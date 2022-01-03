Нет гонке вооружений

Доброе утро!

Все просвещенное человечество празднует 130-летие со дня рождения Толкина, и в мире практически ничего не происходит:

Украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России из-за угроз личной безопасности.

На западе Казахстана второй день продолжаются протесты из-за роста цен на газ.

По данным Bloomberg, экстрадированный в США Владислав Клюшин что-то знает об операциях ГРУ за рубежом.

Пятерка ядерных держав заявила о недопустимости ядерной войны.

Недра

На западе Казахстана – в Жанаозене, Актау и нескольких селах Мангистауской области – два дня не прекращаются митинги с требованием снизить цены на сжиженный газ, которым заправляют большую часть машин в регионе. С начала года цены подскочили в два раза. Ночь со 2 на 3 января митингующие провели прямо на городской площади. Протестующих поддержали в других регионах страны. Власти пока не разгоняют митинги, проводя лишь точечные задержания. Задержаны более 20 человек. Цены обещают снизить.

Путин поручил российскому правительству внести в административный кодекс поправки, предусматривающие приостановку деятельности шахт в случае выявления нарушений. 3 января исполнилось 40 дней со дня аварии в шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. За сто лет в Кузбассе произошло 68 крупных ЧП, в результате которых под землей остались 1400 человек. Вот рассказ о жизни шахтеров в регионе.

Россия на мировой арене

Корреспондент украинского государственного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк уехал из России. В начале декабря его вызвали в прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти, но затем вызов отозвали. Цимбалюк счел, что в целях личной безопасности разумнее уехать из России, где он проработал 13 лет.

В Италии по запросу России задержали украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука (сейчас он главреж Одесского национального театра оперы и балета, до этого работал в том числе и в Москве). Россия требует его экстрадиции по делу о мошенничестве в крупном размере, в России он заочно арестован. С чем связано дело, не известно – известно только, что речь идет о событиях восьмилетней давности.

По данным Bloomberg, российский бизнесмен-айтишник Владислав Клюшин, выданный США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году (речь идет о взломе сервером Демократической партии хакерами из ГРУ). Агентство ссылается на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке.

По данным Bild, канцлер Германии Олаф Шольц готовит встречу с Путиным. Взаимоотношения с Россией он якобы решил держать под личным контролем.

Пятерка ядерных держав – США, Россия, Франция, Великобритания и Китай – выступила с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны и распространения ядерного оружия.

Вокруг света

Министр культуры Украины Александр Ткаченко направил письмо в Netflix по поводу "оскорбительного" образа украинки во втором сезоне сериала "Эмили в Париже" (там героиня-украинка ворует в Париже вещи из магазина). Компания в своем ответе предложила сотрудничество, чтобы "предотвратить подобные случаи".

Google удалил рекламные ролики материалов белорусских провластных ресурсов, которые показывали видео допросов политзаключенных. Это произошло после того, как Светлана Тихановская обратилась с письмом к исполнительному директору корпорации. В письме она отметила, что показания, полученные под принуждением, квалифицируются как пытки, и распространять подобные видео – значит поощрять пытки.

Двое взрослых детей бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка и Дональд-младший, а также сам Дональд Трамп получили повестки от Генпрокуратуры штата Нью-Йорк в рамках гражданского дела о мошенничестве. Их хотят допросить, чтобы установить, не манипулировала ли Trump Organization оценками своей недвижимости. Еще одного сына Трампа, Эрика, допросили ранее. Гражданское расследование проводится отдельно, но оно связано с уголовным делом в отношении Trump Organization, которое расследует окружная прокуратура Манхэттена.

Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов.

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб зафиксировал резкое падение новых случаев COVID-19 – до 16 343 за сутки (официальная суточная смертность при этом выросла – до 835 человек в день). Несмотря на эти оптимистичные манипулируемые цифры, в Петербурге – при сохранении серьезных ограничений на работу общепита – стали контролировать кафе и рестораны, которые со 2 января обязаны требовать у клиентов QR-коды при входе (нарушители уже найдены).

Европейские страны, отменявшие тотальный масочный режим, спешно возвращают его обратно в связи с распространением омикрона. Израиль с 9 января разрешит въезд туристам – но только привитым или переболевшим, да и то не из всех стран.

Шесть ссылок

По краям литературы. Эссе Константина Львова об эпистолярном наследии Зинаиды Гиппиус. Или афоризмы литературоведа Мирона Петровского, записанные по памяти его сыном.

Эссе Константина Львова об эпистолярном наследии Зинаиды Гиппиус. Или афоризмы литературоведа Мирона Петровского, записанные по памяти его сыном. Художества. Фрагмент из статьи Василия Успенского “Откровение Дюрера”, посвященной качествам, которые определили особое место дюреровского “Апокалипсиса” в мировой культуре с XV по XXI век (статья дополняет воспроизведение издания 1511 года, которое вышло в Петербурге). Или разговор с художником Виктором Алимпиевым о природе искусства и особом случае современного искусства – с работами из его последней серии.

Фрагмент из статьи Василия Успенского “Откровение Дюрера”, посвященной качествам, которые определили особое место дюреровского “Апокалипсиса” в мировой культуре с XV по XXI век (статья дополняет воспроизведение издания 1511 года, которое вышло в Петербурге). Или разговор с художником Виктором Алимпиевым о природе искусства и особом случае современного искусства – с работами из его последней серии. Женское. Фрагменты из писем публичной женщины Терезы Грюнвальд Николаю Добролюбову (из сборника “Дамы без камелий. Письма публичных женщин Н. А. Добролюбову и Н. Г. Чернышевскому”, он вышел в издательском доме ВШЭ). Или рассказ о коммуне, созданной лесбосепаратистками в Орегоне в начале 1970-х годов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок