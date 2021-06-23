Ресторанная дискриминация

Доброе утро!

Путин опубликовал в Die Zeit статью к 80-летию вторжения нацистской Германии на территорию СССР, в которой обвинил США в развязывании войны в Украине, а российское правительство, пишут, собирается финансировать программу по вживлению микрочипов в мозг. В реальности же дела обстоят так:

Избирком запретил собирать подписи экс-главе московского штаба Навального.

Минюст России внес в реестр НКО-"иностранных агентов" Лабораторию социальных наук SSL, а “Тотальный диктант” лишился президентского гранта.

С 28 июня в московские кафе и рестораны будут пускать только по QR-коду (о вакцинации, перенесенной болезни или негативном ПЦР-тесте).

Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России немного упал и составил 16 715. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 351 тысяча. Официальное число жертв достигло к утру вторника 130 347 человек (+546 за сутки). Наибольшее число новых случаев выявляется в Москве, в Петербурге резко выросло число госпитализаций, скорые не справляются (и после столпотворения, вызванного аварией в метро, эпидемиологическая ситуация явно не улучшится).

Московские власти ограничили массовые мероприятия 500 участниками и объявили, что с 28 июня в кафе и рестораны посетителей будут впускать по QR-кодам, свидетельствующим либо о завершенной вакцинации, либо о перенесенной болезни, либо об отрицательном ПЦР-тесте. Бизнес к этому не готов. В ответ на опасения, что непривитые таким образом окажутся жертвами дискриминации, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что дискриминация “неминуемо наступит”. В этой “дискуссии” в ход уже пошли желтые звезды.

На этом фоне вице-мэр Москвы Ракова рапортует о четырехкратном увеличении темпов вакцинации в городе, а депздрав говорит о скором начале ревакцинации.

О том, как была организована вакцинация в Китае, где, по официальным данным, уже сделан миллиард прививок, рассказано тут.

В Казахстане, куда уже тоже добрался штамм “дельта”, планируют вводить обязательные ПЦР-тесты для непривитых (без них на работу пускать просто не будут), в столице страны введены ограничения на работу магазинов и общепита. Власти Таджикистана официально признали, что коронавирус вернулся и к ним.

Российские будни

ЕСПЧ обязал российские власти выплатить около 2 млн евро по делу об исчезновении жителей Чечни в 2005 году.

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии двух участников акции в поддержку Навального 23 января – за насилие по отношению к полицейским. Обоих заставили извиниться на камеру.

Бывшего главу тверского штаба Навального оштрафовали на 30 тысяч рублей по протоколу о фейках из-за прямого эфира о “дворце Путина”.

В Москве во вторник задержали четырех участников Pussy Riot: Александра Софеева (с приятелем), Марию Алехину (с подругой), Люсю Штейн и Анну Кузьминых. На Софеева составили протокол за распитие спиртных напитков, Марии Алехиной вменили неповиновение полиции и оставили на ночь в отделении до суда. С чего вдруг такая активность – неизвестно.

“Тотальный диктант” не получил президентского гранта и вынужден будет менять формат из-за недостатка финансирования. Организаторы называли это политическим решением, если вспомнить об отравлении Дмитрия Быкова и прошлогоднем недовольстве Россотрудничества тем, что автором текста диктанта стал Дмитрий Глуховский, это заявление выглядит вполне обоснованным.

Реестр НКО – “иностранных агентов” пополнился некоммерческой организацией по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук SSL" (потому что она финансируется британским Oxford Russia Fund). Лаборатория непосредственной политикой не занимается, но в России общественные и гуманитарные науки теперь по умолчанию относят к политике, потому как они способствуют появлению в головах “вредных идей”. Пример Бард-колледжа, в понедельник признанного “нежелательной организацией”, – лишнее тому подтверждение. Вот две подборки реакций на “нежелательность” Барда: первая, вторая.

Навстречу выборам

Окружной избирком запретил бывшему главе московского штаба Навального Олегу Степанову собирать подписи для выдвижения в Госдуму, сославшись на недавно принятый федеральный закон, ограничивающий пассивное избирательное право участникам и сторонникам “экстремистских организаций”. То, что приговор суда о признании структур Навального экстремистскими еще не вступил в силу, избирком принимать во внимание не стал. Запрет на сбор подписей будет обжалован в суде. Степанов, помимо прочего, находится под домашним арестом по “санитарному делу”.

По данным движения за права избирателей “Голос”, в данный момент более 9 млн граждан России лишены права быть избранными (это около 8% населения страны). В это число не входят те, кто может оказаться лишенным пассивного избирательного права по “закону о ФБК”. Их количество предсказать невозможно, но речь идет о десятках, если не сотнях тысяч людей.

Запрет избираться по “закону о ФБК” касается выборов любого уровня, и для муниципальной политики это особенно болезненно. Здесь о возможностях мундепов (на самом деле немалых) рассказывает Юлия Галямина, лишенная мандата после приговора по “дадинской статье”.

Белорусские инновации

Минская милиция пустила газ в квартиру через дверной глазок, чтобы заставить находящегося в ней человека открыть дверь. Поводом для визита милиции стала наклейка с гербом "Погоня" на окне одной из комнат квартиры. Задержав находившегося в квартире отца семейства, милиционеры обманным путем вызвонили его жену и дочь, чтобы задержать и их.

Прокуратура потребовала 15 лет колонии усиленного режима для Виктора Бабарико, намеревавшегося зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси.

Фильм телеграм-канала Nexta "Лукашенко. Золотое дно" признан экстремистским.

Вот история белорусского судьи Алексея Пацко, который отказался штамповать приговоры участникам акций протеста и вынужден был бежать из Беларуси из-за возбужденного против него уголовного дела.

Лукашенко, выступая в Брестской крепости на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, взволнованно сказал, что “регион находится на грани глобального конфликта” (ну потому что “санкции, провокации”). Комментируя введенные в понедельник санкции в отношении белорусского режима, экономист Ярослав Романчук отметил, что они могут привести к “тотальному обвалу” белорусской экономики, который, в свою очередь, может грозить Беларуси потерей суверенитета, если Лукашенко решит полностью отдаться Кремлю.

Вокруг света

Правительство Испании помиловало девятерых лидеров каталонских сепаратистов, осужденных после проведения референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

В США россиянина и еще четырех человек обвинили в экспорте военного оборудования в Россию.

УЕФА запретил властям Мюнхена осветить стадион цветами радуги во время матча между сборными Венгрии и Германии. Идея возникла в связи с принятым в Венгрии законом, запрещающим обсуждать в школе проблемы ЛГБТ и учреждающим специальные реестры преподавателей, допущенных к ведению уроков сексуального воспитания.

Проект спутникового интернета Starlink обеспечит глобальное интернет-покрытие к осени этого года.

Шесть ссылок

Война. Рассказ историка Бориса Соколова о начале Великой Отечественной войны: соображениях Гитлера, планах Сталина и масштабах потерь. Или беседа с историком Олегом Будницким о противоречиях российской памяти о войне (можно слушать).

Рассказ историка Бориса Соколова о начале Великой Отечественной войны: соображениях Гитлера, планах Сталина и масштабах потерь. Или беседа с историком Олегом Будницким о противоречиях российской памяти о войне (можно слушать). Война в искусстве. Очерк Александра Архангельского о том, как на протяжении десятилетий менялась советская литература о войне. Или рассказ о художнике Геннадии Доброве (1937–2011), который всю жизнь писал портреты фронтовиков-инвалидов и пейзажи концлагерей.

Очерк Александра Архангельского о том, как на протяжении десятилетий менялась советская литература о войне. Или рассказ о художнике Геннадии Доброве (1937–2011), который всю жизнь писал портреты фронтовиков-инвалидов и пейзажи концлагерей. Неясности. Краткий очерк истории био-арта, в котором наука пытается соединиться с искусством, чтобы породить кентавра неясного предназначения. Или отрывок из книги философа Анатолия Рясова “Едва слышный гул” (изд-во “НЛО”) – о принципиальной неясности музыки.

Краткий очерк истории био-арта, в котором наука пытается соединиться с искусством, чтобы породить кентавра неясного предназначения. Или отрывок из книги философа Анатолия Рясова “Едва слышный гул” (изд-во “НЛО”) – о принципиальной неясности музыки. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок