летнего Филинкова обвиняют по делу о создании “экстремистского сообщества «Сеть»”, “Мемориал” признал его политзаключенным.

задержали анархиста, назвавшего “настоящим героем” исполнителя теракта в здании ФСБ в Архангельске. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете. на акции “Я не экстремист” задержаны пятеро участников “бессрочного протеста”. , по данным правозащитников, лежит парализованный Виктор Филинков, и его никак не лечат. 23-летнего Филинкова обвиняют по делу о создании “экстремистского сообщества «Сеть»”, “Мемориал” признал его политзаключенным. И другие млекопитающие. В Приморье, несмотря на противодействие экологов, готовят к продаже в Китай больше десятка косаток, коммерческая добыча которых запрещена с 1982 года.

Российско-украинское

В Киеве по обвинению в госизмене арестован экс-глава Апелляционного суда Крыма – он своей вины не признает.

В воскресенье в киевской больнице умерла общественная активистка из Херсона Екатерина Гандзюк – через три месяца после того, как неизвестные облили ее серной кислотой. Чем она занималась и как боролась с “пророссийскими силами” в регионе, подробно рассказано тут. С начала года в Украине были убиты пятеро общественных активистов, ни одно из убийств не раскрыто.

Месяц назад Служба безопасности Украины опубликовала список предполагаемых бойцов российской “частной военной компании Вагнера”, воевавших сначала в Донбассе, а потом в Сирии. Здесь – рассказ о том, как журналисты из России и Украины пытаются верифицировать этот список. (“Новая газета” со ссылкой на собственные источники сообщает о гибели еще шести “вагнеровцев” в результате взрыва в Сирии.)

Прочее

Убийца российского военнослужащего в армянском городе Гюмри получил 22 года тюрьмы. Следствие утверждает, что он был связан с “ИГ”.

В Британии арестованы украшения общей стоимостью 400 тысяч фунтов, принадлежащие жене бывшего главы Международного банка Азербайджана (он осужден на 15 лет за мошенничество).

МИД Казахстана направил Китаю дипломатические ноты из-за "лагерей политического перевоспитания" – в связи с тем, что там предположительно содержатся этнические казахи.

В Беларуси троих сержантов приговорили к срокам от шести до девяти лет за доведение до убийства солдата-срочника. Его мать настаивает, что он был убит.

Пять ссылок

Преступность. Отрывок из книги “Петербург накануне революции”, в котором Лев Лурье коротко знакомит читателя с городскими проститутками, нищими, бандитами и взяточниками. Или монолог психолога шведской тюрьмы, которая работает с насильниками.

Молодой писатель и живой классик. Рецензия на новую книгу Ильи Данишевского “Маннелиг в цепях” или рассказ о пионере эстонского кинетизма и саунд-арта Каареле Курисмаа.

“Лучше плохо сделать свое дело, чем хорошо чужое”. Разговор с философом Александром Пятигорским о главном – от “Бхагавадгиты” до “Челкаша” Максима Горького.

Искренне Ваши,

Семь Сорок