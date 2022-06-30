В Госдуму внесли законопроект о "спецмерах" при военных операциях

Правительство внесло в Госдуму законопроект о "специальных экономических мерах" при "контртеррористических и иных операциях" за пределами России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Исполнительная власть хочет получить на период операций специальные полномочия, в том числе по временному расконсервированию мобилизационных мощностей и установлению на отдельных производствах условий труда "за пределами установленной продолжительности рабочего времени". При этом компаниям будет запрещено отказываться от заключения госконтрактов на поставку товаров и оказание услуг.

Также среди "специальных мер" упоминается разбронирование материальных ценностей государственного резерва и проведение мероприятий. О каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется.

В пояснительной записке говорится, что законопроект был внесен в связи с повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники, в частности, во время "специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины".

По данным аналитического проекта Oryx, который собирает информацию о военных потерях по фото- и видеоматериалам, за время войны Россия потеряла 4 462 единицы техники.