Мы не врачи

Добрый день!

Самолет с Навальным ночью вылетел из Омска в Берлин. Этому предшествовала битва длиной в целый день:

После обращений к Путину и в ЕСПЧ врачи омской больницы согласились на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику “Шарите”. Весь день в больнице хозяйничали силовики в штатском.

На акциях с требованием отпустить Навального в разных городах России – новые задержания; суды начали выносить приговоры задержанным в четверг.

Лукашенко обещал “решить проблему” протестов в Беларуси “в ближайшие дни”. Он признал, что на Белтелерадиокомпании работают российские журналисты. Светлана Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки.

В Минске люди встали в “цепь покаяния” от места массовых расстрелов НКВД в Куропатах до изолятора на улице Окрестина. По всей стране продолжаются митинги.

Битва за Навального

Весь день в пятницу в Омске продолжалась борьба между семьей и соратниками Алексея Навального, который по-прежнему находится в коме, и больницей скорой медицинской помощи №1, практически оккупированной силовиками.

Самолет с немецкими врачами и медицинским оборудованием на борту приземлился в Омске рано утром (вот интервью с Якой Бизилом, организовавшим этот рейс). Родные Навального находились в больнице и ждали документов на его перевозку. Назначенную на 10 утра пресс-конференцию внезапно перенесли, а через час сообщили, что консилиум с участием врачей из Москвы нашел Навального “нетранспортабельным”. До этого представитель транспортной полиции объяснил близким Навального, что перевозить его нельзя из-за обнаруженного на Алексее “очень опасного вещества”, сведения о котором являются “тайной следствия”. Позже главврач объяснил, что это “не яд, а обычная бытовая химия”, из которой делают пластиковые стаканчики.

С немецкими врачами, которых привезли в больницу для осмотра Навального, жене политика непонятные люди в штатском встретиться не дали. Главврач Александр Мураховский объявил, что немецкие специалисты также сочли транспортировку Навального невозможной, однако с ними удалось связаться по другим каналам, и выяснилось, что они не видят проблем для его перевозки в берлинскую клинику.

Омские врачи под конец дня объявили, что версия отравления Навального “окончательно исключена”, а в качестве диагноза назвали “нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ” (здесь объясняется, что это такое и почему это не диагноз). Соратники политика убеждены, что в Омске были предприняты все усилия, чтобы не допустить идентификации яда, которым был отравлен Навальный, в независимой токсикологической лаборатории. Здесь действия омских врачей комментируют их российские коллеги – все сходятся на том, что на медиков оказывалось огромное давление со стороны силовиков.

Песков на ежедневной пресс-конференции настаивал, что Кремль не препятствует транспортировке Навального в Берлин (“Мы не врачи”, – сказал он). Юлия Навальная потребовала от Путина разрешить перевезти мужа в Европу, сотрудники ФБК обратились в ЕСПЧ с просьбой принять обеспечительные меры (и суд оперативно откликнулся). Параллельно обеспокоенность состоянием Навального выразил в разговоре с Путиным глава Евросовета Шарль Мишель (Путин объяснил ему, что “Навальный заболел”), глава МИД ФРГ еще раз подтвердил, что Германия готова принять Навального, управление ООН по правам человека выразило тревогу. После этого переговоры о транспортировке сдвинулись с мертвой точки, но вылет был отложен до утра.

У больницы в Омске собрались около 50 человек, требовавших отпустить Навального за границу (вот репортаж); в разных городах по всей России проходили акции с тем же требованием. В Москве актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали на Красной площади с плакатами в поддержку Навального – Вилкова беременна, по дороге в отдел у нее отошли воды, ее увезла скорая. Московскую активистку Татьяну Мороз арестовали на 10 суток за одиночный пикет на Лубянке в четверг.

Зажата ли в угол белорусская диктатура?

Светлана Тихановская в новом видеообращении призвала рабочих белорусских предприятий продолжать и расширять забастовки: "Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце”, – утверждает она. На бастующих по всей стране оказывается давление: задержанный активист забастовочного комитета "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич сбежал из КГБ через форточку, сейчас он находится в Украине.

В пятницу Александр Лукашенко посетил агрокомбинат “Дзержинец”, где объяснил, что бастовать бесполезно, потому что тогда на телевидении будут работать россияне, а на “Беларуськалии” – украинцы. Таким образом он подтвердил, что отказавшихся работать белорусских журналистов заменили россияне “с самого продвинутого телевидения”. Протесты по всей стране он назвал “своей проблемой” и обещал решить ее “в ближайшие дни”. Как в этом деле Лукашенко может помочь Кремль, здесь объясняет политолог Аркадий Дубнов.

Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе сказала, что хотела бы вернуться в Беларусь, как только это станет возможным, но на вопрос об угрозах от властей Беларуси отвечать отказалась. Позже в интервью “Белсат” она сказала, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на новых выборах, проведения которых требует оппозиция. Здесь впечатлениями от деятельности Тихановской делится политический обозреватель Игорь Ильяш.

Валерий и Вероника Цепкало на своей пресс-конференции в Zoom выразили уверенность, что осенью Лукашенко вынужден будет покинуть свой пост, и рассказали о своих встречах с европейскими чиновниками. Латвия и Эстония готовят персональные санкции против официальных лиц Беларуси; Евросоюз призывает прекратить уголовное преследование Координационного совета оппозиции – вот впечатления адвоката Максима Знака от беседы в Следственном комитете, на которой он побывал в рамках этого уголовного дела.

Белорусские протесты и борьба с ними

Вечером в пятницу в Беларуси оказались заблокированными более 70 ресурсов, среди них – сайты негосударственных медиа, в том числе белорусская служба Радио Свобода и “Белсат”, а также платформ "Голос", "Зубр". При загрузке появляется сообщение, что доступ заблокирован на основании решения Министерства информации Беларуси. Ранее в Минске были задержаны и депортированы в Россию корреспонденты московского бюро Радио Свобода Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев. Государственная типография в Минске отказывается печатать “Комсомольскую правду”, потому что газета рассказывает о протестах.

МВД Беларуси высказалось о людях, пропавших во время протестов: "Значительная часть граждан уехала на заработки или на отдых за границу". По данным ООН, во время протестов в Беларуси погибли четыре человека, судьба еще восьмерых неизвестна. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против 46 человек за "насильственные действия в отношении правоохранительных органов". Минобороны Беларуси отрицает, что ведомство проводило закрытое заседание, на котором министр обороны говорил о необходимости стрелять на поражение. Вот история жительницы Бреста: силовики выстрелили ей в живот резиновыми пулями в ответ на требование прекратить насилие.

В пятницу во всех регионах Беларуси продолжились мирные акции протеста. В Минске граждане образовали “цепь покаяния”, которая растянулась от изолятора на улице Окрестина, где после митингов жестоко избивали задержанных, до урочища Куропаты, где похоронены расстрелянные органами НКВД в 1937–1940 годах; вечером прошел традиционный митинг на площади Независимости. Сегодня мирные протесты продолжатся, но основная акция намечена на воскресенье, и Генпрокуратура уже предупредила граждан об ответственности за протесты и забастовки.

Российская жизнь

ФСБ приостановила расследование дела физика Кудрявцева о госизмене из-за его тяжелой болезни.

В Норильске полиция пришла домой к матери участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой – сказать, что против нее якобы возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков 27 июля 2019 года. Ранее такое дело возбудили в отношении Петра Верзилова.

Актер Михаил Ефремов на заседании суду по делу о смертельном ДТП отказался от услуг своих адвокатов. Кроме того, он перевел деньги вдове, сыновьям и брату погибшего. Теперь актер утверждает, что не был за рулем своей машины.

В Ярославле в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома, есть жертвы.

Глава Башкирии объявил, что шихан Куштау получит статус природного памятника и не будет разрабатываться содовой компанией. Экоактивисты победили.

Тем временем эпидемия

Число жертв эпидемии коронавируса в России на утро пятницы составляло 16 189 человек (+90 за сутки), за день в Москве скончались еще 10 человек. С начала эпидемии в России выявлено 945 тысяч инфицированных, объявленный в пятницу утром суточный прирост составил 4 870 случаев. Высокий темп заражений фиксируется в 12 российских регионах, столицы к ним уже не относятся.

Российскую вакцину будут тестировать в том числе в Мексике – туда отправят две тысяч доз. Здесь объясняется, какие вакцины вообще бывают, как их разрабатывают и как они действуют.

ВОЗ выражает надежду, что человечество полностью справится с коронавирусом меньше, чем через два года. Пока же он продолжает стремительно распространяться (число инфицированных в Индии, например, приближается к трем миллионам). Европейские страны сообщают о росте заболеваемости, власти призывают соблюдать элементарные меры предосторожности.

Ссылки для чтения

История. Фрагмент о жизни русских военных в японском плену из книги А. Г. Филькина “Надпись на Евангелии”, посвященной судьбе морского офицера, участника Цусимской битвы Д. Ф. Михайлова (1881–1938). Или история подавления Тамбовского восстания – к столетию последнего крестьянского бунта против советской власти.

Фрагмент о жизни русских военных в японском плену из книги А. Г. Филькина “Надпись на Евангелии”, посвященной судьбе морского офицера, участника Цусимской битвы Д. Ф. Михайлова (1881–1938). Или история подавления Тамбовского восстания – к столетию последнего крестьянского бунта против советской власти. Окололитературное. История Хемингуэя-журналиста – от ядовитых ранних фельетонов до очерков со Второй мировой. Или разговор с писателем Евгением Бабушкиным, который только что вернулся из Минска – о революции, новой этике и прочем таком.

История Хемингуэя-журналиста – от ядовитых ранних фельетонов до очерков со Второй мировой. Или разговор с писателем Евгением Бабушкиным, который только что вернулся из Минска – о революции, новой этике и прочем таком. Антропология. Рассказ ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Дмитрия Громова об АУЕ, которое Верховный суд России недавно признал “экстремистским движением”. Или отрывок из книжки Вадима Радаева “Миллениалы: Как меняется российское общество” (Издательский дом ВШЭ).

Рассказ ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Дмитрия Громова об АУЕ, которое Верховный суд России недавно признал “экстремистским движением”. Или отрывок из книжки Вадима Радаева “Миллениалы: Как меняется российское общество” (Издательский дом ВШЭ). Кино. История индийского “параллельного кино”, то есть не Болливуда. Или введение в творчество финского режиссера Аки Каурисмяки (ценители А.К. наверняка удивятся, не обнаружив там своих любимых фильмов).

История индийского “параллельного кино”, то есть не Болливуда. Или введение в творчество финского режиссера Аки Каурисмяки (ценители А.К. наверняка удивятся, не обнаружив там своих любимых фильмов). Итальянское. Поэма Патриции Кавалли (р. 1942) о родине в переводе Александры Петровой. Или старинный рассказ Эннио Флайяно (1910–1972) “Незнакомец” в переводе Риты Тур (послевоенная грусть).

Поэма Патриции Кавалли (р. 1942) о родине в переводе Александры Петровой. Или старинный рассказ Эннио Флайяно (1910–1972) “Незнакомец” в переводе Риты Тур (послевоенная грусть). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок