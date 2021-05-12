Татарстан в трауре

Доброе утро!

В Хабаровске задержан художник Максим Смольников в связи с комментарием в ВК об уголовных делах, заведенных на разных жителей России из-за публикаций о взрыве в архангельском УФСБ в октябре 2018 года – теперь и на Смольникова завели дело об “оправдании терроризма”. Тем временем в Казани:

Девять человек убиты, больше 20 ранены в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Стрелявший задержан.

Активистка “Бессрочного протеста” Ольга Мисик получила два года и два месяца ограничения свободы по делу о “будке федерального значения”.

Власти Украины обвинили в госизмене “кума Путина” Виктора Медведчука (в том числе за передачу секретных данных российским спецслужбам).

Тель-Авив и соседние израильские города подверглись массированному обстрелу из сектора Газа. Три человека погибли, десятки ранены.

Человек с ружьем

В Татарстане сегодня день траура. Жертвами стрельбы в гимназии №175 в Казани стали девять человек: семеро детей и двое взрослых. Еще 20 человек ранены, из них восемь – в тяжелом состоянии. Нападавший, 19-летний выпускник этой гимназии, задержан. Судя по его заявлениям, у него не все в порядке с головой, но оружие он купил легально. Вот репортаж с места событий, вот фотографии, вот интервью с родителями одного из раненых школьников.

Власти республики обещают выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а федеральные власти выступили сразу с несколькими предложениями: Путин поручил ужесточить правила оборота оружия у гражданского населения (после стрельбы в керченском техникуме в 2018 году он поручал то же самое, но в итоге эти правила, наоборот, смягчили); спикер Госдумы Володин предлагает обсудить запрет на анонимность в интернете, а Совет Федерации – усилить контроль за компьютерными играми (вот обзор всех этих инициатив).

Стрельба в Казани – не первое такого рода нападение в России и соседних странах. В России уже сложилась практика “предотвращения” нападений на школы – вот хроника соответствующих арестов и уголовных дел. Будут они, вероятно, и на этот раз. В Мурманской области школам уже приказали составлять списки “склонных к нарушению дисциплины” учеников и выпускников: в качестве отрицательных характеристик в утекшей в сеть таблице значились "непризнание авторитета", "свободолюбие" и “участие в акциях в поддержку Навального”.

Вокруг Навального

Расследование “Медузы” о манипуляциях с украденной базой электронных адресов сторонников Навального подтвердило выводы Настоящего Времени: следы этой утечки ведут в управление делами президента и президентскую администрацию, конкретно – к двум землякам из Самары – “талантливому программисту” Михаилу Дудину и подающему надежды руководителю полусекретного ГлавНИВЦ Вадиму Гайсину.

Симоновский суд Москвы взыскал с юриста ФБК Любови Соболь еще полмиллиона рублей по искам “повара Путина” Евгения Пригожина.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий адвокатам, юристам и нотариусам проносить в колонии "технические средства связи", а также "устройства, позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись". В пояснительной записке эти запреты никак не объясняются.

Из познавательного – разговоры с пожилыми россиянами, которые выходили на акции в поддержку Навального, получили штрафы и аресты и готовы выйти еще.

Прочее российское

Мировой судья в Москве приговорил к ограничению свободы трех активистов "Бессрочного протеста" за то, что они в августе 2020 года якобы облили краской "будку здания федерального значения". Речь идет о проходной здания Генпрокуратуры на Большой Дмитровке, возле которой активисты протестовали против дела "Нового величия". Ольга Мисик получила два года и два месяца ограничения свободы с запретом выходить из дома с 22.00 до 6.00, Иван Воробьевский и Игорь Башаримов –год и девять месяцев (с запретом выходить из дома с 23.00 до 5.00).

“Медуза” обжаловала свое включение в список “СМИ – иностранных агентов”.

ЕСПЧ удовлетворил иск "Новой газеты" к России из-за публикации 2010 года, посвященной “легальным националистам”. Политик Владимир Милов подал жалобу в ЕСПЧ из-за исков городских служб к оппозиционерам на 4,7 млн рублей после летних протестов в 2019 году.

В Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме пророссийского политика, “кума Путина” Виктора Медведчука. Против него и его ближайшего соратника, депутата Верховной Рады Тараса Козака выдвинуто подозрение в государственной измене: их обвиняют в хищении природных ресурсов (якобы Медведчук с Козаком вступили в сговор с российскими властями для добычи ископаемых на черноморском шельфе), в передаче секретных сведений российским спецслужбам и в антиукраинской деятельности. Оба объявлены в розыск. Медведчук в специальном заявлении, опубликованном на сайте его партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" назвал действия украинских властей “политической расправой”.

Исполнилось семь лет “референдумам” об образовании так называемых “ДНР” и “ЛНР” в Донецке и Луганске. Здесь эти события вспоминает луганский журналист Андрей Дихтяренко. Цель России, по его словам, – в превращении этой территории в серую зону, незаживающую рану, некое подобие Приднестровья, где никто не хочет жить. По оценкам Службы безопасности Украины, вблизи украинской границы до сих пор дислоцированы около ста тысяч российских военнослужащих.

В Португалии пограничники, избившие до смерти украинца, приговорены к срокам от семи до девяти лет. В аннексированном Крыму российские силовики застрелили уроженца Узбекистана Наби Рахимова во время обыска в поселке Дубки, где он работал (в связи с чем проводился обыск, не известно).

Тель-Авив под обстрелом

Во вторник центральные города Израиля, в том числе Тель-Авив, подверглись массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. За день было выпущено свыше 130 ракет, и системе “Железный купол” не удалось перехватить их все. Погибли три женщины, около ста человек по всей стране ранены. Всего с начала противостояния по территории Израиля были выпущены около 700 ракет. Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и "Исламский джихад".

Израиль отвечает своими обстрелами. По словам премьера Биньямина Нетаньяху, военная операция будет продолжаться еще несколько дней. С утра взаимные обстрелы возобновились.

К новому обострению конфликта привели столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. Причиной беспорядков в Старом городе стал запрет израильской полиции собираться на ступенях у Дамасских ворот, а также решение суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме.

Все остальное

По данным издания Politico, США изучают причастность ГРУ к "акустическим атакам" на американских дипломатов.

Евросоюз не станет высылать российских дипломатов по просьбе Чехии. Почему не станет и чем это обернется для будущего ЕС и российско-чешских отношений, здесь рассказывает политолог Иван Преображенский.

Суд в Узбекистане приговорил к 6,5 годам тюрьмы блогера Отабека Саттори, критиковавшего действующую власть. "Комитет по защите журналистов" призвал власти Узбекистана немедленно его освободить.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России слегка упал – до 8115. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 897 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 113 976 человек (+329 за сутки).

Хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Валерий Каменский отсидели две недели в карантине перед матчем с участием Путина – то ли он не верит в прививки, то ли врет, что привился.

Положительной динамики в Индии пока не видно – из Ганга вылавливают десятки трупов.

Шесть ссылок

Разговоры о писателях. Вторая часть большого интервью с критиком Натальей Ивановой – о Фазиле Искандере, Евгении Евтушенко и Олеге Чухонцеве. Или беседа о Чеславе Милоше с его переводчиком Никитой Кузнецовым.

Вторая часть большого интервью с критиком Натальей Ивановой – о Фазиле Искандере, Евгении Евтушенко и Олеге Чухонцеве. Или беседа о Чеславе Милоше с его переводчиком Никитой Кузнецовым. История искусства. Медиевист Михаил Майзульс рассказывает об устройстве нидерландских алтарных триптихов, их практическом назначении и постепенном исчезновении. Или отрывок из книги искусствоведа Владислава Дегтярева “Барокко как связь и разрыв” (изд-во “НЛО”).

Медиевист Михаил Майзульс рассказывает об устройстве нидерландских алтарных триптихов, их практическом назначении и постепенном исчезновении. Или отрывок из книги искусствоведа Владислава Дегтярева “Барокко как связь и разрыв” (изд-во “НЛО”). Вещества и существа. Фрагмент из книги Дмитрия Окреста и Егора Сенникова “Они отвалились” (изд-во “Бомбора”), в котором наркоман в прошлом и нарколог в настоящем Шандор Байзат рассказывает, как в постсоциалистической Венгрии произошла героиновая революция. Или отрывок из “Скандинавского бестиария” Ингелы Корсель – о церковном гриме и подземном народе ветте – маленьких человечках, из-за недовольства которых люди переносят многополосные шоссе и огромные дома.

Фрагмент из книги Дмитрия Окреста и Егора Сенникова “Они отвалились” (изд-во “Бомбора”), в котором наркоман в прошлом и нарколог в настоящем Шандор Байзат рассказывает, как в постсоциалистической Венгрии произошла героиновая революция. Или отрывок из “Скандинавского бестиария” Ингелы Корсель – о церковном гриме и подземном народе ветте – маленьких человечках, из-за недовольства которых люди переносят многополосные шоссе и огромные дома. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок