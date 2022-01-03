Нет гонке вооружений

Доброе утро!
Все просвещенное человечество празднует 130-летие со дня рождения Толкина, и в мире практически ничего не происходит:
- Украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России из-за угроз личной безопасности.
- На западе Казахстана второй день продолжаются протесты из-за роста цен на газ.
- По данным Bloomberg, экстрадированный в США Владислав Клюшин что-то знает об операциях ГРУ за рубежом.
- Пятерка ядерных держав заявила о недопустимости ядерной войны.
Недра
На западе Казахстана – в Жанаозене, Актау и нескольких селах Мангистауской области – два дня не прекращаются митинги с требованием снизить цены на сжиженный газ, которым заправляют большую часть машин в регионе. С начала года цены подскочили в два раза. Ночь со 2 на 3 января митингующие провели прямо на городской площади. Протестующих поддержали в других регионах страны. Власти пока не разгоняют митинги, проводя лишь точечные задержания. Задержаны более 20 человек. Цены обещают снизить.
Путин поручил российскому правительству внести в административный кодекс поправки, предусматривающие приостановку деятельности шахт в случае выявления нарушений. 3 января исполнилось 40 дней со дня аварии в шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. За сто лет в Кузбассе произошло 68 крупных ЧП, в результате которых под землей остались 1400 человек. Вот рассказ о жизни шахтеров в регионе.
Россия на мировой арене
- Корреспондент украинского государственного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк уехал из России. В начале декабря его вызвали в прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти, но затем вызов отозвали. Цимбалюк счел, что в целях личной безопасности разумнее уехать из России, где он проработал 13 лет.
- В Италии по запросу России задержали украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука (сейчас он главреж Одесского национального театра оперы и балета, до этого работал в том числе и в Москве). Россия требует его экстрадиции по делу о мошенничестве в крупном размере, в России он заочно арестован. С чем связано дело, не известно – известно только, что речь идет о событиях восьмилетней давности.
- По данным Bloomberg, российский бизнесмен-айтишник Владислав Клюшин, выданный США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году (речь идет о взломе сервером Демократической партии хакерами из ГРУ). Агентство ссылается на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке.
- По данным Bild, канцлер Германии Олаф Шольц готовит встречу с Путиным. Взаимоотношения с Россией он якобы решил держать под личным контролем.
- Пятерка ядерных держав – США, Россия, Франция, Великобритания и Китай – выступила с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны и распространения ядерного оружия.
Вокруг света
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко направил письмо в Netflix по поводу "оскорбительного" образа украинки во втором сезоне сериала "Эмили в Париже" (там героиня-украинка ворует в Париже вещи из магазина). Компания в своем ответе предложила сотрудничество, чтобы "предотвратить подобные случаи".
- Google удалил рекламные ролики материалов белорусских провластных ресурсов, которые показывали видео допросов политзаключенных. Это произошло после того, как Светлана Тихановская обратилась с письмом к исполнительному директору корпорации. В письме она отметила, что показания, полученные под принуждением, квалифицируются как пытки, и распространять подобные видео – значит поощрять пытки.
- Двое взрослых детей бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка и Дональд-младший, а также сам Дональд Трамп получили повестки от Генпрокуратуры штата Нью-Йорк в рамках гражданского дела о мошенничестве. Их хотят допросить, чтобы установить, не манипулировала ли Trump Organization оценками своей недвижимости. Еще одного сына Трампа, Эрика, допросили ранее. Гражданское расследование проводится отдельно, но оно связано с уголовным делом в отношении Trump Organization, которое расследует окружная прокуратура Манхэттена.
- Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов.
Хроники пандемии
Российский оперативный штаб зафиксировал резкое падение новых случаев COVID-19 – до 16 343 за сутки (официальная суточная смертность при этом выросла – до 835 человек в день). Несмотря на эти оптимистичные манипулируемые цифры, в Петербурге – при сохранении серьезных ограничений на работу общепита – стали контролировать кафе и рестораны, которые со 2 января обязаны требовать у клиентов QR-коды при входе (нарушители уже найдены).
Европейские страны, отменявшие тотальный масочный режим, спешно возвращают его обратно в связи с распространением омикрона. Израиль с 9 января разрешит въезд туристам – но только привитым или переболевшим, да и то не из всех стран.
Шесть ссылок
- По краям литературы. Эссе Константина Львова об эпистолярном наследии Зинаиды Гиппиус. Или афоризмы литературоведа Мирона Петровского, записанные по памяти его сыном.
- Художества. Фрагмент из статьи Василия Успенского “Откровение Дюрера”, посвященной качествам, которые определили особое место дюреровского “Апокалипсиса” в мировой культуре с XV по XXI век (статья дополняет воспроизведение издания 1511 года, которое вышло в Петербурге). Или разговор с художником Виктором Алимпиевым о природе искусства и особом случае современного искусства – с работами из его последней серии.
- Женское. Фрагменты из писем публичной женщины Терезы Грюнвальд Николаю Добролюбову (из сборника “Дамы без камелий. Письма публичных женщин Н. А. Добролюбову и Н. Г. Чернышевскому”, он вышел в издательском доме ВШЭ). Или рассказ о коммуне, созданной лесбосепаратистками в Орегоне в начале 1970-х годов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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