Самосожжение в Нижнем

Доброе утро!

Сегодня исполняется 30 лет объединению Германии – вот рассказ о событиях, которые этому предшествовали. Но по эту сторону Брест-Литовска праздничного настроения нет и быть не может:

Главред KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. Сутками ранее у нее дома прошел очередной обыск.

Двое мужчин с детьми от суррогатных матерей, аресты которых анонсировал накануне ТАСС, уехали из России, еще двое планируют.

Беларусь ввела санкции в ответ на санкции ЕС и США. Все иностранные журналисты лишены аккредитации. Отозваны послы Беларуси в Литве и Польше.

Армения готова к переговорам о перемирии в Нагорном Карабахе, Азербайджан и Турция – нет.

Президент США и его жена заболели Covid-19. Число новых случаев растет повсеместно.

“В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”

В Нижнем Новгороде совершила самосожжение Ирина Славина – журналистка, главред независимого сайта KozaPress, существовавшего на пожертвования читателей. Это произошло у здания МВД на улице Горького. Перед тем, как поджечь себя, Славина написала в фейсбуке: “В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”. Ей было 47 лет.

Накануне дома у Славиной прошел обыск по делу о “нежелательной организации”, который она описала в фейсбуке так: “Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли: все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально. Но очень настрадался [пёс] Май. Его до 10:30 не давали вывести на улицу”.

В тот же день обыск прошел еще у пяти нижегородцев. Как выяснилось позже, дело было возбуждено против основателя нижегородского отделения “церкви летающего макаронного монстра”, активиста Михаила Иосилевича, который якобы предоставлял помещение “нежелательной организации” для проведения обучающих курсов. При этом исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров говорит, что в сентябре у них не было мероприятий в Нижнем Новгороде, но были в Новгороде Великом: “То есть они перепутали Нижний Новгород с Великим и возбудили это дело”.

Обыск, который стал последней каплей, был далеко не первым: только за последние полтора года Славину штрафовали на 20, 70 и 65 тысяч рублей по разным поводам.

В нижегородском Следственном комитете погибшей назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу и заявили, что сообщения СМИ о связи самосожжения с обыском не имеют под собой никакого основания.

Несколько десятков нижегородцев вышли на стихийную акцию памяти журналистки. На месте самосожжения возник народный мемориал. Здесь собраны реплики коллег и знакомых Ирины Славиной. Профсоюз журналистов “шокирован” известием и считает, что в случившемся есть явные признаки доведения до самоубийства.

Но это еще не всё

Двое мужчин с детьми от суррогатных матерей, аресты которых анонсировал накануне ТАСС, уехали из России, еще двое сделают это в ближайшее время. Один из уехавших рассказал в анонимном интервью Русской службе “Би-би-си”, что сделал это ради собственной безопасности и безопасности ребенка. Он утверждает, что после рождения младенца сталкивался в России с постоянной дискриминацией. Когда он обратился в Пенсионный фонд за родительским капиталом, ему долго не давали на руки отказ в письменном виде, а когда он его все-таки получил, чиновница объяснила: “Таким, как вы, давно пора понять, что вы ни на что не имеете права”.

Суд в Краснодаре приговорил экс-координатора местного отделения “Открытой России” детского хирурга Яну Антонову к 240 часам обязательных работ за участие в деятельности “нежелательной организации”. Участие состояло в том, что Антонова перепостила видео о нехватке школ в крае, информировала об акции памяти Бориса Немцова и процитировала слова Влада Листьева о тоталитарном государстве.

Суд в Благовещенске ограничил свободу на 11 месяцев двум местным жителям, которые уже три года пишут на стенах “Путин – х***о”. Суд усмотрел в этом “негативную оценку действующей политической власти в лице ее президента”.

В редакции калининградского издания “Новые колеса” прошел очередной обыск (у издания – теперь уже запрещенного – и его главреда богатая история преследования).

История томского ученого Александра Луканина, задержанного ФСБ якобы за передачу каких-то секретов Китаю, рассказана здесь.

Задержан мэр города Усть-Кут Иркутской области – формально по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, но у него был конфликт с районными чиновниками.

Кадыров опубликовал обращение к Навальному: у “патриотов”-де чешутся руки ответить на интервью Навального журналу Der Spiegel, но Путин этих патриотов “сдерживает”.

Доблестных казаков никто не сдерживает: им увеличивают финансирование из госбюджета.

В районе Халактырского пляжа на Камчатке, где обычно занимаются серфингом, обнаружено загрязнение Тихого океана: на берег выбрасывает мертвую рыбу, осьминогов и крабов, у серферов – признаки отравления.

Парадокс Гегеля

США ввели санкции против руководителей силовых структур и руководства ЦИК Беларуси (всего против восьми человек). В ответ на вступившие в действие санкции Евросоюза (в список ЕС вошли сорок чиновников) Беларусь ввела свои санкции, которые будут действовать и в России – по договору о Союзном государстве, как объяснила Мария Захарова. Санкции эти особо секретные: список лиц, против которых они введены, публиковаться не будет. В специальном заявлении МИД Беларуси разъяснил, почему западные партнеры поступают опрометчиво: “Известный парадокс Гегеля гласит, что история учит человека тому, что человек ничему не учится у истории. Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит”. Уловили?

Кроме того, МИД Беларуси аннулировал аккредитацию всем иностранным журналистам, объяснив это изменением порядка процедуры предоставления аккредитации во имя его большего соответствия европейским стандартам. Кроме того, Беларусь отзывает послов из Польши и Литвы и требует сократить число их дипломатов у себя в стране. Вот содержательное интервью бывшего сотрудника управделами президента Беларуси Анатолия Котова о том, что сейчас, по его мнению, происходит в высших эшелонах белорусской власти и как должна действовать оппозиция.

МВД Беларуси массово, на правах “социальной рекламы”, рассылает смски, в которых говорится: “Ваши действия зафиксированы посредством фотовидеозаписи”, “Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях” и “Не допускайте ошибок”. Сообщения приходят в том числе белорусам, живущим за границей, сторонникам Лукашенко и людям, которые ни на какие акции никогда не ходят. По телевизору МВД рассказывает, что “в каждом чате сидит наш сотрудник”, и демонстрирует самодельный еж, болты, нож, дубинку, якобы найденные у протестно настроенной группы лиц.

По данным правозащитного центра “Весна”, число политзаключенных в Беларуси выросло с трех до 74 человек, штрафы достигли $240 тысяч. Правозащитники просят волонтеров о помощи с присутствием в судах.

Штурмовики навстречу беспилотникам

МИД Армении заявил о готовности к переговорам о прекращении огня в самопровозглашенном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ на основе соглашений 1994–1995 годов. Азербайджан и Турция против. В разговоре с президентом Франции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция не должна присутствовать в регионе.

По сообщениям Армении и Нагорного Карабаха, при обстреле Степанакерта, столицы непризнанной республики, погиб один человек, еще несколько ранены.

О ситуации в регионе теперь могут рассказать работающие там журналисты: вот разговор с заместителем главреда “Дождя” Дмитрием Еловским, вот интервью Алексея Романова – ныне блогера, а в прошлом – хабаровского журналиста. Романо ситуацию описывает так: “«Вся движуха», как говорят местные, здесь по утрам. А именно, взлетают беспилотники со стороны Азербайджана, навстречу им вылетают штурмовики Армении. И начинается”.

Тем временем пандемия

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9412 (опять почти на 500 больше, чем сутками ранее). В одной Москве выявлено 2704 новых заболевших. Всего инфицированных с начала эпидемии 1 миллион 194 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 21 077 человек (+186 за сутки). За день в Москве скончались еще 32 человека.

У Росстата статистика сложнее: в августе от Covid-19 умерли 3222 человека (основная причина смерти), в 1078 случаях коронавирус вызвал осложнения на фоне других болезней, а еще у 2522 умерших коронавирус был, но на смерть никак не повлиял. В Росстате просто считают галочки, проставленные в справках о смерти, а вот откуда берет свои данные оперативный штаб, сказать сложно.

В Москве на удаленную работу требуют перевести уже 50% сотрудников, власти Петербурга тоже рекомендуют работодателям переходить на дистанционный режим, но точных процентов не называют. Данные из разных регионов России собраны здесь, монологи медиков из разных городов читайте тут.

В Украине – новый антирекорд, 4633 новых случая Covid-19 за сутки. Заболел глава “Нафтогаза”.

Коронавирус подтвержден у президента США и его жены – их протестировали после того, как заболела советник Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшая его в поездке на дебаты с Джо Байденом и предвыборный митинг. Заразились также несколько журналистов президентского пула. Трампа лечат экспериментальной сывороткой из антител; на всякий случай его положили в военный госпиталь в штате Мэриленд.

Ссылки для чтения

История. Хроника разгрома издательства Academia, созданного в 1921 году в Петрограде и не пережившего 1937 год. Или история рабства в изложении Алексея Целунова.

Хроника разгрома издательства Academia, созданного в 1921 году в Петрограде и не пережившего 1937 год. Или история рабства в изложении Алексея Целунова. Политика памяти. Отрывок из книжки Николая Эппле “Неудобное прошлое” (изд-во НЛО) – о том, как преодолеть память о преступлениях, в которых виновато собственное государство. Или разговор с писателем Алексеем Поляриновым о его новом романе “Риф”, где речь идет в том числе и о культурной памяти.

Отрывок из книжки Николая Эппле “Неудобное прошлое” (изд-во НЛО) – о том, как преодолеть память о преступлениях, в которых виновато собственное государство. Или разговор с писателем Алексеем Поляриновым о его новом романе “Риф”, где речь идет в том числе и о культурной памяти. Вдогонку дню переводчика. Фрагмент из воспоминаний Павла Палажченко “Записки переводчика”. Или симпатичное эссе Игоря Белова о том, как он переводит польскую поэзию.

Фрагмент из воспоминаний Павла Палажченко “Записки переводчика”. Или симпатичное эссе Игоря Белова о том, как он переводит польскую поэзию. Французская философия. Последнее интервью Жака Деррида, опубликованное в августе 2004 года. Или эссе Жиля Делеза о важнейшем для него режиссере Жаке Риветте.

Последнее интервью Жака Деррида, опубликованное в августе 2004 года. Или эссе Жиля Делеза о важнейшем для него режиссере Жаке Риветте. Кино (в России). Разговор с Алексеем Евстигнеевым – автором документального фильма “Золотые пуговицы”, снятом в кадетском училище им. Шолохова, в котором готовят кадры для Росгвардии. Или всесторонний анализ истории с отменой премьеры армянского фильма “Врата в рай” на ММКФ из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Разговор с Алексеем Евстигнеевым – автором документального фильма “Золотые пуговицы”, снятом в кадетском училище им. Шолохова, в котором готовят кадры для Росгвардии. Или всесторонний анализ истории с отменой премьеры армянского фильма “Врата в рай” на ММКФ из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Научное. Отрывок из автобиографической книги Яу Шинтуна “Контур жизни: Математик в поиске скрытой геометрии Вселенной” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) об открытии “зеркальной симметрии” и ее влиянии на исчислительную геометрию. Или разгромное опровержение расхожего тезиса о том, что быть высоким намного лучше, чем быть маленького роста.

Отрывок из автобиографической книги Яу Шинтуна “Контур жизни: Математик в поиске скрытой геометрии Вселенной” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) об открытии “зеркальной симметрии” и ее влиянии на исчислительную геометрию. Или разгромное опровержение расхожего тезиса о том, что быть высоким намного лучше, чем быть маленького роста. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок