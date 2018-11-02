Порошенко, Тимошенко и Карась

Доброе утро!

В Армении все идет по плану: Никола Пашиняна опять не избрали премьером, парламент распущен, новые выборы намечены на 9 декабря. В остальном так:

Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Из российских колоний поступают новые сообщения о пытках.

Причиной неудачного запуска “Союза” стал сбой в работе датчика.

В Британии начато расследование против главного спонсора кампании за выход из ЕС.

Развитие гибридной войны

Российский премьер Медведев подписал постановление, замораживающее имущество и счета 68 украинских компаний и 322 физических лиц на территории России. Среди украинцев, попавших в список, – глава МВД Арсен Аваков, бывшие премьеры Яценюк и Тимошенко, старший сын президента Порошенко, бывший лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош, а также президент Ассоциации деятелей современного искусства Украины Евгений Карась (его тезка и однофамилец возглавляет националистическую группировку “С14”).

Политолог Андрей Колесников называет российские санкции логичным продолжением гибридной войны, как отреагировали на указ Медведева в Украине, рассказано тут. Здесь объясняется, почему в список не попали некоторые украинские олигархи.

“Ответом на санкции” генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал и задержание в Мариуполе судна под либерийским флагом, следовавшего из России в Бельгию. На борту – три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории так называемой "ЛНР". Люди, связанные с этой транспортировкой, будут привлечены в Украине к ответственности за финансирование терроризма.

Ангела Меркель, находившая с визитом в Киеве, подтвердила приверженность Германии политики санкций в отношении России и осудила проведение так называемых выборов в так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Людей продолжают пытать

Троих начальников полиции Уфы, подозреваемых в изнасиловании молодой коллеги, уволили за “совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции”. Они задержаны.

Заключенные еще одной колонии в Ярославской области, ИК №3 в Угличе, рассказали о пытках.

В Забайкалье завели дело на сотрудника колонии, подозреваемого в избиении заключенного (речь идет не о той колонии, где били после того, как Россия проиграла Хорватии в футбол, а о еще одной).

В колонии в Приморье в карцере обнаружили трупы двух заключенных.

Глава Дагестана сказал, что в республике разворован фонд медицинского страхования. Это-то ладно – почитайте, как в дагестанской полиции выбивают признательные показания.

И только из Якутии – обнадеживающие вести. Олег Сенцов пишет, что ему стало лучше, он выжил после 145-дневной голодовки. Его письмо правозащитнику Николаю Щуру датировано 29 октября.

Как не стать “безликим протекторатом”

Глава движения “За права человека” Лев Пономарев говорит, что организация может прекратить работу, потому что не получила президентского гранта, а искать деньги за рубежом не может, потому что станет тогда “иностранным агентом”. Пономарев связывает отказ в финансировании с тем, что его движение занимается защитой обвиняемых по делам “Сети” и “Нового величия”.

Самый крупный грант президентского конкурса в этом году выиграло агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы", которое потратит 112 млн рублей на проект "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". Гранты получили 11 отделений организации ветеранов военных конфликтов "Боевое братство" и 47 организаций, связанных с РПЦ.

Путин на XXII Всемирном русском соборе (не путать с VI Всемирным конгрессом соотечественников, на котором он тоже выступал) объяснил, над чем нужно работать: следует противостоять усилиям, которые предпринимаются, чтобы “создать разного рода безликие протектораты”. Сегодня российский президент будет наставлять на путь истинный участников Форума активных граждан “Сообщество” и отдельно председателя Госсовета Кубы Бермудеса.

А в Британии открыто уголовное дело против главного спонсора кампании за выход из Евросоюза бизнесмена Аррона Бэнкса – его подозревают в получении денег на агитацию от России.

Интернет

Сотрудники Google в подразделениях компании по всему миру провели забастовку в связи с тем, что руководство слишком мягко, по их мнению, отреагировало на обвинения в харасменте.

В России, которая заняла 53 место из 65 в рейтинге Freedom House o свободе в интернете, подписан меморандум о борьбе с пиратством.

Техническое

В Индонезии обнаружен и поднят со дна черный ящик “Боинга”, упавшего в море 29 октября.

Роскосмос обнародовал видео аварии ракеты “Союз” и назвал ее причиной сбой произошел в работе датчика. Повторный запуск "Союза" запланировали на 18 ноября.

Шесть ссылок

Книжки. Рассказ о книге Елены Осокиной “Небесная голубизна ангельских одежд” о советских распродажах русских икон в тридцатые годы (она вышла в НЛО) и рецензия Александра Гениса на русский перевод одной из самых упоительных книг о старой Японии – “Мир блистательного принца” Айвана Морриса (1925–1976).

Картинки и постройки. Историк архитектуры Саманта Хардингем объясняет, почему всем молодым архитекторам обязательно знать о Седрике Прайсе. Или очередной выпуск арт-дневника Кирилла Кобрина (там, кстати, тоже много об архитектуре).

Наука. Отрывок из книги палеонтолога Андрея Журавлева “Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир” и научные итоги девятилетней работы телескопа “Кеплер”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок