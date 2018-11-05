В Москве полиция задержала участников акции "Я не экстремист"

В Москве сотрудники полиции задержали пятерых участников акции "Я не экстремист", раздававших прохожим бутылки с конфетами и плоды граната. Об этом сообщает телеграм-канал движения "Бессрочный протест".
Активисты были одеты в футболки с надписями "Бессрочка против экстремизма" и "Я не экстремист". Задержанных доставили в отдел полиции по Тверскому району.
Стихийное движение "Бессрочный протест" возникло после прошедшей 9 сентября всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Его участников регулярно задерживают и судят.
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