Лекция по украинистике

Доброе утро!

Росстат зафиксировал рекордный с 2013 года рост доходов похоронного бизнеса. И падение им, похоже, не грозит:

Путин подписал указ о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" и приказал ввести туда российские войска.

Западные страны назвали решение Путина нарушением международного права и выходом из Минских соглашений. Сегодня будет обсуждаться введение санкций в отношении России.

Свидетель обвинения по новому делу Навального, давая показания в суде, назвал процесс “абсурдным и срежиссированным” и рассказал о давлении следствия.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил новую голодовку в тюрьме.

И немедленно подписал

Понедельник начинался с обычных для последних дней новостей. Российские военные отчитались об “уничтожении” двух украинских БМП и убийстве пяти нарушителей, якобы перешедших украино-российскую границу в Ростовской области, ФСБ рассказала об уничтожении якобы украинским снарядом “объекта погранслужбы” (на видео был продемонстрирован разрушенный неизвестно чем не то сарай не то вагончик, находящийся неизвестно где). В Украине оба сообщения назвали “фейками” и “фантазиями”. В России еще в нескольких областях объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом эвакуируемых из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса (всего их насчитали более 60 тысяч, а на Кубани с бюджетников в “добровольно-принудительном порядке” начали собирать деньги на их нужды). Глава так называемой “ЛНР” объявил о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет и рассказал о приезде добровольцев из России и стран СНГ, “желающих встать на защиту республики”. В Киеве эвакуацию женщин и детей назвали “депортацией”, а в связи с мобилизацией возбудили уголовное дело. Независимые аналитики из Conflict Intelligence Team отметили, что если раньше российская военная техника перемещалась к границам Украины по железной дороге или на специальных платформах, то теперь она идет своим ходом.

Примерно в это время стало известно, что руководители сепаратистов Донбасса обратились к Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", а россиянам показали (в записи – хотя утверждалось, что в прямом эфире) заседание Совета безопасности России, в ходе которого члены этого органа по очереди убеждали Путина в необходимости признать независимость “ДНР” и “ЛНР”. Сергей Нарышкин сначала горячо требовал включить их в состав России, но, будучи поправленным президентом, признать независимость тоже потребовал, Валентина Матвиенко сильно заговаривалась, но требовала, очень бойко выступил начальник Росгвардии Виктор Золотов: вот нарезка самых ярких моментов, вот подборка самых ярких цитат. Путин в конце сказал, что подумает и примет решение в тот же день. На фоне заседания Совбеза курс доллара в России приблизился к 80 рублям, евро – к 90, биржевые индексы обвалились на 10–13%.

Вечером Путин выступил перед россиянами с часовым видеообращением, в ходе которого прочитал лекцию по истории Украины. С нескрываемой болью говорил он о безответственности ленинской национальной политики, с чувством безнадежности – о непонимании Западом российских озабоченностей и с некоторой усталостью – об украинском “пещерном национализме” и “геноциде”, который проводит на Донбассе “установившийся в Киеве режим”, перешедший под “ручное управление” Запада. На протяжении всей лекции базы НАТО стремительно приближались к российским границам, Украина обретала ядерное оружие, а русский язык и культура прекращали существовать. Выход Путину виделся только один: признать независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”, подписать с ними договор о дружбе и ввести туда российские войска для “поддержания мира”. Что он немедленно и сделал. Корреспондент Reuters уже видел российские танки на окраинах Донецка.

Ожидается, что сегодня обе палаты российского парламента всё это немедленно ратифицируют (о том, что на 22 февраля назначено экстренное заседание Совета Федерации, было известно еще на прошлой неделе). Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов уверяет, что “ЛНР” и “ДНР” будут признаны в границах, которые “сейчас фактически установлены”, а не в более широких, которые значатся в “конституционных документах” этих образований.

Здесь историческую лекцию Путина и введение российских войск в “ДНР” и “ЛНР” комментируют российский политолог Николай Петров и редактор отдела политики "Новой Газеты" Кирилл Мартынов – оба признают, что теперь военные действия в том или ином виде неизбежны.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

“Другая страна. Другая армия”

Свое обращение к гражданам Украины президент Владимир Зеленский начал словами "у нас нет времени для длинных лекций по истории". Он констатировал, что признанием так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия “легализует свои войска, которые фактически пребывали в оккупированных районах Донбасса с 2014 года". Соответственно, Минские договоренности, на соблюдении которых восемь лет настаивала Москва, не имеют больше никакого смысла. Закончил Зеленский тем, что Украина с 2014 года стала другой страной и армия у нее тоже другая. Зеленский анонсировал проведение специального заседания в рамках ОБСЕ и экстренного саммита Нормандской четверки.

Видеообращение Зеленского было опубликовано после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Украины успел созвониться со многими западными лидерами и президентом Турции. США, НАТО, ЕС в целом и страны-члены ЕС, Великобритания, Австралия, Япония, Турция осудили действия России. Президент США сразу же подписал исполнительный указ о полном запрете торговли и инвестиций в ДНР и ЛНР американских юридических и физических лиц. По данным Bloomberg, США вывозят сотрудников своего посольства из Львова в Польшу.

Обсуждение общих санкций в отношении России, согласованных западными странами, начнется сегодня.

В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, которое прошло вечером в понедельник по нью-йоркскому времени, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя объявил, что признание Россией “ДНР” и “ЛНР” никак не отменяет Минских соглашений, поскольку Россия не является частью этих соглашений. Небензя призвал “западных коллег” остановить “милитаристские порывы” Украины, руководство которой не желает вступать в прямые переговоры с руководством “ДНР” и “ЛНР” и, по его словам, непрерывно обстреливает мирное население региона и засылает туда “диверсантов”. Представитель Украины Сергей Кислица фактически повторил обращение президента Зеленского к гражданам Украины и призвал Совет безопасности ООН принять меры для восстановления мира. Представитель Китая высказался за мирное разрешение любых конфликтов. Все остальные члены Совета безопасности осудили действия России.

В поддержку российской политики в отношении Украины пока публично высказались лишь президенты Сербии и Никарагуа (а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии). Может ли Китай в дальнейшем поддержать в этом конфликте Россию, обсуждается здесь.

Тем временем в России

В актовом зале покровской колонии, где сидит Навальный, продолжилось выездное заседание Лефортовского суда Москвы по его новому уголовному делу. Адвокатам опять не разрешили пронести в зал заседаний никакую технику. Суд допрашивал свидетелей обвинения. Один из них, Виталий Серуканов (Минюст России в 2018 году разрешил ему зарегистрировать “Партию прогресса”, которую ранее не давали зарегистрировать Навальному) работает на RT, где делает стримы под названием “Прекрасная Россия бу-бу-бу”. Серуканов пытался рассказывать, как была устроена работа ФБК и как руководители организации якобы присваивали себе пожертвования граждан. Навальный настаивал, что Серуканов никогда не работал в ФБК. Второй свидетель обвинения, Федор Горожанко, назвал дело “абсурдным по содержанию и фальшиво срежиссированным по фабуле”, рассказал о давлении следствия и сравнил следователя с “режиссером регионального театра”. Вот текстовый онлайн “Медиазоны”.

По данным “Новой газеты”, бывший сотрудник службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный тюремный срок по обвинению в организации нескольких убийств, дал показания против бывшего владельца компании Михаила Ходорковского. Газета пишет, что показания Пичугина противоречат "всему тому, что он отстаивал ранее".

Суд в Краснодаре приговорил пенсионера и активиста Леонида Малявина к году лишения свободы условно по делу об участии в “нежелательной” организации за репост новости “Открытых медиа”.

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал проект о поэзии Prosodia на 35 тысяч рублей за цитирование письма И.С. Тургенева к А.И. Герцену со словом “выблядок”.

Комитет Госдумы вернул Людмиле Нарусовой внесенный ею законопроект, в котором вводится отдельная статья за пытки. Основание: нет отзывов правительства и Верховного суда.

Сегодня суд в Чечне вынесет приговор братьям-геям Салеху Магомедову и Исмаилу Исаеву, ранее похищенным из шелтера в Нижнем Новгороде и обвиненных в Чечне в помощи радикальному исламисту. Вот их история.

Минобороны России объявило, что главным режиссером Центрального театра российской армии станет Эмир Кустурица.

И отдельно Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время суда по делу о событиях 7 ноября 2007 года объявил бессрочную голодовку.

Шесть ссылок

Давняя история. Рассказ о “мировой войне VII века” между Ираном и Византией, а также об экономической подоплеке последовавших за ней арабских завоеваний. Или десять самых популярных легенд о самураях с комментариями специалиста по средневековой Японии.

Рассказ о “мировой войне VII века” между Ираном и Византией, а также об экономической подоплеке последовавших за ней арабских завоеваний. Или десять самых популярных легенд о самураях с комментариями специалиста по средневековой Японии. Железнодорожное. Беседа с Виктором Ремизовым, автором романа “Вечная мерзлота”, рассказывающего об участниках одной из самых масштабных и самых бессмысленных строек сталинской эпохи – Трансполярной магистрали. Или рассказ Владимира Абаринова о реальном прототипе "стопроцентной американки из старинной пионерской семьи с голландской фамилией", которая наблюдала за смычкой Турксиба в “Золотом теленке” Ильфа и Петрова.

Беседа с Виктором Ремизовым, автором романа “Вечная мерзлота”, рассказывающего об участниках одной из самых масштабных и самых бессмысленных строек сталинской эпохи – Трансполярной магистрали. Или рассказ Владимира Абаринова о реальном прототипе "стопроцентной американки из старинной пионерской семьи с голландской фамилией", которая наблюдала за смычкой Турксиба в “Золотом теленке” Ильфа и Петрова. Художники. Большое интервью с петербургской художницей Александрой Гарт, которую интересует постантропоцентризм, постапокалипсис, синтез живого и неживого и прочие вещи, требующие от художника особой простоты. Или отрывок из книги Александра Ласкина о забытом художнике Василии Калужнине (1890–1967) – альбом с его работами выходит в серии “Авангард на Неве”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок