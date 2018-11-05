"Новая газета" сообщила о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" в Сирии

В Сирии 4 ноября в результате взрыва в здании полиции погибли шестеро наёмников из российской "ЧВК Вагнера". Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, происшествия произошло на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор. В результате подрыва также погибли пятеро солдат Сирийской правительственной армии. Российские наёмники присутствовали там в качестве усиления 5-го корпуса правительственных войск.

​Российские СМИ неоднократно размещали публикации о существующей "частной военной компании Вагнера", численность которой, по разным сведениям, до четырех тысяч человек. Наемники, предположительно, воевали на востоке Украины в рядах сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада.

Кремль отрицает отправку частных военных контрактников в Сирию. Наемничество в России запрещено законом и наказывается как уголовное преступление лишением свободы на несколько лет.