“Погромщик” оказался пианистом

Доброе утро!

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить “Врата ада” – газовый кратер, образовавшийся в 1971 году при бурении разведочной скважины. В 1971 году геологи, решившие поджечь кратер, рассчитывали, что газ выгорит за несколько дней, но он горит непрерывно уже более 50 лет. В остальном так:

Пресс-служба первого президента Казахстана сообщает, что Назарбаев не покидал страну и добровольно ушел с поста главы Совбеза.

Командующий контингентом ОДКБ в Казахстане объявил, что войска останутся там “до полной стабилизации обстановки”.

Задержанный в Алматы “кыргызский погромщик” оказался знаменитым джазовым пианистом, который приехал в Казахстан на гастроли.

В Женеве начались российско-американские переговоры по вопросам безопасности.

В Казахстане

Сегодняшний день объявлен в республике днем траура, хотя точных данных о числе погибших нет: в воскресенье Минздрав Казахстана сообщил о 164 жертвах беспорядков, но тут же назвал публикацию этих данных технической ошибкой.

В воскресенье Россия эвакуировала на военно-транспортных самолетах своих граждан, пожелавших вернуться на родину. Командующий контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что военные останутся в стране “до полной стабилизации обстановки”. Что под этим понимается, пока не ясно. Пресс-секретарь Токаева говорит, что миротворческая миссия справится со своими задачами в течение недели, а казахстанский оппозиционный политик Мухтар Аблязов, давно живущий за границей, считает, что “суверенитет продан”.

Пресс-служба первого президента Нурсултана Назарбаева уверяет, что он не покидал Казахстан и добровольно оставил пост главы Совета национальной безопасности, который должен был занимать пожизненно.

В субботу Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании своего бывшего председателя Карима Масимова: 6 января этот давний соратник Назарбаева был освобожден от должности, теперь против него начато расследование о госизмене. В воскресенье от своих должностей были освобождены два заместителя председателя Комитета нацбезопасности – Марат Осипов и Даулет Ергожин (оба входили в команду Масимова).

По данным МВД Казахстана, в стране задержаны почти шесть тысяч человек, при этом не ясно, сколько из них участников мирных протестов, а сколько вооруженных людей и мародеров. По свидетельствам мирных протестующих, эти группы не пересекались и не контактировали друг с другом.

Версия с “террористами”, обученными в другой стране и внезапно напавшими на Казахстан, тоже не получила подтверждений: сначала президент Токаев удалил свой твит о “20 тысячах вооруженных террористов”, затем предъявленный государственными медиа “наемник из Кыргызстана” (на видео человек с разбитым лицом рассказывает, как согласился поучаствовать в протестах за $200) оказался знаменитым киргизским джазовым пианистом, который приехал в Алматы на гастроли.

Интернет в стране по-прежнему работает с перебоями, иностранных журналистов в страну стараются не пускать. Зато “Аэрофлот” с сегодняшнего дня возобновляет рейсы в столицу Казахстана.

Тем временем в России

В Тюменской области девять человек отравились водкой, содержавшей метиловый спирт, а в Курганской области при обстреле служебного автомобиля из охотничьего ружья погиб полицейский (стрелявший из ружья потом тоже умер от ранений, и зачем он стрелял, теперь узнать сложно).

Минюст России исключил краснодарскую "Гражданскую инициативу против экологической преступности" из реестра НКО – "иностранных агентов" после внеплановой проверки в связи с отсутствием иностранного финансирования и политической деятельности. Пока не ясно, стоит ли ждать подобных “помилований” для других НКО.

Чего стоит ждать, так это углубления кризиса книгоиздания: в России, как и 30 с лишним лет назад, не хватает бумаги, и у этой нехватки очень странные причины.

Вокруг света

В Женеве начались российско-американские переговоры по вопросам безопасности. Особых надежд на успех никто не питает, американская пресса рассказывает – со ссылками на источники в американской администрации, – какие санкции могут ждать Россию в случае нападения на Украину: один из вариантов – запрет на экспорт в Россию американской электроники, в том числе бытовой (прощайте, айфоны).

На фоне жесткого энергетического кризиса Еврокомиссия временно признала природный газ и атомные электростанции “чистыми” источниками энергии. Если смотреть на вещи принципиально, то чистыми их признать никак нельзя, но в условиях дефицита энергии пришлось выбирать наиболее приличное из наличного.

Телескоп “Джеймс Уэбб”, запущенный в космос 25 декабря, успешно развернул свое главное зеркало. К точке Лагранжа L2 он должен подлететь в конце января.

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб зафиксировал небольшой прирост новых случаев COVID-19 (до 16 246 за сутки) и падение смертности – до 763 человек за день. Что происходит в стране с омикроном, никто не знает, но эксперты ожидают рост заболеваемости.

Израиль в воскресенье открыл границы для иностранцев, привитых одобренными ВОЗ вакцинами, а также “Спутником V”.

Шесть ссылок

История. Рассказ об “Амурской Калифорнии” – самоуправляемой общины китайских и русских казаков-золотопромышленников, прекратившей свое существование в январе 1886 года после недолгого сопротивления армии империи Цин. Или история эмигрантского движения “Прометей”, организованного в Польше в 1920-е годы для координации эмигрантской борьбы за независимость Кавказа.

Рассказ об “Амурской Калифорнии” – самоуправляемой общины китайских и русских казаков-золотопромышленников, прекратившей свое существование в январе 1886 года после недолгого сопротивления армии империи Цин. Или история эмигрантского движения “Прометей”, организованного в Польше в 1920-е годы для координации эмигрантской борьбы за независимость Кавказа. Подлинное, литературное. Отрывок из книги Павла Басинского “Подлинная история Анны Карениной” (изд-во “АСТ”), посвященный Анне Пироговой – любовнице соседа Льва Толстого А. Н. Бибикова, которая бросилась под поезд от неразделенной любви. Или глава XIII из “Дальнейших приключений Робинзона Крузо” в новом переводе Александра Ливерганта – с объяснением, почему этот новый перевод вообще нужен.

Отрывок из книги Павла Басинского “Подлинная история Анны Карениной” (изд-во “АСТ”), посвященный Анне Пироговой – любовнице соседа Льва Толстого А. Н. Бибикова, которая бросилась под поезд от неразделенной любви. Или глава XIII из “Дальнейших приключений Робинзона Крузо” в новом переводе Александра Ливерганта – с объяснением, почему этот новый перевод вообще нужен. Антропология. У индейцев Северной Америки подарки дарили не гости виновнику торжества, а виновник торжества всем своим гостям – какой в этом смысл, здесь объясняет антрополог Анна Кирзюк. Или рассказ о кукольной коллекции красноярской предпринимательницы Натальи Сафоновой: в ней свыше 500 экспонатов, многие из которых были созданы в XIX веке.

Искренне Ваши,

Семь Сорок