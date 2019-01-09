Здравомысленная стена и газовый маршал Василевский

Доброе утро!

Если вы до сих пор пребывали в неведении относительно ценности своего паспорта, то консалтинговая компания Henley & Partners готова вас просветить. В рейтинге из 104 стран самый ценный паспорт в смысле свободы передвижения по миру у японцев, наименее ценный – у афганцев и граждан Ирака. Россия на 48 месте, Украина – на 41-м, страны Балтии – на 11-м. События же такие:

В телеобращении к американскому народу Дональд Трамп рассказал, что без стены на границе с Мексикой страну ждут упадок и разрушение, и призвал демократов выделить деньги на нее строительство. Демократы в ответ призвали Трампа немедленно возобновить работу правительства, и только потом продолжить обсуждение мер обеспечения безопасности на южной границе.

Путин открыл “Маршала Василевского” – так называется терминал для поставок сжиженного газа в Калининградской области.

В США завели новое уголовное дело против российского адвоката Весельницкой – на этот раз о воспрепятствовании правосудию.

В Германии задержан подозреваемый в краже и публикации конфиденциальной информации о немецких политиках.

Стена и еще раз стена

Президент США телеобратился к народу из Овального кабинета, чтобы убедить американцев в абсолютной необходимости возведения стены на границе с Мексикой. Он назвал сложившуюся там ситуацию “гуманитарным кризисом”, перечислил все наркотики, которые проникают в США через южную границу, привел цифры смертности от передозировки, рассказал о массовых изнасилованиях женщин в процессе нелегальной миграции и систематических нарушениях прав детей. Часть его утверждений не соответствуют действительности (фактчек тут, англ.). Президент США призвал демократов немедленно выделить деньги на строительство стены. Выбор именно стены в качестве средства защиты от нелегальной миграции подсказывает, по словам Трампа, здравый смысл.

В ответ лидеры демократов в Конгрессе призвали президента немедленно возобновить работу правительства и затем продолжить обсуждение методов обеспечения безопасности на границе.

Стена была предвыборным обещанием Трампа, невыполнение которого может создать ему проблемы при переизбрании на второй срок. По данным анонимных источников в правительстве США, он рассматривал возможность введения чрезвычайного положения, однако делать это ему отсоветовали. В четверг президент лично отправится на границу.

Infanterie, cavalerie, artillerie

Президент России торжественно поприсутствовал при запуске “Маршала Василевского” – так называется плавучий терминал для регазификации сжиженного газа, построенный в Калининградской области на случай, если поставки газа через Литву и Беларусь станут невозможными.

В Калининград Путин прилетел из Петербурга, где в понедельник ему не удалось попасть в Эрмитаж, потому что Эрмитаж по понедельникам не работает. Этой своей неудачей Путин объяснил необходимость создания филиалов Эрмитажа (и других музеев) в крупных российских городах: был бы в Калининграде филиал Эрмитажа, Путин сходил бы в Эрмитаж во вторник. Логично? Логично.

Зато в понедельник в Петербурге Путин пострелял из пушки в полдень и признался перед всем честным народом, что на самом деле он артиллерист. “Путин не смог попасть в Эрмитаж. И какой он артиллерист после этого?” – возопили соцсети. Зато президенту России без труда удалось вморозить монетку в ледяную свинью-копилку.

Россия и ее североатлантические друзья

Посольство России в Лондоне обвинило власти Великобритании в том, что они насильственно удерживают у себя Сергея и Юлию Скрипалей. Ответа пока не последовало. Известно только, что британские военные снесут крышу дома Скрипаля в Солсбери и заменят ее новой.

Главы комитетов Конгресса США потребовали от министра финансов Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в попытке помешать правосудию при расследовании дела об отмывании денег компанией Prevezon Holdings, связанной с сыном вице-президента РЖД Денисом Кацывой (эта компания была причастна к махинациям, которые расследовал Сергей Магнитский, утверждает Билл Браудер). Новое дело против Весельницкой не связано с ее встречей с окружением Трампа, на которую Весельницкая якобы обещала принести компромат на Хиллари Клинтон.

Появились подробности дела другого участника этой встречи – бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, уже осужденного на семь лет за мошенничество. Адвокаты Манафорта по ошибке рассекретили в своем ответе суду подробности связей Манафорта с Константином Килимником: Манафорт передавал Килимнику социологические данные, связанные с предвыборной гонкой. Кроме того, они обсуждали план урегулирования ситуации в Донбассе. Пока это самое серьезное подтверждение связи кампании Трампа с Россией, которое удалось добыть спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Еще суды и расследования

Прокуратура Польши передала в суд материалы расследования уголовного дела о поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде, произошедшем 4 февраля 2018 года. Заказчиком поджога, по данным Радио Свобода, является немецкий неонацист Мануэль Оксенрайтер, частый гость российских телеканалов, разоблачающий там "бандеровскую хунту в Киеве". Подробно здесь.

В Анкаре начался суд над предполагаемыми организаторами убийства российского посла Андрея Карлова. Обвиняемых 28 человек, организатором назван живущий в США проповедник Фетхуллах Гюлен. Тут подробно о расследовании и фабуле обвинения.

В Германии задержан подозреваемый в краже и публикации конфиденциальных данных немецких политиков. Им оказался 20-летний житель земли Гессен. Перед задержанием он успел уничтожить свой компьютер.

Сегодня суд в Москве начнет рассматривать иск главы Росгвардии Золотова о взыскании миллиона рублей с Навального за расследование “Картошечка Росгвардии” (порочащее честь, достоинство и т.д.).

Шесть ссылок

Музыка. Разговор Дмитрия Волчека с участниками группы Shortparis – авторами трека для фильма Кирилла Серебренникова “Лето”, участниками Дягилевского фестиваля, представителями “обратной стороны глэм-рока”. И обсуждение “пушкинского” альбома Леонида Федорова и Игоря Крутоголова в узком кругу (там есть еще видео, длиннющее, обсуждения в широком кругу).

Художества. Разговор с куратором Михаилом Сидлиным и художником Виталием Пушницким о мультимедийной выставке “Прорыв”, ожиданиях от технологий, искусстве как аттракционе и прочих животрепещущих вещах. Или интервью с художником и кинорежиссером Джулианом Шнабелем, который только что закончил фильм о Ван Гоге.

Неугодные советской власти. Длинный разговор о Павле Улитине – загадочном авторе самиздата, писателе, художнике книги, эстете и антисоветчике (приуроченный к выходу его книги “Четыре кварка и другие тексты”, которая сохраняет его коллажи и визуальное представление о тексте). И большой материал о том, как КГБ следил за Сергеем Параджановым – к 95-летию режиссера.

Искренне Ваши,

Семь Сорок