Шаг доброй воли: ракетой по девятиэтажке

Доброе утро!

В Израиле сменился премьер-министр и самораспустился Кнессет – вроде бы ничего особенного, но в некоторых геополитических контекстах это кажется чистой фантастикой. Новости там такие:

Жертвами российских ракетных ударов по Одесской области в ночь на пятницу стали по меньшей мере 17 человек.

Россия вывела гарнизон с острова Змеиный – якобы в качестве “шага доброй воли”.

“Проект” изучил пресс-релизы Минобороны России и пришел к выводу, что Россия уничтожила больше украинской военной техники, чем ее вообще было.

Ректора РАНХиГС и одного из идеологов путинской экономики Владимира Мау посадили под домашний арест по делу о хищениях.

В Новосибирске по обвинению в госизмене задержан умирающий от рака физик Дмитрий Колкер.

Путин национализировал активы оператора проекта “Сахалин – 2”.

Военные сводки

В ночь на пятницу российская армия нанесла ракетные удары по Одесской области. Одна из ракет попала в жилую девятиэтажку в поселке в Белгород-Днестровском районе, погибли 14 человек, еще 30 пострадали. Вторая ракета прилетела на базу отдыха в том же районе – погибли три человека, один ранен. Число жертв ракетного удара по панельной пятиэтажке в Николаеве, нанесенного в среду, выросло до восьми. Окончательных цифр по числу погибших от ракетного удара по торговому центру в Кременчуге по-прежнему нет, но теперь точно известно, что их не менее 22. Вот рассказ о семье гражданки России Екатерины Волковой, муж которой, Алексей Никитин, стал жертвой ракетного удара, нанесенного по киевской многоэтажке во вторник.

Сегодняшний ночной обстрел Одессы был, вероятно, ответом на освобождение острова Змеиный: в четверг Минобороны России объявило, что выводит свой гарнизон с острова “в качестве шага доброй воли”. Украинские военные сообщили, что россияне "поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами" после обстрелов со стороны Украины. Украинский военный эксперт Валерий Рябых констатирует, что с переходом Змеиного под контроль Украины наступательный перевес России в Черноморском регионе иссяк и что теперь – при поддержке международного сообщества – можно будет организовать экспортный поток из украинских морских портов. Здесь – хроники битвы за Змеиный.

Новостей с восточных фронтов нет уже несколько дней. Украинский генштаб сообщает о тяжелых боях в Лисичанске и на подступах к нему и некоторых успехах российской армии. По данным британской разведки, россияне пытаются наступать от Изюма на север Донецкой области, но украинский генштаб в своих сообщениях настаивает, что все атаки были отбиты. Американский институт изучения войны пишет о подготовке российского наступления на Бахмут и попытках россиян вернуть под свой контроль населенные пункты к северу от Харькова.

Отсчет районов скопления

Издание “Проект” изучило сводки Минобороны России с начала войны и обнаружило, что Россия по три раза “берет под контроль” один и тот же город, а украинской техники уничтожает столько, сколько ее у Украины никогда не было. Отдельная загадка – 39 тысяч якобы уничтоженных “районов скопления живой силы и техники”: если разделить число убитых украинских военных, которое называет Минобороны РФ, на число уничтоженных российской армией “районов скопления”, то получится, что в каждом из них погиб в среднем один скопившийся там человек.

Последний опрос “Левада-центра” свидетельствует, что внимание россиян к войне в Украине продолжает плавно снижаться. Но только не в Бурятии: вот замечательный репортаж из города Кяхта на монгольской границе – там убитых в Украине военных едва успевают хоронить, но при этом спецоперацию поддерживают всем сердцем, а погибших считают сразу и мучениками, и святыми, и языческими богами. Есть в Бурятии и недовольные войной, но это либо ближайшие родственники военнослужащих (которые, как правило, “политикой не интересуются”), либо интеллектуалы из Улан-Удэ.

В Украине идет суд по делу танкиста из Алейска Алтайского края, которого обвиняют в обстреле жилого дома в Чернигове: гособвинение утверждает, что 26 февраля его танк двигался по одной из улиц города и просто так выстрелил в жилой дом, полностью разрушив в нем две квартиры. Обвиняемый признал вину.

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении армии при операциях за пределами страны, дающее правительству право вводить “специальные меры в экономике” во время таких операций, а именно залезать в госрезерв, не выполнять требования трудового кодекса, когда это касается военных заказов, и не проводить конкурсы при заключении госконтрактов на нужды армии.

Плен и оккупация

Особых подробностей о состоявшемся в среду обмене военнопленными, в результате которого в Украину вернулись 144 военнослужащих, так и не появилось. В интервью Настоящему Времени бывший командир полка "Азов" Максим Жорин говорит, что основная трудность, с которой сталкиваются в переговорах украинские власти, – это незаинтересованность России в возвращении своих людей. И есть просто радость – посмотрите, что рассказывает невеста одного из освобожденных защитников Мариуполя.

Мирные жители Мариуполя продолжают рассказывать о пережитом: вот история студента-старшекурсника Александра, которого боевики так называемой “ДНР” похитили еще до полной оккупации города – чтобы избить, допросить и пустить по целой системе “фильтрационных пунктов”, где побои, допросы и бесконечные раздевания продолжились. После длительной “фильтрации” Александра вывезли на оккупированную часть Донецкой области, откуда ему удалось выехать в Россию и потом – после еще одного допроса и раздевания на эстонской границе – в Европу.

Европейский суд по правам человека потребовал от России, чтобы смертный приговор осужденным в ДНР британцам не был приведен в исполнение. Именно для таких случаев в России был принят закон, разрешающий не исполнять решения ЕСПЧ.

Глава назначенной Россией администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграме, что из порта оккупированного Бердянска вышло первое судно с зерном, уточнив, что "7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны". Через некоторое время это уточнение из поста исчезло.

В Беларуси задержали организатора праздника для детей украинских беженцев. Само мероприятие разогнала милиция.

Международное эхо войны

Путин принял в Москве президента Индонезии Джоко Видодо и несколько раз повторил на камеры, что тот впервые приехал в Россию. Значение Индонезии в российской внешней политике столь велико, что Путин может позволить себе забыть, что уже принимал того же Видодо в 2016 году в Сочи. Накануне Видодо побывал в Киеве, откуда, по его словам, привез Путину “послание от Зеленского”. Пресс-секретарь Зеленского пояснил, что Видодо, видимо, пересказал Путину соображения президента Украины о блокировке морских портов и ответственности, которую должна понести за это Россия.

Минфин США объявил о блокировке траста на 1 миллиард долларов, связанного с Сулейманом Керимовым, а президент Байден анонсировал дополнительную военную помощь Украине на сумму 800 миллионов долларов, которая будет включать системы ПВО. Великобритания тоже одобрила новый пакет помощи – на миллиард фунтов.

Сразу после завершения саммита НАТО в Мадриде, на котором Финляндия и Швеция получили приглашение стать членами военного союза, президент Турции объявил, что этот процесс все еще может быть заблокирован, если Финляндия и Швеция не сдержат свои обещания по экстрадиции сторонников Фетхуллы Гюлена и приверженцев Курдской рабочей партии. Типично турецкая реакция. Реакцию Путина на расширение НАТО здесь комментируют российский и украинский политологи Дмитрий Орешкин и Григорий Перепелица (сходятся на том, что вероятность конфликта между Россией и НАТО значительно выросла).

Глава МИД России Лавров в ходе пресс-конференции со своим белорусским коллегой Макеем признал, что железный занавес “уже опускается” и рекомендовал странам Запада вести себя осторожнее, чтобы “ничего себе не прищемить”. Пока прищемило в основном россиян и белорусов:

На литовской границе скопилось свыше трехсот грузовых фур с разрешенными к транзиту в Калининградскую область грузами: литовская таможня пропускает по две фуры в час, ссылаясь на “программный сбой”.

Власти Чехии ограничивают возможность обучения граждан России и Беларуси в университетах по техническим специальностям.

Китайская компания-производитель смартфонов Honor приостановила поставки в Россию и договаривается о поставках с дистрибьюторами в странах СНГ, которые смогут ввозить смартфоны в Россию через “параллельный импорт”. Смартфоны от таких схем не подешевеют.

Путин национализировал активы компании "Сахалин Энерджи" – оператора проекта "Сахалин-2", в рамках которого добывают газ и нефть на шельфе острова. Ее акционерами были "Газпром", Shell, Mitsui & Co и Mitsubishi.

“Газпром” отказался от выплаты рекордных дивидендов за 2021 год (акции компании сразу же рухнули), но “Роснефть” такие выплаты анонсировала. Решение “Газпрома” объясняется тем, что ранее компанию обязали поделиться сверхдоходами с российским правительством.

Российские чистки

Дела государственной важности:

Госдума приняла в третьем чтении закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки", “дискредитацию армии”, “призывы к санкциям” и "неуважение к государству". К окончательному чтению в законопроект было внесено так называемое право на ошибку, предполагающее, что СМИ не будут лишаться регистрации или блокироваться в интернете мгновенно и навсегда. (Закрывать СМИ и раньше ничто не мешало: Роскомнадзор в четверг официально заблокировал издание “Верстка”, хотя недоступным оно стало еще в середине июня).

По данным издания “Холод”, журналистам изданий, входящих в холдинг “Москва Медиа”, поставили задачу найти по три человека для участия в электронном голосовании на муниципальных выборах. Посредством электронного голосования, результаты которого легко фальсифицируются, власти города хотят не допустить избрания независимых кандидатов. Суд в Москве заменил муниципальному депутату Люсе Штейн ограничение свободы по "санитарному делу" на реальный срок (на всякий случай – Штейн все равно за границей).

Новости науки и культуры:

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищениях, связанному с делом ректора “Шанинки” Сергея Зуева и бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Вот рассказ о деятельности Мау – известного ученого, руководителя одного из лучших вузов России, соратника Егора Гайдара и идеолога путинской экономики периода расцвета. Расцвет закончился.

В Новосибирске по подозрению в госизмене задержали 54-летнего доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера (якобы он передал какую-то тайну Китаю). Ученого, умирающего от рака, забрали из клиники прямо из-под капельницы и увезли в Москву.

Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Петр Шпиленок уволился в знак протеста против обвинения его сотрудников в многомиллионных хищениях. Ранее в защиту экологов выступили губернатор Камчатки и министр экологии краевого правительства. По версии следствия, организатором хищения является уже покойный бывший директор заповедника, а доказательствами – показания уже осужденного директора компании-подрядчика, который пошел на сделку со следствием.

“Гоголь-центр” показал свой последний спектакль. Кирилл Серебренников, уехавший из России в марте, обратился к зрителям по видеосвязи прямо из Авиньона.

Суд в Петербурге запретил один из эпизодов мультсериала Happy Tree Friends. Российские власти ведут борьбу с этим сериалом с 2007 года, когда его начал показывать телеканал “2 x 2”.

Новые штрафы “дискредитаторам” и пацифистам:

В Волгограде 62‑летнего водителя “Камаза” оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за то, что он из окна своей машины крикнул военкому "Слава Украине!".

Жительницу Ростовской области оштрафовали на 30 тысяч рублей после обнаружения в банкомате купюры с антивоенной надписью (“дискредитация”). Сама она говорит, что наличность на свой счет через банкомат действительно положила, но никакой такой купюры там не было или она ее не заметила.

Суд в Прокопьевске Кемеровской области назначил 15 тысяч рублей штрафа 19-летней девушке, сорвавшей с машины листовки в поддержку войны с Украиной (“дискредитация”). Кроме того, на нее заведено уголовное дело о “вандализме”.

Вот интервью с Заурбеком Жамбековым, получившим первый приговор по уголовной статье о “дискредитации” российской армии: 24 июня суд в Нальчике дал ему два года условно и оштрафовал на 30 тысяч рублей за то, что его дочь отклеила с чужой машины букву Z.

Шесть ссылок

Японская война. Фрагмент из книги американского историка Цуёси Хасэгавы “Гонка за врагом. Сталин, Трумэн и капитуляция Японии” (изд-во Academic Studies Press) о целесообразности атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Или рассказ о роли войны в жизни и творчестве Хаяо Миядзаки.

Фрагмент из книги американского историка Цуёси Хасэгавы “Гонка за врагом. Сталин, Трумэн и капитуляция Японии” (изд-во Academic Studies Press) о целесообразности атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Или рассказ о роли войны в жизни и творчестве Хаяо Миядзаки. Искусство за пределами МКАД. Интервью с новосибирским видеохудожником Игорем Нургалиевым о мирах ленинградского и сибирского позднесоветского андерграунда, советах Егора Летова и тюремных наколках. Или фрагмент из книги “По России: музыкальные сцены и явления за пределами Москвы и Санкт-Петербурга” (изд-во Института музыкальных инициатив), посвященный “Газели смерти” панка-анархиста Дениса Алексеева, который возит на своем легендарном микроавтобусе группы по российской глубинке и дальним странам.

Интервью с новосибирским видеохудожником Игорем Нургалиевым о мирах ленинградского и сибирского позднесоветского андерграунда, советах Егора Летова и тюремных наколках. Или фрагмент из книги “По России: музыкальные сцены и явления за пределами Москвы и Санкт-Петербурга” (изд-во Института музыкальных инициатив), посвященный “Газели смерти” панка-анархиста Дениса Алексеева, который возит на своем легендарном микроавтобусе группы по российской глубинке и дальним странам. Мусорное. Понятный рассказ о том, что прочитали ученые, расшифровав “мусорную ДНК” – якобы бессодержательные участки, составляющие восемь процентов генома. Или отрывок из книги Даны Томас “Fashionopolis: Цена быстрой моды и будущее одежды” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором рассказывается о вреде синтетических красителей и преимуществах натурального индиго.

Искренне Ваши,

Семь Сорок