Невменяемый шаман

Доброе утро!

Петербургский губернатор Беглов снова открыл три станции метро, которые уже открывал перед выборами. На этот раз пассажиров туда пустили, и они сняли, как на станции “Дунайская” по эскалаторам течет натуральный Дунай – крыша не выдержала. В Москве в Госдуме тоже протекает крыша – пока ее будут ремонтировать, высший законодательный орган переедет в Дом Союзов.

Сбербанк расследует утечку данных: официально пока речь пока идет о похищении данных 200 клиентов, хотя на черном рынке продавалась база на 60 млн человек.

Якутского шамана Габышева признали невменяемым.

Президент Украины в специальном обращении объяснил смысл “формулы Штайнмайера” и заверил граждан, что “зрада отменяется”.

Президент США публично призвал Китай и Украину расследовать деятельность Джо Байдена и его сына.

“Зрада отменяется”

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, в котором признал право на мирный протест, но просил не поддаваться на провокации. По его словам, подписав в Минске “формулу Штайнмайера”, Украина не взяла на себя обязательств, ущемляющих ее интересы. Зеленский упирает на то, что гарантии безопасности, необходимые для проведения выборов в Донбассе, будут обсуждаться на встрече президентов Украины, России, Франции и Германии. Вот полный текст его обращения в русском переводе.

Новым главой Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен бывший мэр Луганска Алексей Данилов, ветеринар по образованию. Ранее СНБО возглавлял экс-министр финансов Александр Данилюк.

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными на следующей неделе. По данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в украинских СИЗО и тюрьмах сидят 336 россиян.

Новая искренность

В Конгрессе США продолжается расследование, по результатам которого может быть начата процедура импичмента президента. В четверг показания комитетам Конгресса почти десять часов давал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сегодня комитет по разведке Палаты представителей будет слушать генерального инспектора разведки Майкла Аткинсона. О содержании ничего не известно, хотя в прессе всплывают кое-какие детали. На следующей неделе в Конгрессе будут расспрашивать бывшего посла США в Украине Мари Йованович (по данным The Wall Street Journal, ее отозвали из Киева по требованию личного адвоката Трампа Руди Джулиани).

Президент Трамп тем временем публично повторил призыв, ставший причиной для расследования в Конгрессе. Он опять посоветовал Зеленскому “расследовать деятельность Байденов” и потом добавил: “И кстати, Китаю тоже следовало бы начать расследование в отношении Байденов. Потому что то, что происходило в Китае, примерно так же плохо, как и то, что происходило в Украине”. Тем самым президент США предвосхитил публикацию CNN о том, что Трамп обсуждал Байдена и в разговоре с Си Цзиньпином.

На этом фоне в президентской гонке демократов лидерство перешло к сенатору Элизабет Уоррен: рейтинг Джо Байдена падает на фоне ежедневных обвинений со стороны Трампа (сколь бы бездоказательными они ни были), а сенатор Берни Сандерс перенес операцию на сердце и приостановил кампанию, хотя в дебатах обещал участвовать.

Россия на мировой арене

На заседании дискуссионного клуба “Валдай” (который по-прежнему собирается ежегодно, только теперь там почетным гостем президент Филиппин Родриго Дутерте), Путин сказал, что Россия помогла Китаю создать систему оповещения о ракетном нападении.

Мозамбику Россия тоже помогает – российский воинский контингент, состоящий как из официального спецназа, так и из наемников Вагнера, обнаружился и в этой африканской стране. Пока там задействованы около 200 человек.

Чешское издание Deník N описало возможную схему финансирования неудавшегося переворота в Черногории: полтора миллиона евро организаторам этого переворота перевела компания Sofbiz, которая была зарегистрирована в Чехии российскими гражданами, но никакой деятельности не вела.

В Парламентской ассамблее Европы прошли слушания по поводу летнего разгона митингов в Москве. Основной докладчик обвинила Россию в нарушении прав человека, российский представитель Петр Толстой в ответ обвинил в организации этих протестов Запад. "О каких репрессиях вы говорите?! Мы не применяем спецсредства против демонстрантов, как это принято в Европе, у нас нет раненых и убитых в результате столкновений с полицией", – добавил он.

Новости российских карательных органов

Путин подписал отставку начальника российской ФСИН Геннадия Корниенко. В тот же день вышел доклад экспертов Общероссийского гражданского форума о состоянии этого ведомства: в нем отмечается, что Россия занимает первое место в Европе по числу заключенных, а также по расходам на их содержание. В докладе предлагают прекратить сажать потребителей наркотиков и сократить круг уголовно наказуемых экономических преступлений.

Геннадия Корниенко. В тот же день вышел доклад экспертов Общероссийского гражданского форума о состоянии этого ведомства: в нем отмечается, что Россия занимает первое место в Европе по числу заключенных, а также по расходам на их содержание. В докладе предлагают прекратить сажать потребителей наркотиков и сократить круг уголовно наказуемых экономических преступлений. Следственный комитет . (1) Коллег псковской журналистки Светланы Прокопьевой вызывают на допросы по делу об “оправдании терроризма”. (2) Расследование дела Ивана Голунова застопорилось к сентябрю, адвокат Сергей Бадамшин считает, что следствие вышло на заказчика задержания журналиста, но в СК все не могут принять решение, как быть. (3) В Мосгорсуде, который рассматривает апелляцию на приговор Владиславу Синице (пять лет за твит), выяснилось, что экспертизу его твита проводили те же люди, что анализировали панк-молебен Pussy Riot. Вот здесь рассказано о других результатах их многолетней работы.

. (1) Коллег псковской журналистки Светланы Прокопьевой вызывают на допросы по делу об “оправдании терроризма”. (2) Расследование дела Ивана Голунова застопорилось к сентябрю, адвокат Сергей Бадамшин считает, что следствие вышло на заказчика задержания журналиста, но в СК все не могут принять решение, как быть. (3) В Мосгорсуде, который рассматривает апелляцию на приговор Владиславу Синице (пять лет за твит), выяснилось, что экспертизу его твита проводили те же люди, что анализировали панк-молебен Pussy Riot. Вот здесь рассказано о других результатах их многолетней работы. Психиатрия. Якутского шамана Габышева признали невменяемым.

Прочее российское

После сообщения о масштабной утечке данных клиентов (продавцы утверждают, что располагают данными 60 млн человек) Сбербанк начал расследование, однако пока официально признает, что на черный рынок попали данные всего 200 человек. В банке говорят, что их карты уже перевыпущены, а виновником утечки был, скорее всего, сотрудник. Вот здесь Ашот Оганесян, первым обнаруживший эти данные в продаже, объясняет, как такое могло произойти, что будет дальше и зачем вообще воровать эти данные.

начал расследование, однако пока официально признает, что на черный рынок попали данные всего 200 человек. В банке говорят, что их карты уже перевыпущены, а виновником утечки был, скорее всего, сотрудник. Вот здесь Ашот Оганесян, первым обнаруживший эти данные в продаже, объясняет, как такое могло произойти, что будет дальше и зачем вообще воровать эти данные. Мэрия Москвы опять не согласовала марш памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", поэтому акция пройдет в форме одиночных пикетов. А пока почитайте историю московского фотографа Павла Огородникова, который проехал по брошенным колымским поселкам и лагерям ГУЛАГа.

И смотрите пятый эпизод сериала Андрея Лошака “Холивар” об истории рунета – в ней речь идет о смерти ЖЖ, подъеме прокремлевских троллей и начале законодательного ограничения сетевых свобод.

Вокруг света

В Ираке третий день продолжаются массовые протесты. По меньшей мере 20 человек погибли, больше тысячи ранены. Власти отключили в стране интернет и соцсети.

В Париже при нападении с ножом на сотрудников штаб-квартиры городской полиции погибли четыре человека, нападавший застрелен, и похоже, это не теракт.

Шесть ссылок

Русская литература. Очень занимательный рассказ принстонского профессора Ильи Виницкого о мистификациях, связанных с самоубийством Есенина. Или фрагмент исследования Елены Трубецковой “Новое зрение. Болезнь как прием остранения в русской литературе” (изд-во НЛО) – о “Сильфиде” Одоевского.

Очень занимательный рассказ принстонского профессора Ильи Виницкого о мистификациях, связанных с самоубийством Есенина. Или фрагмент исследования Елены Трубецковой “Новое зрение. Болезнь как прием остранения в русской литературе” (изд-во НЛО) – о “Сильфиде” Одоевского. Не как у нас. Разговор с американской авторкой турецкого происхождения Элиф Батуман об идентичности – в ее случае сложной. Или рассказ о том, как устроено музыкальное образование в Великобритании – много удивительного для прострадавших свои семь лет в музыкальной школе (пост)советского образца.

Разговор с американской авторкой турецкого происхождения Элиф Батуман об идентичности – в ее случае сложной. Или рассказ о том, как устроено музыкальное образование в Великобритании – много удивительного для прострадавших свои семь лет в музыкальной школе (пост)советского образца. Раки и мясо. Понятное объяснение о том, как вирусы могут провоцировать появление раковых опухолей и какую роль играет вирусология в поисках средств для борьбы с раком. Или рассказ об искусственно выращенном мясе, которым хотят накормить человечество борцы за права животных, но пока не получается.

Искренне Ваши,

Семь Сорок