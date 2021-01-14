Навальный летит “Победой”

Доброе утро!

В США зафиксирован самый высокий показатель суточной смертности от Covid-19 за все время пандемии – 4470 человек, но все внимание мировых медиа было приковано отнюдь не к этому печальному факту:

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому дважды объявили импичмент.

Алексей Навальный объявил, что прилетит в Россию 17 января рейсом “Победы”.

В Италии начался крупнейший за последние 30 лет процесс над мафией.

Премьер Эстонии ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

И снова импичмент

Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Трампа. За проголосовали 232 конгрессмена, против – 197. Трамп стал единственным в истории США президентом, которому дважды объявляли импичмент. Импичмент, однако, не влечет за собой отрешения от должности – за отрешение может проголосовать только Сенат, и для этого нужно две трети голосов.

Уже известно, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не будет созывать экстренное заседание. Сенатские каникулы заканчиваются 19 января – соответственно, вопрос об отстранении Трампа от должности будет рассматриваться либо в последний день его президентства, либо уже после истечения президентского срока. Однако и это может оказаться принципиальным: если Сенат все-таки отстранит Трампа, тот не сможет больше баллотироваться в президенты. Политолог Михаил Троицкий полагает, что исход голосования в Сенате отнюдь не предрешен, и вот почему.

Пока Палата представителей обсуждала импичмент, пресс-служба Трампа распространила заявление, в котором президент призвал воздержаться от насилия. Трампу пришлось воспользоваться услугами собственной пресс-службы, потому что у него отняли все соцсети – даже YouTube на неделю заблокировал аккаунт действующего президента.

Навальный возвращается

Алексей Навальный объявил, что купил билеты авиакомпании “Победа” и прилетит из Германии в московский аэропорт Внуково в воскресенье, 17 января.

Как выяснилось, в России он был объявлен в розыск 29 декабря, за день до истечения его условного срока по делу “Ив Роше”. Судебный иск ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный будет рассматривать судья Юлия Окунева. По данным The Insider, отец ее мужа зарабатывает на госконтрактах от ФСИН и российских спецслужб. Это может послужить основанием для отвода судьи: налицо конфликт интересов, связь судьи с одной из сторон процесса.

Впрочем, дело “Ив Роше” – лишь одно из трех уголовных дел, с которыми Навальному придется иметь дело в России. Есть еще дело об оскорблении ветерана (не предполагающее заключения) и возбужденное в декабре дело о мошенничестве с пожертвованиями ФБК. По последнему Алексея могут задержать прямо в аэропорту.

Задержат или не задержат – вопрос, не имеющий сейчас ответа. Здесь вероятность обоих этих вариантов оценивают оппозиционный политик Дмитрий Гудков и политолог Аббас Галлямов. Все комментаторы сходятся в одном: если встречать Навального приедет не тысяча человек, а десятки тысяч, вероятность его задержания резко упадет. С этим согласен и глава московского штаба Навального Олег Степанов. Все это, конечно, при условии, что Навального вообще пустят на борт самолета, а сам самолет не посадят где-нибудь за пределами Москвы.

Прочее российское

Минюст РФ подготовил поправки к федеральному закону, позволяющие ведомству получить доступ к банковским операциям и счетам юрлиц и граждан. В министерстве пояснили, что это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.

О предыдущих ограничительных инициативах российских властей: законопроект о праве всех силовиков на госзащиту комментирует бывший сотрудник ФСБ и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, о появлении физлиц – “иностранных агентов” рассуждают сами эти “агенты”.

Роскомнадзор потребовал от саратовского издания “Свободные новости” удалить комментарий пользователя, который в ходе игры в города назвал мексиканский город Охуэлос-де-Халиско (Ojuelos de Jalisco). Когда над этим требованием все посмеялись, Роскомнадзор призвал СМИ ответственнее транскрибировать всякое “неблагозвучное”. Комментарии властей города Охуэлоса пока никто не получил.

Отец братьев Тимурзиевых, убитых 28 декабря в столице Чечни в качестве террористов, пространно извинился в эфире государственной телерадиокомпании "Грозный" за погибшего полицейского. Что произошло на самом деле, не очень ясно, но высока вероятность, что никакими террористами они не были.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 22 850 (небольшое падение). В Москве выявлено 4320 новых случая, в Петербурге – 2003, в Подмосковье – 1189. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 471 тысячу. Официальное число жертв достигло к утру среды 63 370 человек (+566 за сутки). Это рекордная суточная смертность в новом году. Путин поручил перейти от “масштабной” вакцинации к массовой, и Голикова пообещала это сделать 18 января.

В США и Великобритании – опять рекордное число смертей за сутки. Сам вирус мутирует: обнаружился новый “бразильский штамм”, и он тоже более заразный, чем изначальный вариант коронавируса. Локдауны вводятся и там, где их до сих пор не было: в канадской провинции Онтарио, в Португалии. В Шотландии ужесточили введенные ранее ограничения.

По результатам первых испытаний китайской вакцины за пределами Китая (они были проведены в Бразилии), эффективность Sinovac составила всего 50%.

Вокруг света

В Беларуси суд на три года ограничил свободу 17-летнему минчанину за организацию блокировки транспорта посредством “громких хлопков руками”. В Минске задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров – в рамках некоего уголовного дела, суть которого неизвестна. Инициатива BYPOL​ опубликовала данные 559 минских омоновцев и их опознавательные номера (если вы не помните, что такое BYPOL, то вот тут складно рассказана история ее создания).

суд на три года ограничил свободу 17-летнему минчанину за организацию блокировки транспорта посредством “громких хлопков руками”. В Минске задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров – в рамках некоего уголовного дела, суть которого неизвестна. Инициатива BYPOL​ опубликовала данные 559 минских омоновцев и их опознавательные номера (если вы не помните, что такое BYPOL, то вот тут складно рассказана история ее создания). В Италии начался крупнейший за последние 30 лет процесс над мафией. Обвиняемые – 355 участников криминального синдиката "Ндрангета" и связанных с ним коррумпированных чиновников, бизнесменов и юристов. На зачитывание списка подсудимых ушло три часа. Суд проходит в Калабрии в специально построенном для этого здании. В Риме меж тем развалилась правящая коалиция – из правительства ушли представители партии экс-премьера Маттео Ренци (видимо, в надежде на его переформатирование).

начался крупнейший за последние 30 лет процесс над мафией. Обвиняемые – 355 участников криминального синдиката "Ндрангета" и связанных с ним коррумпированных чиновников, бизнесменов и юристов. На зачитывание списка подсудимых ушло три часа. Суд проходит в Калабрии в специально построенном для этого здании. В Риме меж тем развалилась правящая коалиция – из правительства ушли представители партии экс-премьера Маттео Ренци (видимо, в надежде на его переформатирование). На фоне коррупционного скандала ушел в отставку премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Некоторые комментаторы, впрочем, связывают этот шаг с желанием избавиться от крайне правой партии EKRE в коалиционном правительстве.

Шесть ссылок

История. Рассказ о том, как Румыния сближалась с нацистской Германией и вступила в войну на стороне Гитлера – к 80-летию решающей встречи Гитлера с Ионом Антонеску. Или портрет соратника Колчака генерал-майора Бориса Богословского – он был расстрелян летом 1920 года, но ФСБ до сих пор не открывает историкам доступ к его делу.

Рассказ о том, как Румыния сближалась с нацистской Германией и вступила в войну на стороне Гитлера – к 80-летию решающей встречи Гитлера с Ионом Антонеску. Или портрет соратника Колчака генерал-майора Бориса Богословского – он был расстрелян летом 1920 года, но ФСБ до сих пор не открывает историкам доступ к его делу. Осмысленные разговоры. Интервью с литературным критиком Игорем Гулиным о том, что на самом деле происходит сейчас с русской литературой и культурой в целом. Или беседа Дмитрия Волчека с художником Олегом Мавроматти о его “манифесте пост-синема”, новых фильмах и методе поиска героев и сюжетов.

Интервью с литературным критиком Игорем Гулиным о том, что на самом деле происходит сейчас с русской литературой и культурой в целом. Или беседа Дмитрия Волчека с художником Олегом Мавроматти о его “манифесте пост-синема”, новых фильмах и методе поиска героев и сюжетов. Подделки. Константин Акинша рассказывает о самых вопиющих случаях подделки произведений русского авангарда, очень забавно. В пандан – обзор легендарных фотоподделок доцифровой эпохи.

Константин Акинша рассказывает о самых вопиющих случаях подделки произведений русского авангарда, очень забавно. В пандан – обзор легендарных фотоподделок доцифровой эпохи. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок